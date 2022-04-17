Hà Nội: Ghi nhận 1.253 ca mắc Covid-19 mới, giảm hơn 100 ca so với ngày trước đó

Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.253 ca Covid-19, trong đó có 445 ca cộng đồng và 808 ca đã cách ly.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.253 ca Covid-19, giảm hơn 100 ca so với hôm qua, trong đó có 445 ca cộng đồng và 808 ca đã cách ly. Trong 24 giờ qua, quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất.

Cụ thể, 1.253 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 224 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (116); Nam Từ Liêm (95); Long Biên (93).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 29-4-2021 cho đến nay) là 1.534.196 ca.

Hà Nội ghi nhận 1.253 ca Covid-19 trong 24h - Ảnh minh họa: Internet

Theo VOV, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm lần này trong 10 ngày. Dựa trên số vaccine được phân bổ, Hà Nội sẽ tiếp tục tiêm cho nhóm tuổi này theo chiến lược hạ dần độ tuổi.

Người đứng đầu ngành y tế Hà Nội cũng cho biết, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành phố đã huy động tất cả các bệnh viện hạng 1 và hạng 2, bệnh viện tuyến thành phố tham gia ứng trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng.

Đồng thời, Hà Nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu, trong đó mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa và hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng.

Ngày 16/4, Việt Nam có 18.474 trường hợp mắc COVID-19, giảm 1.602 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 15/4 đến 16h ngày 16/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 18.474 ca ghi nhận trong nước.

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