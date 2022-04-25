Đặc biệt, dầu chất lượng cao được chiết xuất từ ​​hạt màu nâu nhỏ hơn hạt gạo này rất giàu protein, vitamin, chất xơ và các axit béo lành mạnh như omega-3 và omega-6. Những lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe của hạt gai dầu có tác dụng chống oxy hóa và giảm các triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau như các bệnh về tim, da và khớp đã được giới thiệu trên Medicalnewstoday.

Hạt gai dầu, còn được gọi là 'hạt giống của tuổi trẻ', là một loại thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên với các chất dinh dưỡng đồng đều. Nó được Tạp chí Time bình chọn là một trong sáu siêu thực phẩm trên thế giới. Hạt cây gai dầu gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người vì hiệu quả của chúng đã được giới thiệu trên nhiều phương tiện truyền thông. Có thể bạn sẽ hơi nghi hoặc khi nhìn thấy hình ảnh của cây gai dầu nhưng hạt gai dầu đã được loại bỏ vỏ (vỏ có nhiều thành phần ảo giác) là một chất dinh dưỡng tự nhiên phong phú và là một thực phẩm an toàn được Bộ Thực phẩm và Dược phẩm đăng ký từ năm 2016.

Axit amin là thành phần cấu tạo của tất cả các loại protein. Bởi vì cơ thể không thể sản xuất 9 trong số các axit amin này nên phải hấp thụ nó qua đường ăn uống. Ngay cả một lượng tương đối nhỏ hạt cây gai dầu cũng là một nguồn cung cấp protein hoàn chỉn khiến chúng rất tốt để bổ sung vào chế độ ăn chay. Đặc biệt, hạt gai dầu được biết đến là rất giàu một loại axit amin gọi là arginine, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hạt gai dầu chứa nhiều protein như đậu nành, với khoảng 9,46g protein trên 30 g hạt. Loại hạt này là một nguồn protein hoàn hảo và cung cấp tất cả các loại axit amin.

Omega-3

Mặc dù có nguồn cung cấp thay thế cho nhiều axit béo không bão hòa nhưng lợi ích của axit béo Omega-3 là chất béo không bão hòa cao đang nhận được sự chú ý. Hạt gai dầu là một nguồn tuyệt vời của các axit béo thiết yếu, chẳng hạn như alpha-linolenic acid (ALA) là một axit béo omega-3 thiết yếu. Vì cơ thể không thể sản xuất các axit béo thiết yếu nên phải lấy qua thức ăn. Nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu để có lợi cho sức khỏe lâu dài và tỷ lệ omega-3 trên omega-6 cũng rất quan trọng.

Nói chung, mọi người có xu hướng tiêu thụ quá nhiều omega-6 và quá ít omega-3, vì vậy thêm hạt cây gai dầu vào chế độ ăn uống của bạn là một ý tưởng hay để cân bằng nó. Hạt gai dầu được biết là có ít chất béo bão hòa và không chứa chất béo chuyển hóa.

Chất xơ

Phần lớn chất xơ trong hạt gai dầu nằm ở vỏ lụa hoặc vỏ ngoài. Nếu có thể, bạn nên mua hạt gai dầu có vỏ không bị hư hại. Ngay cả khi không có vỏ, hạt gai dầu chứa 1,2 gam chất xơ trong khoảng 3 muỗng canh. Nếu bạn tiêu thụ đủ chất xơ mỗi ngày, bạn có thể mong đợi tác dụng đối với chế độ ăn kiêng, ổn định lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Khoáng chất và vitamin

Hạt gai dầu chứa nhiều vitamin, khoáng chất và rất giàu vitamin E, magie, phốt pho và kali. Nó cũng là một nguồn cung cấp sắt, kẽm và vitamin B, và axit folic.

Bảo vệ bộ não của bạn

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học Thực phẩm cho thấy chiết xuất hạt cây gai dầu có đặc tính chống oxy hóa. Hiệu quả này được báo cáo là do hàm lượng CBD (Cannabiidol) có trong hạt. Một nghiên cứu năm 2018 cũng cho thấy CBD và các hợp chất khác trong hạt cây gai dầu có thể có tác dụng bảo vệ thần kinh và chống viêm có thể giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã báo cáo rằng CBD chứa trong hạt cây gai dầu có thể có lợi cho nhiều loại rối loạn thần kinh bao gồm bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, bệnh đa xơ cứng, đau thần kinh và rối loạn co giật ở trẻ vị thành niên.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Giới y học tin rằng axit béo Omega 3 làm tăng sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các vấn đề như rối loạn nhịp tim và bệnh tim. Hạt gai dầu chứa nhiều axit béo omega-3 và omega-6 với tỷ lệ tốt cho sức khỏe.

Hạt gai dầu cũng chứa nhiều arginine, một loại axit amin biến thành oxit nitric. Oxit nitric cần thiết cho sự giãn nở của động mạch và tĩnh mạch, đồng thời giúp giữ cho thành mạch máu mềm mại và đàn hồi.

Giảm viêm

Hạt gai dầu là một nguồn giàu axit gamma-linolenic (GLA), một chất béo không bão hòa có đặc tính chống viêm. Một số nghiên cứu trên động vật đã gợi ý rằng GLA có thể hoạt động như một chất chống viêm mạnh.

Tuy nhiên, Tạp chí Dược học Châu Âu nói rằng vì cơ thể con người xử lý GLA theo một cách phức tạp, các nghiên cứu trên người có thể tạo ra các kết quả đa dạng hơn so với các nghiên cứu liên quan đến động vật. Giảm viêm có thể giúp cải thiện các bệnh mãn tính như hội chứng chuyển hóa, tiểu đường loại 2, viêm khớp và bệnh tim.

Cải thiện tình trạng da

Viêm da dị ứng (AD) và mụn trứng cá có thể do viêm mãn tính gây ra và các hợp chất chống viêm trong hạt cây gai dầu rất có ích trong trường hợp này. Mụn trứng cá có thể trầm trọng hơn do thiếu hụt omega-3 và hàm lượng omega-3 cao trong hạt cây gai dầu có thể giúp kiểm soát các triệu chứng mụn trứng cá.

Ngoài ra, một tạp chí năm 2018 khám phá tác động của việc thay đổi chế độ ăn uống đối với bệnh da đã lưu ý rằng chế phẩm sinh học và chất xơ thực vật có thể giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh Alzheimer. Hạt gai dầu là một nguồn giàu chất xơ thực vật.

Tăng sức khỏe mạch máu

Omega 3, 6, 9 có nhiều trong hạt gai dầu có tác dụng giảm LDL cholesterol, tức là cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giúp lưu thông máu trơn tru. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu đã được báo cáo rằng nó rất hữu ích trong việc chống viêm, làm giảm viêm trong cơ thể bằng cách làm cho các mạch máu khỏe mạnh.

Cách ăn hạt gai dầu

Vì hương vị thơm ngon nên có thể dùng khoảng 1 thìa 2-3 lần mỗi ngày. Nếu bạn bị đường huyết cao thì nấu gạo với hạt gai dầu tỷ lệ khoảng 9:1 sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nó cũng có thể được rắc lên các món salad. Tuy nhiên, vì hạt gai dầu có hàm lượng dầu cao và nhiều axit béo không bão hòa nên nếu hệ tiêu hóa yếu, ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, vì vậy nên ăn một lượng thích hợp từ 10 đến 20g mỗi ngày.

(Theo Health in News)