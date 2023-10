Các loại thực phẩm nên ăn trong mùa lạnh hoặc những khi thay đổi tâm trạng

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết mùa đông gây ra những thay đổi về mặt sinh học, chẳng hạn như kích thích cảm giác đói và tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Người ta nói rằng đó là một 'đặc tính sinh học' ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

Ngoài ra, do nhiễm COVID-19 việc kiềm hãm ăn uống trở nên khó khăn do căng thẳng tích tụ khi ở trong nhà lâu. Về vấn đề này, hãy cùng 'everyhealth.com' tìm hiểu lý do tại sao cơn thèm ăn của bạn lại tăng vọt vào mùa đông, cách giải quyết và những loại thực phẩm tốt để ăn trong thời gian này.