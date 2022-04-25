Các loại thực phẩm nên ăn trong mùa lạnh hoặc những khi thay đổi tâm trạng

Sức khỏe 25/04/2022 15:57

Các chuyên gia cho biết mùa đông gây ra những thay đổi về mặt sinh học, chẳng hạn như kích thích cảm giác đói và tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Người ta nói rằng đó là một 'đặc tính sinh học' ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

Các loại thực phẩm nên ăn trong mùa lạnh hoặc những khi thay đổi tâm trạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết mùa đông gây ra những thay đổi về mặt sinh học, chẳng hạn như kích thích cảm giác đói và tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Người ta nói rằng đó là một 'đặc tính sinh học' ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

Ngoài ra, do nhiễm COVID-19 việc kiềm hãm ăn uống trở nên khó khăn do căng thẳng tích tụ khi ở trong nhà lâu. Về vấn đề này, hãy cùng 'everyhealth.com' tìm hiểu lý do tại sao cơn thèm ăn của bạn lại tăng vọt vào mùa đông, cách giải quyết và những loại thực phẩm tốt để ăn trong thời gian này.

Lý do tiêu thụ calo bổ sung trong mùa đông được phân tích theo nhiều cách khác nhau. Trước hết, thời tiết lạnh giá có thể kích thích quá trình tạo tác tiến hóa bên trong cơ thể con người, giống như các loài động vật khác tăng cân để tồn tại trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Một giả thuyết khác cho rằng sự thay đổi theo mùa có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của các hormone kiểm soát cảm giác đói và thèm ăn. Ngay cả những ngày ngắn hơn cũng là một yếu tố khiến bạn thèm ăn.

Ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố kích hoạt sự tiết hormone serotonin. Khi lượng thời gian chúng ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời giảm đi, chúng ta cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng thứ khác. Để làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, bạn thường tìm kiếm các loại carbohydrate làm tăng mức serotonin.

Tác động của COVID-19 cũng rất lớn. Một đại dịch đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn và ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của bạn. Nghiên cứu cho thấy mức độ sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và trầm cảm cao ở các sinh viên đại học khi trải qua đại dịch.

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa căng thẳng và ăn uống vô độ. Khi gặp khó khăn về tâm lý, mọi người thường chuyển sang thực phẩm giàu calo. Dù lý do là gì, việc bạn lựa chọn cách giải sầu bằng ăn uống không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Nếu bạn không muốn tăng cân do ăn quá nhiều trong mùa đông, việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm những món ăn thỏa mãn cả thể chất lẫn tinh thần. Một số loại thực phẩm có thể giúp bạn cảm thấy no, làm ấm cơ thể và cải thiện tâm trạng là gì?

Các món nước như canh, súp,...

Bạn có thể cho hầu hết mọi thứ vào súp của mình từ đậu và ngũ cốc cho đến rau từ tủ lạnh. Thêm protein vào món này, chẳng hạn như thịt gà hoặc tôm thì đó chính là bữa ăn hoàn hảo.

Cam quýt

Mùa đông là thời điểm các loại trái cây có múi như quýt, cam trở nên phổ biến. Giữ quýt và cam xung quanh bàn để ăn vặt. Bạn có thể làm một món salad tuyệt vời chỉ với quýt và các loại rau như rau diếp xoăn và cải xoăn.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng

Những loại rau này rất tốt cho sức khỏe và dễ chế biến. Trộn rau với dầu ô liu, một chút muối và hạt tiêu là có ngay món salad thơm ngon.

Cá hồi

Mức độ vitamin D là một mối quan tâm trong mùa đông. Vitamin D cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tâm trạng. Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất.

(Theo Kormedi)

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