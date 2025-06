Hành khách duy nhất sống sót trong thảm kịch rơi máy bay dằn vặt: 'Tôi ước gì mình đã không sống sót'

Theo thông tin từ Ngôi sao, dẫn tin từ The Sun, Vishwash đang hồi phục tại nhà của gia đình ở làng Diu, bờ biển phía đông Ấn Độ. Chia sẻ với tờ The Sun trong lần đầu xuất hiện công khai sau tai nạn, Vishwash kể anh cố gắng đặt hai vé cạnh nhau ở hàng 11 gần lối thoát hiểm, nhưng do một số ghế đã có người ngồi nên anh em họ phải ngồi tách nhau. Vishwash ngồi ghế 11A và sống sót nhưng Ajay, ngồi ghế 11J ở phía bên kia lối đi, thiệt mạng cùng 240 người trên chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India.

Người đàn ông Anh gốc Ấn đang phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của người sống sót. "Nếu chúng tôi ngồi cùng nhau, có lẽ cả hai đã sống sót. Tôi đã mất em trai ngay trước mắt mình. Giờ đây, tôi luôn tự hỏi tại sao mình không thể cứu em ấy. Thật kỳ diệu là tôi còn sống. Tôi ổn về mặt thể chất, nhưng tôi cảm thấy rất tệ vì không thể cứu Ajay", Vishwash nói hôm 18/6.