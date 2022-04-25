Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc (30%), thực phẩm (30%) và nhiễm trùng mãn tính (10 - 20%) là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư.

Ảnh minh họa: Internet Theo thống kê bệnh nhân mắc bệnh ung thư của Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia thì số ca ung thư ở Hàn Quốc trong năm 2019 lên tới 254.7198. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 số ca ung thư có thể phòng ngừa được và 1/3 có thể chữa khỏi nhờ phát hiện sớm và điều trị sớm. Các bệnh ung thư không thể chữa khỏi có cơ hội sống sót cao hơn nếu được chẩn đoán sớm. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc (30%), thực phẩm (30%) và nhiễm trùng mãn tính (10 - 20%) là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Thực hành có thể ngăn ngừa ung thư trong cuộc sống hàng ngày bao gồm hút thuốc. Vậy cần phả phòng ngừa ung thư sớm bằng cách giảm hút thuốc, cân bằng chế độ ăn uống, tập thể dục, duy trì cân nặng thích hợp và tiêm chủng đúng thời gian. Ngoài ra, nếu hệ thống miễn dịch bị suy yếu, cần phải tăng khả năng miễn dịch bằng các chế độ ăn uống bổ sung vitamin và vận động để cơ thể ngăn ngừa với các virus gây bệnh khác nhau.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư và có liên quan đến nhiều loại ung thư bao gồm ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư tuyến tụy và ung thư cổ tử cung. Để ngăn ngừa ung thư, hãy tránh hút thuốc lá, hấp thu khói thuốc lá thụ động và bỏ thuốc lá. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thực hiện một chế độ ăn uống bao gồm các nguồn thực phẩm thực vật như trái cây, rau và các loại đậu, thực phẩm giàu chất xơ và ba chất dinh dưỡng chính (carbohydrate, protein và chất béo). Ngoài ra, cần duy trì cân nặng phù hợp có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và đại trực tràng. Cũng nên tập thể dục ít nhất 5 lần một tuần, ít nhất 30 phút mỗi ngày để thoát mồ hôi giúp giải độc cho cơ thể. Để ngăn ngừa ung thư, điều cần thiết là phải quản lý lối sống hàng ngày và duy trì khả năng miễn dịch. Hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta là một tuyến ức hình bướm nằm giữa hai lá phổi ở giữa ngực. Tuyến ức phát triển đến khoảng 30-40g vào những độ tuổi 20 và sau đó giảm xuống còn khoảng 6g khi 70 tuổi. Nó tạo ra các tế bào T, một loại tế bào lympho chịu trách nhiệm miễn dịch tế bào.

Tế bào T được tạo ra trong tủy xương được kích hoạt để chống lại virus hoặc tế bào ung thư thông qua một chất miễn dịch gọi là thymosin α₁ trong tuyến ức. Tế bào T di chuyển qua máu đến các cơ quan miễn dịch như hạch bạch huyết, lá lách và amidan để thực hiện các chức năng miễn dịch. Do đó, nếu khả năng miễn dịch của bạn yếu, bạn có thể bổ sung thêm các loại thực phẩm chức năng để tăng cường khả năng miễn dịch. Trên thực tế, có những trường hợp lâm sàng trong đó thymosin α₁ được sử dụng để ngăn chặn sự di căn của các bệnh ung thư khác nhau và tăng tỷ lệ sống sót. Vào năm 2018, tạp chí y khoa 'OncoTargets and Therapy' đã xác nhận tác dụng của thymosin α₁ trong việc ức chế sự di căn của khối u ung thư. Để phát hiện sớm bệnh ung thư, việc thăm khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa là điều quan trọng hàng đầu. Khám sức khỏe tổng quát để phát hiện sớm bệnh ung thư được Tổng công ty Bảo hiểm y tế thực hiện 2 năm một lần. Những người trên 20 tuổi có thể được khám sức khỏe mà không phải đồng thanh toán. Kiểm tra sức khỏe được chia thành kiểm tra sức khỏe tổng quát và kiểm tra ung thư bao gồm tầm soát ung thư chính chẳng hạn như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư cổ tử cung và ung thư vú tùy theo độ tuổi và giới tính. Các khối ung thư không được phát hiện ở giai đoạn đầu sẽ di căn sang các vị trí khác theo thời gian, làm giảm tỷ lệ sống sót. Đặc biệt, phát hiện sớm ung thư dạ dày và đại trực tràng có thể tăng tỷ lệ sống sót sau điều trị. (Theo Health in News)

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