Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Đời sống 16/08/2025 10:10

Hôm nay, ngày 16/8/2025, giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên mức giá kỷ luật bán ra 124,5 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng ngày 16/8, trong nước, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giữ nguyên giá mua 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 200.000 đồng khi mua vào còn 116,6 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Doji cũng giảm 300.000 đồng và mua vào xuống 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC chỉ còn 1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước duy trì ở mức cao chót vót, được các công ty lý giải do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mua và nắm giữ vàng của người dân vẫn cao. Thị trường ít người bán, nhiều người mua trong bối cảnh quy mô thu hẹp khiến giá vàng được neo giữ ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với một ngày trước. Dù vậy, xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới đã diễn ra trong nhiều ngày qua, sau khi rời khỏi vùng 3.400 USD/ounce vào tuần trước.

Trong khoảng 1 tuần, giá vàng thế giới mất gần 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng); còn giá vàng miếng SJC vẫn đang ở vùng đỉnh vượt 124 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng, giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới vượt 18 triệu đồng/lượng.

giá vàng giá vàng tăng giá vàng trong nước

