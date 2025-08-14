Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới, SJC tăng thêm 500.000 đồng, hướng đến 125 triệu đồng

Đời sống 14/08/2025 09:44

Hôm nay, ngày 14/8/2025 giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng. Vàng SJC trong nước tăng thêm 500.000 đồng, hướng đến 125 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 14/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,7 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Giá bán vàng miếng tại nhiều công ty cũng bằng với SJC. Đây là mức giá cao kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Chênh lệch mua bán vàng miếng được giữ nguyên 1,2 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC đứng yên như cuối ngày hôm qua khi mua vào 116,8 triệu đồng và bán ra 119,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới, SJC tăng thêm 500.000 đồng, hướng đến 125 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến sát mức 125 triệu đồng/lượng. 

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.358 USD/ounce, tăng 13 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.345 USD/ounce). Giá vàng thế giới giao tháng 12 gần nhất cũng ghi nhận mức tăng 13,8 USD, đạt 3.412 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chỉ số đồng USD chạm mức thấp nhất trong 3 tuần qua, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,23%, giảm so với tuần trước.

Giá dầu thô cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 62,25 USD/thùng, tạo thêm động lực cho các tài sản như vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới, SJC tăng thêm 500.000 đồng, hướng đến 125 triệu đồng - Ảnh 2
Giá vàng thị trường quốc tế đạt 3.358 USD/ounce. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục là tâm điểm chú ý. Các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC vào tháng 9, tiếp theo là hai lần cắt giảm nữa vào tháng 12-2025 và tháng 3-2026. Thị trường hiện định giá xác suất cao cho kịch bản này, dựa trên dữ liệu giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) tháng 7 của Mỹ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng .

Sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, củng cố niềm tin vào đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.

