Vitamin K giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ:

Sức khỏe 25/04/2022 12:35

Một nghiên cứu gần đây cho thấy vitamin K có tác dụng bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức.

Vitamin K giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ: - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Medicalnewstoday, một nhóm nghiên cứu từ Đại học AlMaarefa ở Ả Rập đã công bố một nghiên cứu cho thấy vitamin K có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Điều này đã được trình bày tại một hội nghị Sinh học Thực nghiệm vào ngày 5 /4 /2022.

Vitamin K là một trong những loại vitamin cần thiết cho sức khỏe của não và xương, thường được tìm thấy trong các loại rau lá xanh.

Vitamin K giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ: - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Mohamedi El Serbini, tác giả chính của nghiên cứu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông về tầm quan trọng của vitamin K "Quá trình lão hóa có liên quan đến sự suy giảm chức năng não. Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo tự nhiên và bảo vệ não khỏi bệnh Alzheimer".

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm kéo dài 17 tháng trên chuột. Một nhóm được bổ sung vitamin K và nhóm còn lại thì không. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng menaquinone-7 (MK-7) là dạng chính của vitamin K2.

Trong quá trình nghiên cứu, những con chuột trải qua một loạt các bài kiểm tra chức năng nhận thức để đánh giá mức độ nhận thức và các hành vi như lo lắng và trầm cảm.

Vào cuối nghiên cứu, những con chuột được bổ sung vitamin K đã giảm mức độ suy giảm nhận thức, trầm cảm và lo lắng. Các nhà nghiên cứu đã bổ sung rằng những con chuột này đã cải thiện trí nhớ không gian và khả năng học tập.

Giáo sư Mohamedi El Serbini cho biết "Vitamin K2 đã được chứng minh là có tác dụng rất đáng mong đợi trong việc ức chế sự lão hóa ở não và chống lại những thay đổi về hành vi, chức năng, sinh hóa và mô bệnh học liên quan đến tuổi tác".

Sau đó, giáo sư nói với giới truyền thông rằng nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi nồng độ vitamin K ở những người có nguy cơ bị sa sút trí tuệ.

(Theo Health in News)

Các bài tập giảm cân phù hợp với từng loại hình cơ thể

Các bài tập giảm cân phù hợp với từng loại hình cơ thể

Các chuyên gia cho rằng "Để giảm cân thành công điều quan trọng là biết cơ thể mình thuộc loại hình gì để lựa chọn bài tập phù hợp". Theo tờ Daily Mail (một nhật báo của Anh) đã giới thiệu các loại hình cơ thể của phụ nữ và các bài tập luyện phù hợp dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia.

Xem thêm
Từ khóa:   vitamin K bệnh Alzheimer phòng ngừa bệnh Alzheimer

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm