Tại sao cần đeo kính râm ngay từ bây giờ?

Đục thủy tinh thể là một bệnh mà thủy tinh thể của mắt bị đục và ánh sáng đi vào mắt không đi qua thủy tinh thể bị đục đúng cách dẫn đến mắt mờ đi. Đục thủy tinh thể thường xảy ra ở người già trên 60 tuổi, tuy nhiên thời gian gần đây, số bệnh nhân đục thủy tinh thể cũng ngày càng gia tăng ở những người trẻ trong độ tuổi 30 - 40. Giáo sư Lee Sook Yeon thuộc Khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc cho biết "Hầu hết các trường hợp đục thủy tinh thể ở người trẻ tuổi đều xảy ra khi mắc các bệnh như chấn thương, tiểu đường, dị ứng hoặc sử dụng các loại thuốc như steroid trong thời gian dài. Tiếp xúc với tia UV do ánh sáng khi tham gia các hoạt động ngoài trời dường như cũng có một số ảnh hưởng".

Nhiều người thoa kem chống nắng, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bỏ qua rằng tia UV có thể gây hại cho sức khỏe của mắt. Theo bước sóng, tia UV được chia thành UV-A, UV-B và UV-C. Trong số này, UV-B và UV-C hầu như được hấp thụ bởi giác mạc, nhưng UV-A được hấp thụ một phần bởi giác mạc và thủy tinh thể và một số có thể tiếp cận và ảnh hưởng đến võng mạc. Đặc biệt, tiếp xúc với tia cực tím mạnh và kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở võng mạc.

Đục thủy tinh thể tiến triển chậm, trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác và không có cách nào để chữa khỏi đục thủy tinh thể. Vì vậy, nên chỉ có thể liên tục điều trị bằng thuốc để làm chậm tiến triển đục thủy tinh thể càng nhiều càng tốt. Sau đó thay bằng kính nội nhãn trong những trường hợp nặng gây khó chịu cho cuộc sống hàng ngày.

Khi bị đục thủy tinh thể, thị lực sẽ giảm sút. Ngoài ra, còn mắc chứng nhìn đôi (trong đó các vật thể chồng lên nhau) và mù mắt. Các vật thể bị mờ hoặc bị bóp méo và xuất hiện ánh sáng xung quanh vật thể khiến không thể nhìn được.. Ngoài ra, có những trường hợp có thể nhìn lệch màu chẳng hạn như màu đỏ hoặc màu vàng. Nếu không được điều trị các triệu chứng sẽ tiếp tục nặng hơn, do đó cần phải đi điều trị kịp thời.

Giáo sư Lee nói "Để ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, cần phải ăn uống điều độ, tránh hút thuốc và uống rượu cũng như điều trị ốt các bệnh như tiểu đường và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt".

Thoái hóa điểm vàng là bệnh mà điểm vàng nằm ở trung tâm võng mạc của mắt bị thoái hóa và gây suy giảm thị lực. Hoàng điểm là khu vực quan trọng chiếm hơn 90% thị lực, nếu có vấn đề ở đây không chỉ nhìn vật sẽ bị cong mà nếu không được điều trị kịp thời thì thị lực có thể bị giảm sút, thậm chí nếu được điều trị thị lực có thể không được phục hồi.

Thoái hóa điểm vàng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 65 tuổi. Tuy nhiên, theo thống kê gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ ở độ tuổi 40 - 50 ngày càng tăng dần. Nguyên nhân của thoái hóa điểm vàng là do yếu tố di truyền cũng như các yếu tố môi trường như thuốc lá và béo phì và việc tiếp xúc với tia UV hoặc ăn nhiều axit béo bão hòa.

Ngay khi khởi phát, bệnh thoái hóa điểm vàng sẽ tiến triển nhanh chóng, tuy nhiên do ít có biểu hiện cụ thể hoặc triệu chứng ban đầu nên thường được phát hiện sau khi bệnh đã tiến triển đến một mức độ nhất định. Có nhiều trường hợp bỏ qua thời gian điều trị và xem nó là một hiện tượng lão hóa tự nhiên khiến mọi thứ trông méo mó hoặc mất màu khi nhìn. Nếu một vật có vẻ cong khi nhìn bằng một mắt hoặc nếu có sự thay đổi về thị lực tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa và kiểm tra. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể ngăn ngừa mất thị lực nghiêm trọng.

Xem xét tác động của tia UV đối với mắt, tốt nhất là bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào những ngày tia UV mạnh và nếu không thể tránh khỏi, hãy luôn đeo kính râm hoặc đeo ô, mũ để bảo vệ mắt. Khi chọn kính râm, hãy nhớ kiểm tra xem chúng có ngăn tia UV hay không. Kính râm có khả năng chống tia cực tím kém sẽ không hiệu quả ngay cả khi đã đeo. Đặc biệt, kính râm có màu tối nhưng nếu không có khả năng chống tia cực tím thì càng nguy hiểm hơn. Ngoài ra, kính râm tối màu làm giảm lượng ánh sáng nhìn thấy đi vào mắt làm cho đồng tử lớn hơn, đóng vai trò như cơ hoành của mắt. Khi chọn kính râm, điều cần thiết là phải kiểm tra yếu tố chống tia cực tím trước, vì nó có thể rất nguy hiểm nếu một lượng lớn tia UV bị hấp thụ khi đồng tử được mở rộng. Ngoài ra, tránh đeo kính râm màu xanh lam.

Giáo sư Lee cho biết "Tia cực tím có thể ảnh hưởng lớn đến việc hình thành thị lực ở trẻ sơ sinh nên cần đặc biệt chú ý. Vì vậy, người ta khuyến cáo nên đeo kính râm cho trẻ vào những ngày tia UV hoạt động mạnh”.

(Theo Health in News)