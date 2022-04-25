Hãy làm 'việc này' tại nhà để tăng sức khỏe tinh thần

Nghiên cứu cho thấy việc nấu các món ăn lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy việc nấu các món ăn lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Từ năm 2016 đến 2018, Đại học Edith Cowan ở Úc đã thực hiện một nghiên cứu với tổng số 657 người tham gia. Những được chọn đã tham gia hoạt động 'làm món ăn tốt cho sức khỏe' trong 7 tuần. Nghiên cứu đã định nghĩa thực phẩm lành mạnh là thực phẩm giàu rau củ và không chứa thực phẩm chế biến sẵn.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã đo lường tác động của chương trình đối với sự tự tin và sức khỏe tinh thần của những người tham gia. Kết quả là, những người tham gia chương trình nhận thấy những cải thiện đáng kể về sức khỏe thể chất, tinh thần và cả sức sống của họ ngay sau chương trình. Họ cũng cho biết không những sự tự tin trong nấu ăn của họ được cải thiện mà khả năng nấu ăn của họ cũng tăng lên đáng kể.

Trưởng nhóm nghiên cứu Joanna Rees cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy mối liên hệ giữa sự tự tin trong nấu ăn và những lợi ích về sức khỏe tâm thần".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 'Frontiers in Nutrition'.

(Theo Chosun)

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