Mách bạn 7 cách làm nui chiên hấp dẫn ai cũng mê

Với các nguyên liệu chính là nui cùng vài nguyên liệu phụ quen thuộc, dễ tìm, bạn có thể tự mình vào bếp và chế biến món nui chiên thơm ngon dành cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây là 7 cách làm nui chiên mà các bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi vào 300ml dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng và xuất hiện bọt khí li ti thì cho nui vào chiên với lửa vừa.

Cách làm nui chiên bơ tỏi ớt

Bạn nên chiên từng nắm nui nhỏ để nui được nở đều. Sau đó vớt nui ra rổ để ráo dầu.

Bước 2: Làm sốt bơ tỏi ớt

Bắc một cái chảo khác lên bếp, sau đó cho vào 25gr bơ vào, đun cho chảy với lửa nhỏ. Khi bơ đã tan chảy hoàn toàn, các bạn cho vào 20g tỏi băm và 10gr ớt băm vào đảo đều. Tỏi và ớt vàng thơm dậy mùi thì bạn cho vào: 1 muỗng đường, ½ muỗng nước mắm và 1 muỗng tương ớt rồi khuấy đều.

Bước 3: Làm nui chiên bơ tỏi ớt

Để lửa vừa đến khi hỗn hợp sệt lại rồi đổ nui vào. Đảo đều tay để sốt áo đều lên nui thì tắt bếp. Cuối cùng cho nui ra dĩa để nguội và thưởng thức.

2. Nui chiên bơ tỏi ớt (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Nguyên liệu làm Nui chiên bơ tỏi ớt (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Nui 100gr

Bơ lạt 10 gr

Tỏi 3 tép

Ớt tươi 2 trái

Ớt bột 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Đường 1 muỗng canh

Dầu ăn 200ml

Cách chế biến Nui chiên bơ tỏi ớt (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Bước 1: Pha nước sốt

Để pha nước sốt, bạn cho lần lượt: 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước lọc vào bát.

Dùng muỗng khuấy đều lên để hỗn hợp tan và hòa quyện vào nhau. Sau đó, các bạn cho thêm vào 1 muỗng ớt bột và tiếp tục khuấy đều.

Bước 2: Chiên nui

Bắc chảo hoặc nồi sâu lòng lên bếp, cho vào chảo 200ml dầu ăn và đun cho dầu nóng lên rồi thả nui vào chiên và đảo đều.

Khi thấy nui nở phồng và giòn thì bạn dùng vợt lưới vớt nui ra, để vào khay đã được lót giấy thấm dầu.

Bước 3: Chiên nui với bơ tỏi ớt

Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn cùng với ớt tươi.

Bắc chảo lên bếp và mở lửa lớn. Khi chảo đã nóng thì bạn cho 10gram bơ lạt vào làm tan chảy bơ. Bơ sau khi đã tan hoàn toàn thì cho tiếp phần tỏi và ớt đã băm vào. Đảo đều tay để tỏi và ớt được vàng thơm dậy mùi mà không bị cháy.

Cuối cùng, các bạn cho nước sốt vào, để lửa liu riu và khuấy liên tục. Khi thấy sốt đã sệt lại thì bạn cho nui vào đảo đều trong vòng 5 phút và tắt bếp là hoàn thành nhé.

Bước 4: Thành phẩm

Nui chiên bơ tỏi ớt có màu vàng nâu của nui và màu đỏ tươi của ớt vô cùng bắt mắt. Mùi hương thơm nức mũi của bơ lẫn mùi tỏi chiên, ớt nồng kích thích vị giác. Nui giòn rụm, thấm đậm sốt bơ tỏi ớt. Đây đảm bảo là món ăn sẽ khiến các bạn ăn không liên tục ngừng được cho mà xem.

3. Cách làm nui chiên nước mắm

Nguyên liệu làm Nui chiên nước mắm

Nui 200g

Bơ lạt 1 muỗng canh

Tỏi 3 tép

Tương ớt 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Đường 1 muỗng canh

Dầu ăn 115 ml

Cách chế biến Nui chiên nước mắm

Bước 1: Chiên nui

Bắc chảo lên bếp rồi đun với lửa vừa. Khi chảo nóng lên, các bạn cho 100ml dầu ăn vào. Đợi dầu sôi, các bạn cho lần lượt nui vào chiên, trở đều tay đến khi nui phồng lên, vàng đều thì vớt ra rổ để ráo dầu. Cứ tiếp tục chiên như vậy cho đến khi hết nui.

Cách làm nui chiên nước mắm

Mách nhỏ: Để nui chín đều và không bị cháy, các bạn cho lượng nui vừa đủ vào chảo chiên, chiên xong rồi vớt ra thì mới chiên tiếp.

Bước 2: Làm sốt nước mắm

Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi cho vào cối để giã nhuyễn.

Bắc chảo lên bếp đun với lửa vừa, khi chảo nóng lên, các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào và đợi khi dầu sôi thì cho tỏi vào phi thơm.

Đợi đến khi tỏi ngả sang màu vàng thì các bạn cho vào gia vị gồm: 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng tương ớt, 1 muỗng bơ lạt; đảo đều đến khi nước sốt sôi và keo lại. Nêm nếm lại gia vị cho vừa với khẩu vị.

Bước 3: Chiên nui với nước mắm

Tiếp theo, các bạn cho nui vào chảo nước sốt, để lửa nhỏ và đảo thật liên tục để nước sốt bám hết vào nui. Xào nhẹ tay trong khoảng 5 phút để nui thấm đều gia vị thì tắt bếp và cho ra đĩa.

Bạn vừa hoàn thành món nui chiên giòn tan, với vị cay cay, mặn mặn và tỏi phi thơm lừng. Đây sẽ là món ăn vặt ngon bổ rẻ nhất định bạn phải thử.

4. Cách làm nui chiên trứng

Nguyên liệu làm nui chiên trứng

150gr nui

2 quả trứng gà

Hành lá, dầu ăn, cà rốt, củ cải

Hướng dẫn cách làm nui chiên trứng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà rốt, củ cải mang đi rửa sạch, gọt vỏ và bào nhỏ. Hành lá cắt bỏ lá úa, rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Luộc nui

Bắc một nồi nước lớn lên bếp rồi đun sôi. Bạn cho tiếp nui vào luộc trong vòng 20 phút đến khi nui mềm thì vớt ra rổ. Xả nui với nước lạnh nhiều lần, sau đó để ráo nước.

Nui chiên trứng

Bước 3: Ngâm rau củ chua

Pha hỗn hợp bào gồm: 1 thìa cà phê đường, ½ nước cốt quả chanh, một chút nước lọc. Cho cà rốt, củ cải ngâm vào hỗn hợp trên để ăn cùng với nui.

Bước 4: Chiên trứng với nui

Làm nóng chảo với 1 thìa dầu ăn, sau đó cho nui vào chiên. Khi nui bắt đầu ngả sang màu vàng thì bạn đập trứng vào. Sử dụng một cái thìa gỗ dàn đều trứng ra và phủ lấy nui, sau đó rắc thêm một ít hành lá lên trên.

Khi trứng phía dưới đã chín vàng, bạn dùng xẻng lật mặt nui có hành lá xuống để chiên chín vàng.

Khi cả mặt nui chiên trứng đã có màu vàng giòn thì tắt bếp. Trút toàn bộ nui chiên trứng ra dĩa và sử dụng ngay khi đang nóng cùng cà rốt, củ cải ngâm chua và nước tương.

Chú ý khi làm nui chiên trứng

Nui sau khi luộc xong cần cho ngay vào nước lạnh để nui không bị dính vào nhau.

Sau khi đập trứng cho vào nui, các bạn cần chỉnh cho lửa nhỏ để trứng chín đều, nui giòn và không bị cháy.

5. Nui chiên bơ tỏi sa tế

Nguyên liệu nuôi chiên bơ tỏi sa tế

50gr nui (cọng dài)

1 tép tỏi băm

1,5 muỗng cà phê ớt sa tế

½ muỗng cà phê ớt bột

2 muỗng cà phê nước lọc

2 muỗng cà phê nước nóng

1 muỗng cà phê đường

1 muỗng cà phê bơ thực vật

Cách làm nui chiên bơ sa tế giòn rụm

Bước 1: Chiên nui

Bắc một cái chảo to lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Khi dầu bắt đầu nóng thì các bạn cho nui vào chiên vàng, chú ý giảm lửa để nui không bị cháy. Chiên đến khi nui chuyển sang màu vàng đều thì tắt bếp, vớt nui ra dĩa có lót một miếng giấy thấm dầu.

Nui chiên bơ tỏi sa tế

Bước 2: Phi thơm bơ tỏi

Dùng một cái chảo khác bắc lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng cà phê bơ thực vật. Tiếp theo, bạn cho tỏi băm vào để chảo phi thơm.

Khi tỏi bắt đầu chín vàng thì các bạn cho gia vị: phần đường, nước mắm, nước lọc, ớt bột theo liều lượng đã được chuẩn bị bên trên vào chảo và đảo đều.

Chú ý: Nên đun với lửa nhỏ để tránh làm tỏi và đường bị cháy nhé.

Bước 3: Làm nui xốt bơ tỏi

Khi hỗn hợp sốt bơ tỏi bắt đầu sệt lại, các bạn cho phần nui chiên giòn ở bước 1 vào. Đảo đều để nước sốt ngấm đều vào nui. Cuối cùng, các bạn cho phần ớt sa tế vào đảo thêm một vài phút nữa rồi tắt bếp.

Bây giờ thì các bạn chỉ cần trút nui chiên bơ tỏi sa tế ra dĩa và thưởng thức ngay.

6. Nui chiên giòn sốt bơ tỏi cay

Nguyên liệu bơ chiên giòn sốt bơ tỏi cay

200gr nui

½ muỗng cà phê bột ngọt

½ muỗng cà phê muối

2 muỗng canh tương ớt

40gr bơ

1 lát chanh

1 muỗng canh nước mắm

½ muỗng cà phê sa tế

2 muỗng cà phê đường trắng

2 muỗng canh tỏi băm

500ml dầu ăn

Cách làm nui chiên bơ tỏi cay

Bước 1: Chiên nui

Bắc chảo lên bếp, cho và chảo dầu ăn và đun nóng. Lưu ý, bạn nên đổ nhiều dầu sao để ngập hết nui. Chiên nui giòn đều, cọng nui nở ra và ngả sang màu hơi trắng là được. Nui chiên xong, các bạn vớt ra rổ để ráo dầu.

Nui chiên giòn sốt bơ tỏi cay

Bước 2: Nấu sốt bơ tỏi

Trong 1 chảo khác, bạn cho 2 muỗng canh dầu ăn vào rồi đun nóng. Tiếp đó đổ 2 muỗng tỏi băm vào phi thơm rồi đổ ra đĩa để riêng.

Đổ dầu ăn ra khỏi chảo, cho 40gr bơ vào đun nóng, sau đó thêm 2 muỗng canh tương ớt và 1 lát chanh tươi vào. Cho tiếp vào chảo ½ muỗng sa tế, ½ muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, 1 muỗng canh nước mắm và đảo đều, đun liu riu trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn và sôi lên.

Bước 3: Trộn nui với sốt

Đổ toàn bộ phần nui chiên vào chảo sốt và trộn thật để gia vị ngấm hết những cọng nui. Trộn đến khi hỗn hợp kẹo lại, bơ tỏi bám đều lên nui tạo thành màu vàng hấp dẫn thì bạn có thể tắt bếp.

Đổ nui ra dĩa, trút phần tỏi phi thơm vào hỗn hợp nui. Sau đó đảo đều lên và ăn ngay khi còn nóng. Món nui chiên giòn sốt bơ tỏi cay vậy là đã hoàn thành.

7. Cách làm nui ngào đường

Nguyên liệu nui chiên ngoài đường

1 bịch nui loại nhỏ

Đường (liều lượng tùy khẩu vị)

Cách làm nui ngào đường tại nhà cực đơn giản

Bước 1: Sơ chế nui

Ngâm nui vào nước ấm cho đến khi nui nở mềm thì bạn vớt ra rổ để thật ráo nước.

Bước 2: Chiên nui

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào ngập chảo và đun nóng già. Tiếp đó, bạn cho nui vào chiên giòn đều các mặt. Lưu ý nên vặn lửa vừa để tránh làm nui bị cháy. Chiên cho đến khi nui chín vàng thì bạn vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu. Nếu nui dính vào nhau thì bạn gõ nhẹ cho rời ra.

Cách làm nui ngào đường

Bước 3: Làm nui ngào đường

Làm nóng 1 chảo khác, cho đường và nước vào đun với lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều tay để hỗn hợp được sánh lại thì tắt bếp.

Lập tức đổ nui vào chảo và đảo liên tục đến khi đường bám hết quanh nui, từng cọng nui rời ra thì đạt yêu cầu.

Bước 4: Bảo quản

Cho nui ngào đường bảo quản trong hũ hoặc trong lọ có nắp đậy kín. Nếu nui bị ỉu, các bạn có thể cho vào lò nướng hoặc lò vi sóng để sấy lại cho giòn.

Những lưu ý khi làm nui chiên

Có rất cách làm nui chiên giòn rụm hấp dẫn mà không hề ngán chút nào. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Khi chiên nui, bạn cần để cho dầu sôi già rồi mới cho nui vào. Nui chiên cần được ngập dầu nhằm giúp nui giữ được hương vị giòn tan và có màu sắc đẹp mắt.

Nhiều bạn cho rằng để lửa nhỏ thì nui mới không bị cháy nhưng tốt nhất chúng ta nên vặn lửa vừa. Bởi nếu lửa nhỏ bạn sẽ phải đun lâu, như vậy dầu sẽ ngấm vào nui khiến cho món ăn nhanh ngán.

Món nui chiên có thể bảo quản trong túi nilon hoặc hộp kín trong khoảng 1 tuần. Vì thế, nếu ăn không hết, các bạn có thể bảo quản vào tủ lạnh để ăn dần cũng được.

Nếu không ăn được cay nhưng vẫn muốn món ăn này có màu đẹp mắt và giữ nguyên hương vị, các bạn có thể thay thế bằng tương ớt hoặc tương cà.

Trên đây là 7 cách làm nui chiên bơ tỏi ớt cay giòn cực ngon đã được chúng tôi biên soạn. Hy vọng gia đình bạn sẽ có thêm một món ăn vặt thơm ngon để nhâm nhi cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công!