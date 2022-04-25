Hội thảo khoa học về nâng cao miễn dịch cho trẻ từ sữa non và lợi khuẩn HMP

Báo cáo của các chuyên gia tại Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với miễn dịch của trẻ. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cùng chỉ ra sữa non và lợi khuẩn đều là những giải pháp hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho bé, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh.

Với chủ đề “Nâng cao miễn dịch cho trẻ với dinh dưỡng kép từ Sữa non và lợi khuẩn HMP" và sự tham dự của hơn 1000 cán bộ y tế, Hội thảo cung cấp các kiến thức, chuyên môn đến các nhân viên y tế trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ bằng tăng cường miễn dịch cho trẻ.

Báo cáo tại Hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 trình bày đầy đủ các chứng cứ lâm sàng về lợi ích của sữa non và lợi khuẩn HMP được phân lập từ sữa mẹ giúp lấp đầy “khoảng trống miễn dịch” cho trẻ trong mùa dịch. PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: “Đường ruột là cơ quan chứa nhiều tế bào miễn dịch nhất, là yếu tố then chốt cho sự trưởng thành của hệ thống miễn dịch, giúp bé phát triển tối ưu trong những năm tháng đầu đời và cả giai đoạn trưởng thành sau này.”

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn trình bày các chứng cứ về lợi ích của việc ứng dụng sữa non và lợi khuẩn HMP được phần lập từ sữa mẹ giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ

Cũng tại Hội thảo, TS Mike Weiser, Giám Đốc Cấp Cao Nghiên Cứu Phát Triển và Cải Tiến Sản Phẩm Tập đoàn PanTheryx tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sữa non trong việc giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ.

Đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, TS.BS Trần Khánh Vân cung cấp những thông tin về chứng minh lâm sàng của ColosGold trên trẻ em Việt Nam giúp tăng cường miễn dịch. Theo đó, trẻ được bổ sung Vinamik ColosGold 3 giúp mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA tự nhiên tăng lên 8 lần, kháng thể này đóng vai trò tuyến phòng thủ giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, vi rút gây bệnh.

TS.BS Trần Khánh Vân trình bày nghiên cứu lâm sàng trên trẻ em Việt Nam chứng minh Vinamilk ColosGold 3 giúp mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA tự nhiên tăng lên 8 lần.

Hơn thế nữa, nhờ bổ sung sữa non 24h được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và lợi khuẩn HMP phân lập từ sữa mẹ, Vinamilk ColosGold được chứng minh lâm sàng giúp giảm 70% nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp và giảm 26% nguy cơ mắc táo bón. Tất cả các yếu tố này là tiền đề giúp trẻ có một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Chuyên gia Nguyễn Vũ Linh, đại diện công ty Vinamilk, trình bày về sản phẩm Vinamilk ColosGold 3 và kết quả nghiên cứu lâm sàng của sản phẩm trên trẻ em Việt Nam.

Với tầm nhìn “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”, Vinamik không ngừng nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm dinh dưỡng cho bé ngay từ giai đoạn đầu đời. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing nhấn mạnh “Vinamilk cam kết tiếp tục đồng hành với các y bác sĩ Việt Nam trong việc nâng cao sức khoẻ của hàng triệu gia đình Việt, vì một Việt Nam khoẻ mạnh vươn cao!”

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing công ty Vinamilk phát biểu

Giữ vai trò chủ tọa Hội thảo, GS.TS.BS Nguyễn Gia Khánh chia sẻ: “Hội thảo không chỉ cung cấp kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe của bé mà còn lan tỏa các thông tin giá trị đến cộng đồng để cùng hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh vươn cao, khởi đầu bằng việc chăm sóc sức khỏe miễn dịch.”

GS.TS.BS Nguyễn Gia Khánh, Chủ tọa của Hội thảo phát biểu khai mạc