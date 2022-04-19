Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng

Nấu gì hôm nay 19/04/2022 07:59

Tuy nhiên ăn măng rất hại dạ dày chúng ta nên kiềm chế để không phải trả giá nhé.

Nguyên liệu:

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 1

 

Măng củ tươi: 5kg

Ớt đỏ: 200gr

Ớt thóc: 100gr

Quả móc mật tươi: 100gr 

Tỏi: 400gr

Muối hạt: 10 gr

Đường: 10 gr

Mì chính: 5 gr

Nước mắm: 50ml

Nước đun sôi để nguội 1 lít

Định lượng các gia vị có thể điều chỉnh.

 

Cách làm:

 

Bước 1: Măng nhờ người bán bóc vỏ luôn cho. Về rửa sạch gọt bỏ phần già rồi thái mỏng thái theo chiều ngang. Ngâm vào nước muối loãng 30 phút. Thay nước ngâm tiếp qua đêm bằng nước gạo để cho ra bớt độc tố. Vớt ra rổ dội lại một lần bằng nước đun sôi để nguội rồi để ráo nước.

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 2

 

Bước 2: Ớt đỏ xay nhuyễn với một chút nước

- Tỏi xay nhuyễn

- Móc mật rửa sạch để ráo nước

- Ớt thóc rửa sạch bỏ cuống để ráo nước

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 3

 

Bước 4: Trộn măng - ớt xay - tỏi - gia vị nêu trên vào nhau, cho hỗn hợp đã trộn vào lọ thuỷ tinh xếp lần lượt măng - ớt thóc - móc mật xen kẽ cho đẹp mắt. Nhớ thêm một chút nước mắm cho thơm nữa nhé.

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 4

 

Thường thì măng khi trộn sẽ tự ra nước. Nhưng nếu ra ít nước thì ta hoà thêm một chút nước muối nhạt đổ vào cho ngập măng.

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 5

 

Đậy kín nắp để nơi thoáng mát 3 ngày. Khi măng đã ngấm thì đậy kín bảo quản tủ lạnh nhé

Măng ớt ăn bún, miến, mì tôm, chấm mắm thịt luộc thì lu mờ hết các món khác.

 

Tuy nhiên ăn măng rất hại dạ dày chúng ta nên kiềm chế để không phải trả giá nhé.

 

Cách ngâm măng ớt giòn giòn, thơm thơm lại không hề hăng, đắng - Ảnh 6

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Fb Trang Lê

 

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