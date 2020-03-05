Những bữa cơm dư thừa thịt cá làm chúng ta ngày càng ngán ngẩm. Khi đó, việc biết được cách làm mắm thái đu đủ sao cho ngon là một giải pháp tuyệt vời.



Cách làm mắm thái đu đủ thơm ngon, đậm vị - Ảnh minh họa: Internet Mắm thái đu đủ là gì? Mắm thái đu đủ là món ăn được làm từ đu đủ xanh, củ cải muối, dưa leo, cà rốt, ớt sừng, sốt chao và thính gạo rang. Mắm thái đu đủ có thể kết hợp với những món ăn khác nhau tạo nên sự phong phú trong cách thưởng thức.

Mắm thái đu đủ là một món ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet Mắm thái đu đủ có ngon không? Mắm thái đu đủ cực kỳ ngon với hương vị đặc trưng. Mùi thơm nhè nhẹ kết hợp với độ giòn của đu đủ. Mắm thái đu đủ không cứng quá cũng không mềm quá đã tạo nên điểm nhấn trong lòng thực khách. Có thể nói mắm thái đu đủ không những ngon mà còn giúp bữa cơm gia đình tăng thêm hương vị, giúp bạn cảm thấy thanh đạm và không bị ngán.

Cách làm mắm thái đu đủ ngon hảo hạng Mắm thái đu đủ có thể dùng chay hoặc dùng mặn với cách làm vô cùng đơn giản, có thể kể đến 2 món ăn sau: Cách làm mắm thái chay từ đu đủ Để làm mắm thái chay đơn giản, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 300g đu đủ xanh, 2 quả dưa chuột bỏ ruột, 70g đường vàng, 100g củ cải muối, 5 miếng chao, 2 củ cà rốt, 2 cây tỏi tây băm nhỏ, 1 nhúm gừng thái sợi, nửa quả dứa và các gia vị cần thiết như nước màu, nước riềng, muối,…

Mắm thái đu đủ chay giòn, ngon và vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Cách làm: Sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, ta nhúng sơ đu đủ qua nước sôi rồi để ráo nước. Tiếp đến, ta bóp muối đu đủ, dưa chuột và cà rốt rồi đem rửa sạch, để ráo, sau đó phơi nắng. Đối với củ cải muối, ta thái mỏng, cắt sợi, ngâm nước để cho bớt mặn, để ráo nước. Dứa cũng phải được thái thành từng miếng nhỏ.

Nấu thức ăn: Đặt chảo dầu lên bếp, cho tỏi đã băm nhỏ cùng củ cải muối và miếng chao vào rồi xào đều tay. Sau đó, trộn cùng với đường, đu đủ, dưa chuột, cà rốt, dứa, củ cải muối đến khi cạn nước rồi thêm 1 muỗng muối, nửa muỗng nước riềng, đường vàng và các gia vị cần thiết vào cho vừa ăn.

Đóng hũ: Sau khi nấu xong, ta cho ớt, tỏi và thính vào đảo đều tay. Cho vào hũ sạch đậy kín lại và để vào tủ lạnh. Sau một ngày là có thể thưởng thức. Cách làm mắm thái cá lóc đu đủ Nguyên liệu vô cùng đơn giản gồm: 1kg mắm cá lóc, 1 trái đu đủ vừa chín, 1 củ gừng non, 1 củ riềng, 2 củ tỏi, 3 trái ớt, nửa muỗng phèn chua, 200g đường và 3 muỗng canh gạo. Mắm thái cá lóc đu đủ là một món ăn đặc sản của miền Tây - Ảnh minh họa: Internet Cách làm: Sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, ta thái sợi riềng và ớt, thái lát mỏng tỏi và gừng. Cho lượng phèn chua đã chuẩn bị ở trên vào nước rồi bào sợi đu đủ vào. Sau đó, ngâm khoảng 5 – 10 phút rồi để ráo, phơi nắng trong 2 giờ.

Nấu thức ăn: Cho 200g đường vào nồi nước sôi cho đến khi đường tan hết kẹo lại có màu hơi ngả vàng thì tắt bếp để nguội. Lưu ý trong quá trình nấu phải thường xuyên khuấy đều tay. Đối với thính gạo, ta cần vo sạch 3 muỗng canh gạo, phơi khô ráo. Sau đó, cho gạo vào chảo rang vàng giòn, đảo đều tay để gạo chín đều và không bị khét. Cuối cùng, ta giã nát gạo là tạo ra thính.

Ủ mắm và trộn mắm: Cho mắm cá lóc cùng với đu đủ, riềng, gừng, tỏi, ớt, thính gạo, nước đường vào tô, trộn đều tay cho gia vị thấm đều. Tùy vào khẩu vị của bạn mà có thể tùy biến cho thích hợp. Cuối cùng, cho hỗn hợp mắm vào hũ sạch, đậy kín và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát trong 10 đến 12 ngày. Sau đó, bạn có thể thưởng thức một món ăn đặc sản miền Tây đúng điệu.

Mắm thái đu đủ giúp những bữa cơm gia đình tăng thêm hương vị - Ảnh minh họa: Internet Cách chế biến món ăn từ mắm Thái Bạn có thể kết hợp mắm thái đu đủ với thịt luộc, tôm luộc để món ăn thêm đậm vị và đỡ ngán. Và đừng quên dùng mắm thái đu đủ với bún, bánh tráng, các loại rau sống ăn kèm với nước mắm chua ngọt, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Mắm thái đu đủ cung cấp cho bạn lượng chất xơ cần thiết, cùng với lượng đạm được hạn chế, dễ dàng kết hợp với những món ăn khác để tăng thêm hương vị. Đồng thời khi ăn bạn cảm thấy đỡ ngán hơn. Vậy tại sao bạn không tìm hiểu ngay cách làm mắm thái đu đủ trong bài viết này?

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