Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh

Nấu gì hôm nay 15/02/2022 06:00

Đùi gà đã được lóc xương, rất tiện cho việc chế biến.

Nguyên liệu ướp gà:

- 3 miếng đùi gà: 600gr

- Muối tỏi: 1 1/2tsp

- Dầu mè: 1/2 tsp

- Mật ong: 1tsp

- Tiêu xay: 1tsp

Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh - Ảnh 1

Đồ chua ăn kèm:

- Củ cải đỏ, dưa leo, hành tây

- Củ cải đỏ rửa sạch, cắt miếng tròn, lấy một ít xếp hoa Hồng, một ít để trộn chua ngọt

- Cà rốt rửa sạch, để ráo nước

- Hành tây rửa sạch, cắt mỏng, ngâm nước đá 15ph để hành bớt hăng

▫️Trộn chua ngọt:

- Nước mắm: 2 tbsp

- Giấm: 2tbsp

- Đường: 1tbsp

- Ớt (tuỳ ăn cay)

Trộn hỗn hợp mắm với hành tây, cà rốt, củ cải đỏ. Cất ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng là ăn được rồi

Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh - Ảnh 2

Cách làm gà nướng:

- Đùi gà rửa sạch, thấm giấy ăn cho khô

- Ướp gà với muối tỏi, dầu mè, mật ong, tiêu xay và để khoảng 20ph

- Quét dầu ăn vào vỉ nướng và xếp gà lên, quét dầu ăn lớp mỏng lên gà

- Làm nóng trước NCKD hoặc lò nướng 10 phút

- Nướng gà (tuỳ lò để bạn kiểm tra, canh chỉnh nhiệt độ và thời gian)

- Lần 1: 380F trong 12ph

- Lần 2: 390F trong 8ph

- Gà nướng xong, có thể rưới thêm sốt tương ớt ngọt ăn kèm

Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh - Ảnh 3

Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh - Ảnh 4

Dĩa hoa Hồng đã xếp xong, gắp thêm đồ chua, gắp miếng gà nướng đặt vào dĩa. Vậy là hoàn thành một món ăn ngon, bắt mắt, thực hiện nhanh rồi nhé.

 Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Lam Love

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