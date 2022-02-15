Đùi gà nướng chua ngọt: Ngon miệng, bắt mắt lại chế biến siêu nhanh

Đùi gà đã được lóc xương, rất tiện cho việc chế biến.
- 'Tậu' ngay công thức làm lẩu cua sông 'đầy ụ gạch' thơm ngon, ăn 'thả phanh' không ngừng
- Bố hai con 'lăn xả' trong bếp cả một ngày khiến hội chị em 'hết hồn' khi thấy thành quả
Nguyên liệu ướp gà:
- 3 miếng đùi gà: 600gr
- Muối tỏi: 1 1/2tsp
- Dầu mè: 1/2 tsp
- Mật ong: 1tsp
- Tiêu xay: 1tsp
Đồ chua ăn kèm:
- Củ cải đỏ, dưa leo, hành tây
- Củ cải đỏ rửa sạch, cắt miếng tròn, lấy một ít xếp hoa Hồng, một ít để trộn chua ngọt
- Cà rốt rửa sạch, để ráo nước
- Hành tây rửa sạch, cắt mỏng, ngâm nước đá 15ph để hành bớt hăng
▫️Trộn chua ngọt:
- Nước mắm: 2 tbsp
- Giấm: 2tbsp
- Đường: 1tbsp
- Ớt (tuỳ ăn cay)
Trộn hỗn hợp mắm với hành tây, cà rốt, củ cải đỏ. Cất ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng là ăn được rồi
Cách làm gà nướng:
- Đùi gà rửa sạch, thấm giấy ăn cho khô
- Ướp gà với muối tỏi, dầu mè, mật ong, tiêu xay và để khoảng 20ph
- Quét dầu ăn vào vỉ nướng và xếp gà lên, quét dầu ăn lớp mỏng lên gà
- Làm nóng trước NCKD hoặc lò nướng 10 phút
- Nướng gà (tuỳ lò để bạn kiểm tra, canh chỉnh nhiệt độ và thời gian)
- Lần 1: 380F trong 12ph
- Lần 2: 390F trong 8ph
- Gà nướng xong, có thể rưới thêm sốt tương ớt ngọt ăn kèm
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Lam Love