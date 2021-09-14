Bố hai con 'lăn xả' trong bếp cả một ngày khiến hội chị em 'hết hồn' khi thấy thành quả

Có lẽ, trong gia đình các con đã quen với hình ảnh những người mẹ đứng bếp. Thế nên, đôi khi các ông bố trổ tài nấu cơm thì cả gia đình sẽ được phen lác mắt.

Mới đây trong hội dành cho những người "Yêu bếp", ông bố Hoàng Minh đã khiến cho ai nấy vô cùng bất ngờ và xuýt xoa ngợi khen vì món chè Thái nếp cẩm vô cùng bắt mắt. Anh cho hay: "Trong mùa giãn cách, không thể đi ra ngoài mua chè, mình đã chọn cách làm chè ngay tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh và hợp khẩu vị hơn".