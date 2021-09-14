Bố hai con 'lăn xả' trong bếp cả một ngày khiến hội chị em 'hết hồn' khi thấy thành quả

Món chè Thái nếp cẩm khiến hội chị em được một phen 'lác mắt' bởi món chè vừa có màu sắc đẹp mắt lại vừa kích thích cả vị giác.
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Có lẽ, trong gia đình các con đã quen với hình ảnh những người mẹ đứng bếp. Thế nên, đôi khi các ông bố trổ tài nấu cơm thì cả gia đình sẽ được phen lác mắt.
Mới đây trong hội dành cho những người "Yêu bếp", ông bố Hoàng Minh đã khiến cho ai nấy vô cùng bất ngờ và xuýt xoa ngợi khen vì món chè Thái nếp cẩm vô cùng bắt mắt. Anh cho hay: "Trong mùa giãn cách, không thể đi ra ngoài mua chè, mình đã chọn cách làm chè ngay tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh và hợp khẩu vị hơn".
Trước khi thực hiện chè độc đáo này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:
- 250g gạo đen hoặc gạo nếp cẩm
- 50g gạo nếp trắng
- Lá dứa hoặc lá nếp cho thơm
- 150g đường thốt nốt hoặc đường nâu
- Tầm nửa thìa cafe muối.
- 1 lít nước
- Cùi dừa sấy khô
- Hoa quả ưa thích như xoài
- Nước cốt dừa
Theo công thức bất bại của ông bố hai con, bạn làm theo nhưng bước sau:
Với những công thức và cách làm món ăn như trên, bạn có thể tạo nên món chè Thái lạ miệng, ăn vào "mát rười rượi", bổ dưỡng để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.