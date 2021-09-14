Bố hai con 'lăn xả' trong bếp cả một ngày khiến hội chị em 'hết hồn' khi thấy thành quả

Nấu gì hôm nay 14/09/2021 17:00

Món chè Thái nếp cẩm khiến hội chị em được một phen 'lác mắt' bởi món chè vừa có màu sắc đẹp mắt lại vừa kích thích cả vị giác.

Có lẽ, trong gia đình các con đã quen với hình ảnh những người mẹ đứng bếp. Thế nên, đôi khi các ông bố trổ tài nấu cơm thì cả gia đình sẽ được phen lác mắt.

Mới đây trong hội dành cho những người "Yêu bếp", ông bố Hoàng Minh đã khiến cho ai nấy vô cùng bất ngờ và xuýt xoa ngợi khen vì món chè Thái nếp cẩm vô cùng bắt mắt. Anh cho hay: "Trong mùa giãn cách, không thể đi ra ngoài mua chè, mình đã chọn cách làm chè ngay tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh và hợp khẩu vị hơn".

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Món chè Thái nếp cẩm 'ngon nhức nách' - Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện chè độc đáo này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 250g gạo đen hoặc gạo nếp cẩm

- 50g gạo nếp trắng

- Lá dứa hoặc lá nếp cho thơm

- 150g đường thốt nốt hoặc đường nâu

- Tầm nửa thìa cafe muối.

- 1 lít nước

- Cùi dừa sấy khô

- Hoa quả ưa thích như xoài

- Nước cốt dừa

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Những nguyên liệu chính cần sử dụng cho món chè - Ảnh: FBNV

Theo công thức bất bại của ông bố hai con, bạn làm theo nhưng bước sau:

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Gạo đen và gạo nếp trắng các bạn ngâm nước ít nhất 4 tiếng, hoặc ngâm qua đêm cũng được - Ảnh: FBNV
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Sau đó bỏ nước đi, bạn cho vào nồi lá nếp để nấu cùng cho thơm - Ảnh: FBNV
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Tiếp đó, bạn đổ 1 lít nước vào rồi đun sôi. Sau khi sôi thì để lửa nhỏ, đun liu riu tầm 30 phút là chín - Ảnh: FBNV
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Tiếp sau 15 phút cuối, bạn chịu khó đảo đều liên tục cho khỏi bị dính đáy nồi. Bạn cho thêm 150g đường, nửa thìa cafe muối - Ảnh: FBNV
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Bạn đảo thêm vài phút cho ngấm là được - Ảnh: FBNV
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Sau khi hoàn thành, bạn thêm topping nước cốt dừa, xoài, dừa khô nữa là thưởng thức - Ảnh: FBNV

Với những công thức và cách làm món ăn như trên, bạn có thể tạo nên món chè Thái lạ miệng, ăn vào "mát rười rượi", bổ dưỡng để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.

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