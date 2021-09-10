'Bỏ túi' ngay công thức pha nước chấm bánh xèo ngon 'bất bại', thì ra bí quyết nằm ở nguyên liệu này

Nấu gì hôm nay 10/09/2021 06:34

Mới đây, mẹ đảm Đà Nẵng chia sẻ cách làm bánh xèo đậm vị miền Trung vô cùng hấp dẫn. Song, cô nàng không quên bật mí bí quyết để món ăn đạt "điểm 10".

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Trần Lành đã chia sẻ công thức để chế biến món bánh xèo ngon "đúng điệu". Đặc biệt hơn, để món bánh khi thưởng thức được trọn vị, cô nàng đã tung "bí kíp" pha nước chấm siêu ngon siêu dễ dàng.

Trước khi đúc bánh, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Bột gạo xay có nước: 2kg 

- Bột chiên giòn: 10g

- Lá hẹ: 2kg

- Bột nghệ: 1 muỗng cafe

- Tôm, thịt, trứng….

- Dầu hoặc mỡ heo

- Giá đỗ 

- Rau các loại ăn kèm: xà lách, dưa leo, cải mầm, rau húng, quế, chuối chát

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Món bánh xèo xứ Quảng siêu ngon siêu bổ dưỡng - Ảnh: FBNV

Để cho bánh được giòn rụm và chín đều nhân, bạn cần thực hiện các bước:

- Đầu tiên, bạn cho bột gạo xay vào thau cùng bột chiên giòn, bột nghệ, 5 quả trứng gà và ít lá hẹ cắt nhỏ.Tiếp đó, bạn khuấy đều lên để bột nghỉ.

- Sau khi thịt ba chỉ được cắt lát mỏng, bạn cho vào chảo cùng ít dầu chiên cháy cạnh cho ra bớt mỡ, rồi đổ thịt ra bát.

Tôm ướp xíu hạt nêm và tiêu xào sơ qua trên cái chảo đã xào thịt trc do rồi đổ ra bát

- Thịt bò xắt lát ướp cùng xíu tỏi, tiêu, hạt nêm để vào bát.

- Sau khi cho chảo lên bếp thật nóng, bạn cho dầu hoặc mỡ lợn vào, khuấy bột rồi đổ vào chảo lắng đều mặt. Tiếp đó, bạn đậy nắp vung khoảng 1 phút xong cho thịt, tôm, thịt bò và ít giá vào đậy nắp vung lại. Sau khi bánh chiên vàng đều thì bạn đổ bánh ra dĩa.

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Bánh xèo giòn rụm và đầy đủ nhân - Ảnh: FBNV

Theo mẹ đảm, phần nhân đậm đà và chén nước mắm chấm vừa miệng sẽ quyết định thành công của món ăn này. 

 

- Thịt xay: 100g

- Tôm xay: 50g

- Pate gan: 50g

- Bơ đậu phụng: 50g

- Tương đen: 100g

- Nước: 300ml

- Đường: 1 muỗng cafe

- Hạt nêm: 1 muỗng cafe

- Nước mắm: 1 muỗng cafe

- Đậu phụng rang

Sau đó, bạn phi dầu hành vàng thơm rồi cho thịt, tôm xay vào xào chín. Tiếp đó, bạn cho pate gan, bơ đậu phụng, tương đen và nước, thêm chút hạt nêm, chút mắm, chút đường vào khuấy đến khi bột hơi sệt thì tắt bếp. Khi ăn, bạn cho đậu phụng và ớt xắt thêm vào.

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Món nước chấm theo công thức riêng siêu ngon từ mẹ đảm - Ảnh: FBNV

Khi thưởng thức món bánh xèo hoặc các loại bánh khác, bạn pha theo công thức này để chấm cũng đều ngon. Đồng thời, khi ăn, bạn cuốn bánh tráng cùng bánh và rau sống ăn kèm.

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