'Nhai rộp rộp' với món bánh rán vỏ mỏng, 'đầy ụ' nhân dừa theo công thức siêu dễ của mẹ Hà Thành

Nấu gì hôm nay 07/09/2021 11:22

Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm vô cùng đơn giản, các bà mẹ có thể khiến cho con trẻ thích thú với món bánh rán nhân dừa.

Những "tín đồ" của các món ăn vặt không thể nào bỏ qua món bánh rán vỏ mỏng, nhân đỗ dừa vừng thơm và ít ngọt. Đồng thời, chiếc bánh ngào qua đường và mật từ đường đen thơm phức. Khi bạn cắn một miếng vỏ dẻo ngập nhân, nhai sợi dừa sần sật, nhấp một ngụm trà sữa thạch đen thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ngay tại hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Heina Phương đã bật mí công thức để chế biến món bánh rán thơm ngon và bổ dưỡng từ những kinh nghiệm vào bếp của mình. Cô nàng cho hay: "Trà chiều với bánh rán vừng mật đường thì còn gì ngon bằng. Những ngày này thèm lắm combo bánh rán vừng mật đường trên phố, đành phải tự làm chứ thèm lắm sống sao được đây".

 

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Món bánh rán vỏ mỏng siêu giòn và thơm phức - Ảnh: FBNV

Trước tiên thực hiện món bánh này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

- 300gr bột nếp
- 150gr bột chiên giòn không gia vị
- 200ml nước nguội 

- Đồ chín đỗ, nạo dừa tươi

- Cơm dừa sấy, vừng rang

cac mon an vat 1'Nhai rộp rộp' với món bánh rán vỏ mỏng, 'đầy ụ' nhân dừa theo công thức siêu dễ của mẹ Hà Thành - Ảnh 3
Những nguyên liệu không thể thiếu của món bánh rán này - Ảnh: FBNV

Theo công thức "bất bại" của mẹ Hà Thành, bạn không còn phải lo lắng rằng sẽ thất bại trong lần thử đầu tiên.

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Bạn dằm nhuyễn đỗ, thêm đường, vừng dừa trộn đều và một xíu nước sên cho gắn kết - Ảnh: FBNV
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Bạn nặn nhân thành viên, dùng tay chấm vừng chấm lên bánh và nặn đến đâu rán đến đó - Ảnh: FBNV
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Bạn chiên bánh ngập dầu và thấm dầu - Ảnh: FBNV
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Khi ngào đường trắng, bạn đảo bánh với đường ở lửa vừa cho bám đường, chờ đường tan thì tắt bếp - Ảnh: FBNV
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Bánh rán nhân đỗ vừng dừa ít ngọt mềm thơm - Ảnh: FBNV

Với nguyên liệu đơn giản và cách làm không cầu kỳ, bạn có thể làm ra được những khay bánh thơm lừng và đẹp mắt. Còn gì tuyệt hơn là nhìn ngắm thành quả của mình, cũng như nhận được sự tán thưởng hay góp ý thật tình từ những người bạn có cùng sở thích làm bánh.

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