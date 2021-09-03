Học lỏm ngay 'bí kíp' làm món cơm cháy mỡ hành thơm 'sực đến mũi' từ cơm nguội

Nấu gì hôm nay 03/09/2021 06:04

Không thể bỏ phí cơm nguội, mẹ bỉm Hà Thành đã sáng tạo ra món cơm cháy mỡ hành thơm ngon và giòn rụm đến ngất ngây.

Những ngày giãn cách xã hội, mọi người thường dành nhiều thời gian cho căn bếp của mình hơn. Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Xuân Mơ đã chia sẻ một bí quyết chế biến món ăn vặt vô cùng độc đáo từ cơm nguội. Đây là một món ăn đơn giản, ít tốn kém và nhanh chóng. 

Đối với món cơm chiên mỡ hành này, bạn có thể tận dụng phần cơm nguội ăn không hết, đem cơm phơi khô và chế biến nó thành món cơm chiên giòn ngon "nhức nhối"

mon an vat
Món cơm nguội chiên mỡ hành ngon phát mê - Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện món ăn "giải sầu" này, bạn cần chuẩn bị: cơm nguội, 1 nửa tô nước, cây cán bột, 2 tấm giấy nến, 1 cái chén.

- Trước tiến, bạn nhúng tay vào tô nước xong bốc 1 ít cơm nguội, vo thành cục tròn cỡ nắm tay. Để cục cơm giữa 2 tờ giấy nến, bạn cán mỏng phần cơm nguội. Tiếp đó, bạn xếp ra khay và phơi nắng. Nếu bánh khi chiên ăn vẫn giòn, bạn chỉ phơi cho miếng cơm nguội khô se 2 mặt và không nên phơi lâu vì sẽ rất cứng.

mon an vat 1
Cơm nguội sau khi cán mỏng và phơi khô - Ảnh: FBNV

 

- Sau khi dầu nóng, bạn thử đũa sủi bọt thì cho cơm vào chiên lửa nhỏ vàng hai mặt. Sau đó, bạn vớt ra để ráo.

 

mon an vat 3
Nhũng chiếc bánh sau khi chiên giòn - Ảnh: FBNV

 

Về phần pha chế nước mắm hành, bạn cần thực hiện dựa trên công thức sau:

- Bạn đong 4 muỗng nước mắm, 6 muỗng đường, 1 muỗng ớt sa tế, 2 muỗng mayone và nấu lửa nhỏ cho tan hết đường

- Sau đó, bạn đợi 1-2 phút rồi cho hành lá cắt nhỏ và ớt băm vào. 

mon an vat 4
Món cơm nguội chiên mỡ hành sau khi hoàn thành - Ảnh: FBNV

 

Với công thức và nguyên liệu sẵn có tại nhà, bạn có thể chiêu đãi cả gia đình món ăn vặt giòn rụm và vui miệng trong những ngày giãn cách. Đặc biệt, bạn có thể rắc thêm chà bông, chuẩn bị thêm trà đào, trà sữa, trà tắc là "chuẩn bài" luôn.

Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Trong những ngày xã hội giãn cách, mọi người thường có xu hướng tìm tòi và thử làm những món bánh đơn giản và mới lạ. Vậy nên, với nguyên liệu dễ tìm và công thức có sẵn, bạn nên thử làm ngay món bánh hotteok của Hàn Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp làm món ngon món ăn vặt cách làm bánh

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026