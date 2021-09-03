Học lỏm ngay 'bí kíp' làm món cơm cháy mỡ hành thơm 'sực đến mũi' từ cơm nguội

Những ngày giãn cách xã hội, mọi người thường dành nhiều thời gian cho căn bếp của mình hơn. Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Xuân Mơ đã chia sẻ một bí quyết chế biến món ăn vặt vô cùng độc đáo từ cơm nguội. Đây là một món ăn đơn giản, ít tốn kém và nhanh chóng.

Đối với món cơm chiên mỡ hành này, bạn có thể tận dụng phần cơm nguội ăn không hết, đem cơm phơi khô và chế biến nó thành món cơm chiên giòn ngon "nhức nhối"

Món cơm nguội chiên mỡ hành ngon phát mê - Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện món ăn "giải sầu" này, bạn cần chuẩn bị: cơm nguội, 1 nửa tô nước, cây cán bột, 2 tấm giấy nến, 1 cái chén.