Học lỏm ngay 'bí kíp' làm món cơm cháy mỡ hành thơm 'sực đến mũi' từ cơm nguội

Không thể bỏ phí cơm nguội, mẹ bỉm Hà Thành đã sáng tạo ra món cơm cháy mỡ hành thơm ngon và giòn rụm đến ngất ngây.
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Những ngày giãn cách xã hội, mọi người thường dành nhiều thời gian cho căn bếp của mình hơn. Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Xuân Mơ đã chia sẻ một bí quyết chế biến món ăn vặt vô cùng độc đáo từ cơm nguội. Đây là một món ăn đơn giản, ít tốn kém và nhanh chóng.
Đối với món cơm chiên mỡ hành này, bạn có thể tận dụng phần cơm nguội ăn không hết, đem cơm phơi khô và chế biến nó thành món cơm chiên giòn ngon "nhức nhối"
Trước khi thực hiện món ăn "giải sầu" này, bạn cần chuẩn bị: cơm nguội, 1 nửa tô nước, cây cán bột, 2 tấm giấy nến, 1 cái chén.
- Trước tiến, bạn nhúng tay vào tô nước xong bốc 1 ít cơm nguội, vo thành cục tròn cỡ nắm tay. Để cục cơm giữa 2 tờ giấy nến, bạn cán mỏng phần cơm nguội. Tiếp đó, bạn xếp ra khay và phơi nắng. Nếu bánh khi chiên ăn vẫn giòn, bạn chỉ phơi cho miếng cơm nguội khô se 2 mặt và không nên phơi lâu vì sẽ rất cứng.
- Sau khi dầu nóng, bạn thử đũa sủi bọt thì cho cơm vào chiên lửa nhỏ vàng hai mặt. Sau đó, bạn vớt ra để ráo.
Về phần pha chế nước mắm hành, bạn cần thực hiện dựa trên công thức sau:
- Bạn đong 4 muỗng nước mắm, 6 muỗng đường, 1 muỗng ớt sa tế, 2 muỗng mayone và nấu lửa nhỏ cho tan hết đường
- Sau đó, bạn đợi 1-2 phút rồi cho hành lá cắt nhỏ và ớt băm vào.
Với công thức và nguyên liệu sẵn có tại nhà, bạn có thể chiêu đãi cả gia đình món ăn vặt giòn rụm và vui miệng trong những ngày giãn cách. Đặc biệt, bạn có thể rắc thêm chà bông, chuẩn bị thêm trà đào, trà sữa, trà tắc là "chuẩn bài" luôn.