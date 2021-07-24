Soái ca 'hóa' người đàn ông đảm đang trổ tài vào bếp, hội chị em đồng loạt 'mặt hàng này còn không?'

Nấu gì hôm nay 24/07/2021 11:36

Bất ngờ xuất hiện trong hội những người "Yêu bếp", phó tổng giám đốc V. - Hoàng Hà khiến hội chị em trầm trồ với món gà hấp trong bí đỏ vô cùng hấp dẫn.

Doanh nhân Hoàng Hà từng nổi tiếng với vị trí Giám đốc marketing và bán hàng của Y. - một vị trí có quyền lực bậc nhất tại Việt Nam. Hiện tại, anh gia nhập V. với vai trò Phó Tổng giám đốc. Song song với công việc điều hành của công ty, anh còn là một "đầu bếp nghiệp dư" tại gia vớt rất nhiều món ăn vừa cầu kỳ và hấp dẫn.

Mới đây, trong hội những người "Yêu bếp", Hoàng Hà với biệt danh là Mr. Kool đã khiến hội chị em ngỡ ngàng bởi tài năng nấu nướng của anh. Anh chia sẻ những hình ảnh và công thức chế biến món gà hấp trong bí đỏ thơm ngon và kích thích vị giác lẫn thị giác người xem.

ga hap trong bi do
Hội chị em khen tíu tít về thành phẩm của Mr. Kool - Ảnh: FBNV

 Trước khi bắt tay vào thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị những thành phần, gồm có:
- 01 quả bí đỏ
- 1/2 con gà
- 01 củ tỏi
- 02 củ hành
- 01 nhánh gừng
- 01 quả dừa lấy nước
- 1,5 thìa cafe muối gia vị
- 1/3 thìa cafe bột tiêu
- 1/5 thì cafe ớt bột
- 1/4 thìa bột hạt dổi
- 02 quả ướt tươi
- 50g Tần Hầm Lẩu (kỳ tử, đẳng sâm, táo đỏ, táo đen, ý dĩ, đương quy)

 Để chế biến món ăn đúng cách và ngon "đúng điệu" thì bạn cần làm theo các bước sau:

- Đầu tiên, bạn cắt nắp và nạo bớt ruột để có không gian rộng hơn bên trong. Đối với thịt gà, bạn nên rửa qua bằng rượu trắng cho sạch và thơm. Tiếp đó, bạn ướp gia vị trong vòng 15 phút.

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- Sau khi xếp gà vào, bạn đổ nước dừa gập hết thịt gà và không nên nén gà quá nhiều sẽ khó chín.

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- Trước khi hấp, bạn nên buộc dây xung quanh để dễ nhấc bí ra và không bị vỡ. Sau khi hấp, gà thơm và mềm thịt. 

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Để thưởng thức trọn vẹn món gà hấp trong bí đổ này, bạn gắp hết gà ra đĩa để ăn. Sau đó, bạn để nguyên nước trong quả bí, xả từng miếng bí nhỏ trong quả để tạo thành món canh đặc biệt và hương vị tuyệt ngon. 

 

Với vài bước đơn giản, quan trọng nhất là khâu nêm nếm cẩn thận, bạn có thể chiêu đãi cả gia đình mình một món ăn vừa thơm béo và lạ miệng.

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