Con gái vô tư kể nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi gục ngã khi bóc trần bí mật giấu kín của chồng

Ngoại tình 24/10/2026 18:45

Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Tôi may mắn khi lập gia đình có được người mẹ chồng tâm lý. Dù làm dâu nhưng tôi luôn thân thiết với mẹ chồng, sống vui vẻ hòa hợp với nhau. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chưa từng có tranh cãi mâu thuẫn gì.

Tôi sinh được cô con gái năm nay đã lên 3. Tôi và chồng không muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng lại sợ bà nội vất vả chăm cháu. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, không thể ở nhà trông con. Đúng lúc, tôi nghe chị đồng nghiệp giới thiệu một chỗ giữ trẻ tại nhà rất được. Chị chủ dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương con nít, giỏi nấu ăn nên chăm sóc trẻ tốt lắm. Tôi ghé qua đó tham khảo thì hài lòng lắm, lớp học tuy không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị.

Đưa rước con khoảng một tháng thì tôi càng thấy ưng ý. Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Con gái vô tư kể nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi gục ngã khi bóc trần bí mật giấu kín của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt. Tôi thử nói không biết sao nhìn hai đứa trẻ này giống nhau quá, cô giáo trông không tự nhiên rồi nói chắc chỉ là vô tình giống nhau. Nhưng tôi làm sao cho là vô tình thế được!

Sau hôm đó, tôi càng theo dõi trường học của con gái nhiều hơn. Tôi hỏi con nhiều hơn nhưng con nói gần đây cô giáo không cho đứa trẻ kia chơi cùng nữa. Tôi lại càng nghi ngờ nhiều hơn.

Đến một hôm đi làm về sớm, tôi đem con gái sang nhà ngoại gửi rồi quay lại nhà của cô giáo kia để theo dõi. Chồng tôi báo hôm đó anh đi ăn liên hoan với công ty. Vậy là tôi đứng từ xa quan sát xem có phải chồng đến không. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Tôi thấy ông vừa đến trước cửa nhà của cô giáo kia thì đứa trẻ hôm nọ đã chạy ào ra gọi một tiếng “Bố” thật lớn. Tôi đứng hình ngỡ ngàng khi bí mật gia đình chồng dần hé lộ.

Khi về nhà tôi vẫn bàng hoàng không thể tin. Bố chồng của tôi có nhân tình bên ngoài, còn có cả con riêng. Tôi nghĩ mà thương cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây, nói cho bà biết hay là cứ âm thầm chuyển trường cho con gái xem như chẳng biết gì?

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tôi lại chẳng ngờ khuya hôm đó mẹ chồng nhắn tin gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Tâm sự 49 phút trước
Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tò mò vì con gái nói nhà cô giáo có đứa trẻ y hệt mình, người mẹ rụng rời khi rà soát ra sự thật

Tò mò vì con gái nói nhà cô giáo có đứa trẻ y hệt mình, người mẹ rụng rời khi rà soát ra sự thật

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Sự thật đằng sau vụ đụng độ cay đắng giữa đường và màn đáp trả bất ngờ của người vợ

Sự thật đằng sau vụ đụng độ cay đắng giữa đường và màn đáp trả bất ngờ của người vợ

Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời

Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời