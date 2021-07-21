Buổi sáng mùa 'cô-vi' cực 'chill' với món cà phê nước cốt dừa siêu thơm, siêu béo ngậy

Với món cà phê cốt dừa, giới trẻ không thể bỏ qua một trong những món đồ uống nhanh gọn, mát mẻ và siêu ngon trong những ngày giãn cách "chống dịch" tại nhà. Đây là đồ uống mang hương vị độc đáo và hòa quyện giữa vị đắng của cà phê đen và vị béo ngầy ngậy của nước cốt dừa.

Trong hội những người "Muốn ăn thì lăn vào bếp", bạn Lê Trần Hân Ni đã chia sẻ một món đồ uống "kinh điển" cực sảng khoái vào mỗi buổi sáng. Cô nàng cho hay: "Cà phê với dừa thì là sự kết hợp đã quá nổi tiếng và kinh điển, mùi cà phê thơm đặc trưng với cốt dừa sánh đặc ngậy béo, ăn kèm với trân châu nhân dừa dai giòn sần sật, thạch đen thơm mát,... Kể cả bạn nào không uống được cafe nhưng lại thích các món có vị cafe như mình thì cũng rất rất nên thử nha".

Đầu tiên, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

- 40g nước cà phê phin

- 30g nước cốt dừa

- 15g sữa tươi không đường

- 30g sữa đặc

- 2 thìa bột năng

- 20g đường

- 1/2 thìa bột cacao

- 1/2 thìa chiết xuất vanilla

Những nguyên liệu cần thiết để tạo nên món đồ uống cho những tín đồ 'nghiện' cà phê - Ảnh: Internet

Với công thức được "đúc kết" từ những thử nghiệm của cô nàng, bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu thực hiện.

- Bạn trộn đều toàn bộ nguyên liệu, trừ vanilla, lọc hỗn hợp qua rây và cho vào nồi.

- Bạn nên khuấy đều trên lửa nhỏ tới khi hỗn hợp sệt lại như ý muốn, cà phê sẽ đặc hơn. Đồng thời, bạn cũng cần khuấy trên lửa nhỏ để bột năng chín từ từ và chín hoàn toàn, nếu không cà phê sẽ dễ vữa khi nguội.

- Trong quá trình nấu, bạn nếm thường xuyên và bổ sung sữa hay nước cà phê tùy khẩu vị.

- Sau khi bắc nồi xuống, bạn cho chiết xuất vani và khuấy đều và để nguội ở nhiệt độ phòng.

Món này sẽ ăn cùng thạch đen, trân châu, dừa nạo hoặc dừa khô - Ảnh: FBNV

Với món đồ uống này, bạn có thể kết hợp thêm với thạch đen, trân châu, dừa nạo,... để làm món ăn thêm đa dạng và phong phú hơn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị béo của cốt dừa và vị đắng thơm của cà phê, cùng với những hạt trân châu giòn dai ngon miệng.