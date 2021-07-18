Cô nàng 'tự thân vận động' vào bếp, tạo 'bầy heo' bánh bao thơm nức mũi và đẹp không nỡ ăn

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Huỳnh Như Ý đã chia sẻ công thức tạo ra món bánh bao khoai lang sau khi cô nàng "tự thân vận động" trong bếp. Từng có một khoảng thời gian tự lập và mày mò mọi thứ để nấu nướng, cô nàng cho hay: "Từ nhỏ mẹ đã tập cho tự lập sớm, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều tự phục vụ, biết nấu ăn từ lớp 5. Lúc đó, mình thì hay quạu lắm, nhưng mà sau này lớn mới thấy tác dụng của việc đó. Cái gì trong tầm tay là làm được hết, không xuất sắc nhưng bản thân tự thấy hài lòng".

Bánh bao là một trong những loại bánh phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Nhắc đến bánh bao, mọi người thường biết đến chủ yếu là bánh bao nhân thịt hoặc nhân chay. Ngoài ra, hội chị em phụ nữ khéo tay thường biến tấu thêm nhân khoai lang và tạo ra những hình thù con vật bắt mắt để món ăn thêm hấp dẫn và đặc biệt hơn.

Trước tiên, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

Những chiếc bánh bao nhân khoai lang vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng - Ảnh: FBNV

- Khoai lang

- 200g bột mì

- 2g men nở

- 70g nước

- Thực vật tạo màu cho bánh: củ dền, cà rốt, đậu biếc, lá cẩm, lá dứa

- 10g bơ thực vật

Nhân khoai lang tím hay khoai lang vàng tuỳ theo sở thích của bạn - Ảnh: FBNV

Cách làm món bánh bao nhân khoai lang này như sau:

- Đối với khoai lang, bạn gọt vỏ và rửa thật sạch. Tiếp đó, bạn đem chúng đi hấp chín, dầm nát và vo viên tròn vừa ý. Đồng thời, bạn có thể trộn thêm đường nếu bạn thích ăn ngọt hơn.

- Đối với phần vỏ bánh, bạn ngâm 2g men và 20g nước lọc để kích hoạt men. Sau đó, bạn cho bơ ở nhiệt độ phòng tự tan.

- Khi men nổi gạch cua, bạn bắt đầu cho vào bột, nước màu, bơ trộn đều và nhào kĩ tầm 20 phút.

- Sau khi cho bột nghỉ 15 phút, bạn chia bột thành từng phần nhỏ, gói nhân và trang trí thành con vật gì bạn muốn.

- Sau công cuộc tạo hình xong, bạn để bánh nghỉ tầm 30-45 phút. Cuối cùng, bạn đem bánh đi hấp 11 phút và chờ thưởng thức thôi.

'Bầy heo' nối đuôi nhau đầy trên một cái mâm lớn - Ảnh: FBNV Tạo hình những bánh bao con heo xinh xắn và hấp dẫn - Ảnh: FBNV Những chiếc bánh bao nhân khoai lang ngay cả trẻ con cũng thích mê - Ảnh: FBNV

Với cách làm vừa đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể lăn vào bếp ngay để chiêu đãi cho gia đình những chiếc bánh bao khoai lang vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Chỉ cần một chút khéo léo trong việc tạo hình cho bánh, bạn cũng khiến cho con trẻ lười ăn thích mê và không còn cảm giác chán ghét món bánh này.