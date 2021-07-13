Làm ngay món bánh Mexico tơi xốp ngon 'đỉnh chóp' và nóng hổi vừa thổi vừa ăn ngay tại nhà

Bánh Paparori là một trong những loại bánh được yêu thích nhất ở Mexico. Ngay từ lần đầu tiên thưởng thức loại bánh này, bạn sẽ không khỏi xuýt xoa hương vị của lớp vỏ kem bơ bên ngoài giòn tan, hòa quyện cùng hương cafe đắng. Những điều đó tạo nên một hương vị đặc trưng của bánh Paparoti, bạn chỉ cần thưởng thức qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Xuân Kiều đã chia sẻ công thức hướng dẫn món bánh thơm xốp, ngay cả trẻ con cũng thích thú. Cô nàng cho hay: "Cách làm bánh cũng đơn giản, nhồi bột bằng tay nhẹ nhàng không dùng sức. Team yêu thích hương vị cafe thì không thể bỏ qua món bánh này".

Bánh Paparori với hương thơm không ai nỡ chối từ - Ảnh: FBNV

Với những thành phần và trọng lượng như chia sẻ dưới đây, bạn có thể tạo ra 6 cái bánh đầy ụ một mâm.

- Sữa tươi không đường: 110ml

- Đường: 25g

- Men nở: 4g

- Trứng gà

- Bột mì: 200g

- Bơ: 70g

- Cà phê hoà tan: 3g

- Nước nóng: 5ml

- Đường: 35g

- Bột mì đa dụng: 40g

Những nguyên liệu chính để thực hiện món bánh này - Ảnh: FBNV

Để thực hiện món bánh này, bạn cần làm theo như sau:

- Đối với vỏ bánh mì, ánh mì bạn cho đường và men nở vào ly sữa tươi khuấy đều tan.

- Sau khi khuấy tan trứng gà, bạn chia làm 2 phần.

- Tiếp đó, bạn cho bột vào thau hỗn hợp sữa và 1/2 trứng vào trộn đều rồi nhồi bột thành khối.

- Bạn đem bột ra bàn nhồi thêm 10 phút cho mịn và cho tiếp bơ vào nhồi thêm 10 phút nữa cho bột mịn kéo màn mỏng.

- Sau đó, bạn vo tròn bột, cho vào thau đậy wrap và đem ủ ở nhiệt độ phòng 1h.

Bột sau khi được ủ một giờ - Ảnh: FBNV

- Bột đã ủ nở gấp đôi, bạn đem ra chia thành 6 phần bằng nhau, vo bột thành viên tròn và đậy wrap để bột nghỉ 10 phút.

- Bạn cho bánh vào lò vi sóng ủ tiếp 30 phút cho bánh nở gấp đôi.

- Trong lúc chờ ủ bánh, Bạn sẽ làm lớp vỏ kem bơ phủ lên bên ngoài. Bạn rây bột và khuấy đều tay. Khi không còn nhìn thấy bột trắng nữa, bạn cho tiếp bơ vào trộn đều cho đến khi hỗn hợp mịn như kem.

- Sau đó, bạn cho hỗn hợp kem vào bịch bắt bông kem.

Bạn bắt đầu phủ phần kem cafe lên bánh - Ảnh: FBNV

- Sau khi bánh đã nở gấp đôi, bạn nặn kem lên bánh từ giữa bánh theo chiều xoắn ốc bao phủ 2/3 bánh.

- Cuối cùng, bạn bật lò nướng lên trước 10 phút cho lò nóng rồi cho bánh vào nướng 180°c 18phút.

Thành phẩm vàng ươm và tơi xốp - Ảnh: FBNV

Chỉ với vài nguyên liệu cơ bản và cách làm đơn giản, bạn có thể dễ dàng làm được Paparoti tại nhà dành cho các thành viên trong gia đình mình.