Chỉ cần thêm một bước đơn giản, gái đảm biến tấu món sườn nướng 'ngon hết nấc' khiến ai nấy đều muốn nếm thử

Nấu gì hôm nay 10/07/2021 12:30

Cách làm sường nướng nguyên tảng siêu ngon, không cầu kỳ khiến ai nấy đều có thể chiêu đãi và phục vụ cho những người thân, bạn bè của mình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Dương Ngọc Khánh Vân đã chia sẻ cách làm món sườn nướng nguyên tảng được đúc kết từ kinh nghiệm của những "đầu bếp" đi trước và những lần vào bếp của cô nàng.

 

Cô nàng cho hay: "Do em thèm ăn cái món này dữ lắm mà ăn ở ngoài không đã nên đã bèn lên hội nhóm mình tìm công thức của mấy anh chị đã chia sẻ trước đó, cách làm sau đó em có biến tấu thêm một chút để hợp với khẩu vị riêng của mình".

 

suon nuong nguyen tang
Món sườn nướng bắt mắt và hấp dẫn không thua kém gì ngoài nhà hàng - Ảnh: FBNV
 

 

Trước khi chế biến, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

 

- Sườn nguyên tảng

 

- Bắp (ngô) cắt khoanh

 

- Khoai tây (bổ múi cau)

 

- Gừng

 

- Tương ớt Hàn Quốc

 

- Xì dầu

 

- Dầu mè

 

- Dầu hào

 

- Bơ lạt

 

- Bột tỏi

 

- Gia vị

 

- Sữa đặc

 

- Sữa tươi

 

suon nuong nguyen tang 1
Nguyên liệu chính không thể thiếu cho món ăn này - Ảnh: FBNV

 

Theo công thức đã được chia sẻ, bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây là cho thể thành công ngay từ lần đầu tiên.

 

Công đoạn hấp sường:

 

Trước tiên, bạn mang sườn đi rửa sạch, loại bỏ mỡ và gân. tiếp đó, bạn cắt một đoạn nhỏ ở từng mắt sườn đồng thời dùng tăm xăm vào mặt thịt của tảng sườn để dễ rút xương sườn ra khỏi tảng thịt lúc nướng xong.

 

- Sau đó, bạn ngâm sườn với 500ml sữa tươi cho sữa tươi thấm vào trong, ướp với 1 muỗng cafe muối, vài lát gừng và đem hấp tảng sườn trong 30 phút.

 

 

suon nuong nguyen tang 2
Bạn cắt một đoạn ngay các mắt sườn như hình để dễ rút xương - Ảnh: FBNV

 

Cách pha nước sốt:

 

Trong thời gian chờ sườn chín, bạn pha nước sốt để ướp nướng theo công thức:

 

- 2 muỗng cafe hạt nêm

 

- 4 muỗng cafe đường

 

- 1 muỗng cafe bột ngọt (mì chính)

 

- 1 muỗng cafe muối

 

- 1 muỗng canh xì dầu

 

- 3 muỗng dầu hào

 

- 1 muỗng canh sữa đặc

 

- 1/2 muỗng canh sữa tươi

 

- 2 muỗng cafe bột tỏi

 

- 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc

 

- 1 muỗng canh nước ấm

 

- 2 muỗng cafe tiêu xay

 

- 4 muỗng cafe dầu mè

 

 Sau đó, bạn đem đi đun hỗn hợp sốt trên lửa nhỏ đến khi vừa sôi lăn tăn thì tắt bếp.

 

 

suon nuong nguyen tang 4
Nước sốt sau khi đã được đun - Ảnh: FBNV

 

Công đoạn ướp sườn:

 

- Khi sườn đã chín, bạn dùng tăm xăm lên mặt trên của tảng sườn rồi dùng sốt thoa đều, để nghỉ trong 30 phút.

 

suon nuong nguyen tang 5
Sườn đã được phủ một màu nước sốt vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn - Ảnh: FBNV

 

Công đoạn nướng sườn:

 

- Bạn lót giấy bạc vào khay và phết 1 lớp dầu mè mỏng.

 

- Trong lần đầu, bạn nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 20 phút.

 

- Sang lần hai, bạn lấy sườn ra và tiếp tục phết lên 1 lớp sốt mới, trở mặt sườn và nướng trong 20 phút.

 

- Trong làn ba, bạn lấy sườn ra và tiếp tục phết thêm 1 lớp sốt nữa, đồng thời trở mặt sườn, nướng tiếp trong 15 phút.

 

-Lần cuối cùng, bạn lấy sườn ra và phết bơ lạt lên cả hai mặt sườn, nướng thêm 5 phút.

 

 

suon nuong nguyen tang 6
Món sườn nướng nguyên tảng đâhm đà hương vị và hút mắt - Ảnh: FBNV

Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, ai nấy đều có thể tham khảo và thử sức với món ăn này mà không cần phải tới nhà hàng. Ngoài ra, các chị em nội trợ cũng không phải lo lắng rằng: Hôm nay sẽ ăn gì?”.

Công thức chế biến thịt xá xíu không cần lò nướng 'ngon như nhà hàng' cô nàng vụng về cũng làm ngon ơ

Công thức chế biến thịt xá xíu không cần lò nướng 'ngon như nhà hàng' cô nàng vụng về cũng làm ngon ơ

Với nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến đơn giản, bạn có thể có ngay món thịt xá xíu thơm ngon, hấp dẫn mà không cần dùng đến lò nướng.

Xem thêm
Từ khóa:   món sườn nướng nguyên tảng Gợi ý món ăn hướng dẫn nướng thịt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'