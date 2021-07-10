Chỉ cần thêm một bước đơn giản, gái đảm biến tấu món sườn nướng 'ngon hết nấc' khiến ai nấy đều muốn nếm thử

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Dương Ngọc Khánh Vân đã chia sẻ cách làm món sườn nướng nguyên tảng được đúc kết từ kinh nghiệm của những "đầu bếp" đi trước và những lần vào bếp của cô nàng.

Cô nàng cho hay: "Do em thèm ăn cái món này dữ lắm mà ăn ở ngoài không đã nên đã bèn lên hội nhóm mình tìm công thức của mấy anh chị đã chia sẻ trước đó, cách làm sau đó em có biến tấu thêm một chút để hợp với khẩu vị riêng của mình".

Món sườn nướng bắt mắt và hấp dẫn không thua kém gì ngoài nhà hàng - Ảnh: FBNV

Trước khi chế biến, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Sườn nguyên tảng

- Bắp (ngô) cắt khoanh

- Khoai tây (bổ múi cau)

- Gừng

- Tương ớt Hàn Quốc

- Xì dầu

- Dầu mè

- Dầu hào

- Bơ lạt

- Bột tỏi

- Gia vị

- Sữa đặc

- Sữa tươi



Nguyên liệu chính không thể thiếu cho món ăn này - Ảnh: FBNV

Theo công thức đã được chia sẻ, bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây là cho thể thành công ngay từ lần đầu tiên.

Công đoạn hấp sường:

Trước tiên, bạn mang sườn đi rửa sạch, loại bỏ mỡ và gân. tiếp đó, bạn cắt một đoạn nhỏ ở từng mắt sườn đồng thời dùng tăm xăm vào mặt thịt của tảng sườn để dễ rút xương sườn ra khỏi tảng thịt lúc nướng xong.

- Sau đó, bạn ngâm sườn với 500ml sữa tươi cho sữa tươi thấm vào trong, ướp với 1 muỗng cafe muối, vài lát gừng và đem hấp tảng sườn trong 30 phút.

Bạn cắt một đoạn ngay các mắt sườn như hình để dễ rút xương - Ảnh: FBNV

Cách pha nước sốt:

Trong thời gian chờ sườn chín, bạn pha nước sốt để ướp nướng theo công thức:

- 2 muỗng cafe hạt nêm

- 4 muỗng cafe đường

- 1 muỗng cafe bột ngọt (mì chính)

- 1 muỗng cafe muối

- 1 muỗng canh xì dầu

- 3 muỗng dầu hào

- 1 muỗng canh sữa đặc

- 1/2 muỗng canh sữa tươi

- 2 muỗng cafe bột tỏi

- 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc

- 1 muỗng canh nước ấm

- 2 muỗng cafe tiêu xay

- 4 muỗng cafe dầu mè

Sau đó, bạn đem đi đun hỗn hợp sốt trên lửa nhỏ đến khi vừa sôi lăn tăn thì tắt bếp.

Nước sốt sau khi đã được đun - Ảnh: FBNV

Công đoạn ướp sườn:

- Khi sườn đã chín, bạn dùng tăm xăm lên mặt trên của tảng sườn rồi dùng sốt thoa đều, để nghỉ trong 30 phút.

Sườn đã được phủ một màu nước sốt vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn - Ảnh: FBNV

Công đoạn nướng sườn:

- Bạn lót giấy bạc vào khay và phết 1 lớp dầu mè mỏng.

- Trong lần đầu, bạn nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 20 phút.

- Sang lần hai, bạn lấy sườn ra và tiếp tục phết lên 1 lớp sốt mới, trở mặt sườn và nướng trong 20 phút.

- Trong làn ba, bạn lấy sườn ra và tiếp tục phết thêm 1 lớp sốt nữa, đồng thời trở mặt sườn, nướng tiếp trong 15 phút.

-Lần cuối cùng, bạn lấy sườn ra và phết bơ lạt lên cả hai mặt sườn, nướng thêm 5 phút.

Món sườn nướng nguyên tảng đâhm đà hương vị và hút mắt - Ảnh: FBNV

Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, ai nấy đều có thể tham khảo và thử sức với món ăn này mà không cần phải tới nhà hàng. Ngoài ra, các chị em nội trợ cũng không phải lo lắng rằng: Hôm nay sẽ ăn gì?”.