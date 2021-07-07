Công thức chế biến thịt xá xíu không cần lò nướng 'ngon như nhà hàng' cô nàng vụng về cũng làm ngon ơ

Thịt xá xíu thường cá hương vị đậm đà, thơm béo ngầy ngậy, khiến ai nấy cũng đều phải xuýt xoa ngay từ lần thử miếng thịt đầu tiên. Món ăn này thường được làm chín bằng cách nướng ở nhiệt độ cao.

Trong hội dành cho những người "Nghiện bếp", bạn Hoàng Vân Hà đã chia sẻ công thức làm món thịt xá xíu không cần lò nướng, một gợi ý món ăn siêu đơn giản và có thể áp dụng cho mọi nhà. Cô nàng cho hay: "Đây là 1 món em rất mê vì vị ngọt ngọt mặn mặn rất cuốn. Cách làm thì siêu đơn giản, chỉ cần cho hết nguyên liệu ướp vào máy xay ướp qua đêm là xong. Có thể ăn với cơm, xôi, bánh mì, ăn cùng mì, hoặc làm hủ tiếu trộn, phở trộn,... đều ngon lắm".

Món thịt ngon đậm đà chuẩn vị nhà hàng - Ảnh: FBNV

Trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- 500g thịt đầu giòn/ thịt nọng heo/ thịt ba chỉ

- 1/2 muỗng cafe muối, hạt nêm, ngũ vị hương, dầu mè



- 1/5 muỗng cafe đường, sốt ướp đồ nướng



- 1 muỗng cafe hạt tiêu, dầu hào, xì dầu, rượu mai quế lộ, mật ong, bột xá xíu Thái Lan



- 5 củ hành khô



- 5 tép tỏi



- Vài gốc ngò rí

Những nguyên liệu cần thiết để ướp thịt được hấp dẫn và ngon miệng hơn - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, bạn có thể thực hiện các bước sau đây.

- Bạn đem xay nhuyễn tất cả gia vị

- Thịt dùng thịt đầu giòn, chia miếng thịt làm 3 phần theo thớ dọc. Tiếp đó, bạn ướp và thoa thịt cho ngấm gia vị.

- Bạn cất tủ lạnh tối thiểu 12 giờ cho thịt ngấm kĩ hơn.

Thị sau khi đã thấm đều gia vị - Ảnh: FBNV

- Bạn cho toàn bộ phần thịt và nước ướp vào chảo

- Đun cho sôi tới khi thịt săn lại, bạn đảo đều các mặt

- Bạn bắt đầu hạ lửa trung bình và rim thịt

Thịt nên được đảo đều các mặt - Ảnh: FBNV

- Sau khi rim khoảng 25 phút, bạn cho phần mạch nha vào để sốt bóng hấp dẫn hơn.

- Cuối cùng, bạn rim tiếp khoảng 10 phút tới khi sốt cạn và thịt chín là được.

Thành phẩm thịt xá xíu vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn - Ảnh: FBNV

Với món thịt cực "bắt cơm" như thế này, hội chị em chắc hẳn đã rất sẵn sàng cho thêm vào thực đơn để chiêu đãi những người thân trong gia đình của mình.