Chàng trai miền Tây trổ tài với món bánh chay khiến ai nấy cũng đều tít tít ngợi khen

Chàng trai Tô Thiện Thành được biết đến với những video hướng dẫn cách làm bánh vừa thuần thục vừa đẹp mắt. Ngay tại hội dành cho những người “Yêu bếp”, anh chàng đã chia sẻ công thức làm món bánh phồng xoài vừa xốp giòn, đậm vị ngọt thanh và mùi xoài thơm phảng phất.

Anh chàng chia sẻ: “Đây vốn dĩ là một món ăn khá quen thuộc nhưng lại mang một hương vị mới lạ hoàn toàn”. Đây cũng là một trong những món ăn vặt khiến trẻ con thích thú, nhai rộp rộp không ngưng miệng.



Món bánh vừa thơm vừa giòn rụm, tan ngay trong miệng - Ảnh: FBNV

Trước khi bắt tay thực hiện món bánh vị trái cây này, bạn cần chuẩn bị những thành phần sau:

- 100g xoài chín

- 200ml nước lọc

- 220g bột năng

- 20g bột mì

- 5g muối

- 50g đường cát

Nguyên liệu chính không thể thiếu để tăng hương vị của món bánh - Ảnh: Internet

Dựa theo công thức này, bạn có thể chế biến thành công món bánh vừa giòn vừa thơm này ngay từ lần đầu tiên.

- Trước tiên, bạn cần chọn loại xoài chín. Bởi xoài chín sẽ cho ra vị bánh ngọt và ngon hơn. Sau đó, bạn gọt lấy thịt xoài, xay cho mịn cùng nước lọc và cho ra hỗn hợp sinh tố xoài.

- Bạn trộn đều 2 loại bột với nhau và rây cho mịn. Tiếp theo, bạn cho từ từ sinh tố xoài vào, khuấy đều nhẹ nhàng để bột được hòa tan. Đến khi pha hết cốt xoài vào bột, bạn cảm thấy bột vẫn còn đặc thì cho thêm ít nước vào để bột sánh mịn hơn.

- Sau đó, bạn pha đường, muối vào hỗn hợp bột. Để bột nghĩ tầm 30 phút thì bạn có thể đem đi tráng bánh.

- Kỹ thuật tráng bánh này tương tự như bánh cuốn. Nếu bạn có nồi hơi thì tráng sẽ rất đẹp, còn không thì bạn có thể sử dụng chảo chống dính để tráng. Tuy nhiên, bạn nên chú ý khi đổ phải canh lửa để bột không bị cháy và nên tráng dày xíu để khi phơi khô thì không bị héo lại.

- Khi tráng bánh xong, bạn cắt và tạo hình theo ý muốn. Sau đó, bạn mang đi phơi nắng gắt, phơi đến khi thấy miếng bánh khô cứng lại, bẻ thấy gãy giòn là được.

Bánh phồng xoài sau khi được phơi nắng - Ảnh: FBNV

- Bạn nên chiên bánh ngập dầu với nhiệt độ khoảng 180-190 độ. Lúc chiên, bạn phải nhanh tay để bánh không bị khét.

- Đối với các mẻ bánh chưa chiên, bạn cho vào hủ hay túi để bảo quản và sử dụng dần.

Bánh vàng ươm và nở khá to sau khi chiên - Ảnh: FBNV

Với loại trái cây dễ tìm như xoài, bạn có thể chiêu đãi cả gia đình mình món bánh chay đầy thơm ngon, giòn tan và hấp dẫn ngay tại nhà. Thậm chí, đến cả con trẻ cũng phải mê tít và ăn không ngừng.