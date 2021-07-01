Thạch quế hoa kỷ tử - món ngon 'bổ từ trong ra ngoài' lại còn hút mắt như đồ ăn cung đình

Thạch quế hoa kỷ tử được biết đến là một món tráng miệng yêu thích của các cung tần mỹ nữ trong hoàng cung Trung Hoa ngày xưa. Món thạch này còn có tác dụng dưỡng nhan, thanh nhiệt giải độc và tốt cho cơ thể.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Thị Thùy Linh đã chia sẻ những hình ảnh về món thạch quế hoa kỷ tử vừa "hút mắt" vừa bổ dưỡng. Cô nàng cho hay: "Một món thạch không những đẹp mắt mà còn rất bổ ích cho mọi người đặc biệt là phái đẹp. Cách làm thì hết sức đơn giản nhưng thành quả thì rất đáng mong chờ". Sau khi bài viết được đăng tải, hội chị em tíu tít khen món tráng miệng vừa lạ mắt lại vừa dễ làm cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Một món tráng miệng mát lành khiến ai cũng phải thích mê - Ảnh: FBNV

Để làm thạch quế hoa kỷ tử, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Thạch rau câu dẻo: 5g

- Nước: 600ml

- Đường phèn: 100g

- Quế hoa: 3g

- Kỷ tử: 10g

- Khuôn tạo hình

Nguyên liệu đơn giản dễ tìm. Ảnh: Internet

Cách làm thạch quế hoa kỷ tử được dựa theo công thức sau:

– Bạn đun sôi 100ml nước và thả quế hoa tỏa ra mùi thơm, có màu vàng nhạt trong khoảng tầm 15 phút.

- Đối với kỷ tử, bạn rửa sạch và ngâm nước cho nở đều. Đồng thời, bạn trộn đều 100g đường phèn với 5g bột rau câu dẻo để rau câu không bị vón cục khi làm thạch.

- Tiếp đó, bạn cho 500ml nước còn lại vào nồi và bật bếp. Bạn tiếp tục cho bột rau câu, đường phèn vào nồi nước trên bếp và quấy đều đến khi bột rau câu tan hết.

- Bạn nấu rau câu sôi tầm 3 phút thì cho nước ngâm quế hoa vào. Sau khi đun thêm 2 phút thì bạn bắt đầu cho dần quế hoa, kỷ tử vào quấy đều.

- Sau khi rau câu nguội dần, bạn khuấy đều lên một lần nữa và đổ múc thạch vào khuôn.

Món thạch được 'đúc' khuôn thành hình con cá trong suốt - Ảnh: FBNV Món thạch vừa lạ mắt vừa bổ dưỡng - Ảnh: FBNV Món thạch quế hoa kỷ tử còn có thể tạo thành những cánh hoa trong suốt - Ảnh: FBNV

Thạch rau câu vừa thơm vừa bổ dưỡng siêu thích hợp để bạn thưởng thức trong trời hè nóng bức này. Với nguyên liệu dễ tìm và công thức đơn giản, bạn có thể chiêu đãi cho cả gia đình những miếng thạch mát lạnh, thơm ngát mùi hoa quế và thêm hương vị kỷ tử ngọt ngọt, giòn dai.