Ở nhà mùa dịch, học gái xinh cách làm bánh quy ngon miệng đẹp mắt, khiến ai nấy đều thấy 'ở nhà vui muốn chớt'

Những chiếc bánh quy đa sắc màu và nhiều hình thù không chỉ được làm từ các nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, mà còn được không ít người thổi hồn nghệ thuật vào chúng.

Không đâu xa lạ, trong nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn trẻ có biệt danh là Ha Zen đã chia sẻ công thức giản đơn về món bánh quy đầy thơm ngon và đẹp mắt. Cô nàng cho biết: "Bánh làm vừa đủ một ít thì có thể dành ăn bữa chiều, nhâm nhi với sữa hoặc trà ấm... Nếu ai nấy làm nhiều hơn gấp 2, 3 công thức này thì vẫn có thể bảo quản trong hộp kín để dành, hoặc cũng có thể làm mang tặng bạn bè người thân".

Để hoàn thiện được những chiếc bánh quy vô cùng kích thích thị giác lẫn vị giác này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản sau:

- 60 gram bơ lạt

- 20 gram đường bột

- 15 gram bột yến mạch (hoặc bột hạnh nhân)

- 1 lòng đỏ trứng

- 110 gram bột mỳ

- Vanila extract và muối

Cách làm:

- Đánh nhuyễn bơ, sau đó cho đường vào đánh nhuyễn tiếp. Tiếp đó, cho bột yến mạch, lòng đỏ trứng, một vài giọt vanila extract rồi trộn thật đều tay.

- Rây bột mỳ, trộn thêm một xíu muối để tạo thành một khối bột.

- Chia khối bột thành các phần và trộn màu theo sở thích.

- Về phần tạo hình: để bột vào ngăn mát khoảng 30 phút sau đó mang ra cán dẹt tầm 3mm và dùng khuôn cắt.

- Nướng bánh ở 170 độ C khoảng 15 phút. Đồng thời, nên dùng giấy bạc che bánh nếu sợ bị cháy xém màu.

- Đợi bánh nguội hẳn rồi vẽ trang trí. Để việc trang trí trở nên dễ dàng hơn, pha một xíu nước với đường bột để tạo keo màu trắng, pha thêm màu thực phẩm rau củ để tạo nét vẽ và dùng tăm để vẽ.

Với công thức được gái xinh bật mí này, hội chị em có thể "lăn" vào bếp ngay lập tức để làm món ăn khiến con trẻ “vui miệng” hay món tráng miệng cho mỗi bữa ăn của gia đình mình.

Chúc các bạn thành công.