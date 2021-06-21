Ở nhà mùa dịch, học gái xinh cách làm bánh quy ngon miệng đẹp mắt, khiến ai nấy đều thấy 'ở nhà vui muốn chớt'

Nấu gì hôm nay 21/06/2021 06:20

Với nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, bạn có thể làm bánh quy tại nhà mà chẳng tốn nhiều thời gian và công sức.

Những chiếc bánh quy đa sắc màu và nhiều hình thù không chỉ được làm từ các nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, mà còn được không ít người thổi hồn nghệ thuật vào chúng. 

 

Không đâu xa lạ, trong nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn trẻ có biệt danh là Ha Zen đã chia sẻ công thức giản đơn về món bánh quy đầy thơm ngon và đẹp mắt. Cô nàng cho biết: "Bánh làm vừa đủ một ít thì có thể dành ăn bữa chiều, nhâm nhi với sữa hoặc trà ấm... Nếu ai nấy làm nhiều hơn gấp 2, 3 công thức này thì vẫn có thể bảo quản trong hộp kín để dành, hoặc cũng có thể làm mang tặng bạn bè người thân".

 

Để hoàn thiện được những chiếc bánh quy vô cùng kích thích thị giác lẫn vị giác này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản sau:

 

- 60 gram bơ lạt

 

- 20 gram đường bột 

 

- 15 gram bột yến mạch (hoặc bột hạnh nhân) 

 

- 1 lòng đỏ trứng 

 

- 110 gram bột mỳ

 

- Vanila extract và muối

 

nhung chiec bánh quy

 

nhung chiec bánh quy 1

 

nhung chiec bánh quy 2

 

nhung chiec bánh quy 3

 

Cách làm:

 

- Đánh nhuyễn bơ, sau đó cho đường vào đánh nhuyễn tiếp. Tiếp đó, cho bột yến mạch, lòng đỏ trứng, một vài giọt vanila extract rồi trộn thật đều tay.

 

- Rây bột mỳ, trộn thêm một xíu muối để tạo thành một khối bột.

 

- Chia khối bột thành các phần và trộn màu theo sở thích.

 

- Về phần tạo hình: để bột vào ngăn mát khoảng 30 phút sau đó mang ra cán dẹt tầm 3mm và dùng khuôn cắt. 

 

- Nướng bánh ở 170 độ C khoảng 15 phút. Đồng thời, nên dùng giấy bạc che bánh nếu sợ bị cháy xém màu.

 

- Đợi bánh nguội hẳn rồi vẽ trang trí. Để việc trang trí trở nên dễ dàng hơn, pha một xíu nước với đường bột để tạo keo màu trắng, pha thêm màu thực phẩm rau củ để tạo nét vẽ và dùng tăm để vẽ.

 

nhung chiec bánh quy 4

 

nhung chiec bánh quy 4

 

nhung chiec bánh quy 5

 

nhung chiec bánh quy 6

 

nhung chiec bánh quy 7

 

nhung chiec bánh quy 8

 

Với công thức được gái xinh bật mí này, hội chị em có thể "lăn" vào bếp ngay lập tức để làm món ăn khiến con trẻ “vui miệng” hay món tráng miệng cho mỗi bữa ăn của gia đình mình. 

 

Chúc các bạn thành công.

Làm mới cơm nhà với món gỏi măng cụt siêu ngon, chua chua ngọt ngọt, gắp vèo cái là hết mâm

Làm mới cơm nhà với món gỏi măng cụt siêu ngon, chua chua ngọt ngọt, gắp vèo cái là hết mâm

Chắc hẳn các bà nội trợ đã quá quen thuộc với món gỏi gà, gỏi vịt, gỏi ngó sen,... nhưng có lẽ ít nghe đến món gỏi măng cụt. Món gỏi này tuy nghe tên hơi lạ thế nhưng ăn có thể bị ghiền đó nha.

Xem thêm
Từ khóa:   Hướng dẫn làm bánh món tráng miệng bánh quy

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề