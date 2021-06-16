Làm mới cơm nhà với món gỏi măng cụt siêu ngon, chua chua ngọt ngọt, gắp vèo cái là hết mâm

Món gỏi măng cụt khá dễ làm tuy nhiên, các bạn cần chút tỉ mỉ trong quá trình chọn lựa và sơ chế măng cụt.

Măng cụt được biết đến là loại trái cây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe , có vị chua chua ngọt ngọt rất đặc biệt. Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Phan Tuyền đã hướng dẫn làm một món gỏi ngon liên quan đến loại trái cây này là gỏi măng cụt xanh. Vì măng cụt đang vào mùa rộ trái nên chị muốn góp vui cho mọi người làm món này để chiêu đãi gia đình. Theo chị chia sẻ, bí quyết để món gỏi được ngon nhất là phụ thuộc vào cách lựa chọn măng cụt. Để gỏi ngon thì phải chọn những trái xanh già, to và chưa có chỉ nâu là được vì xanh mà non thì không có ruột, mà trái có chỉ sắp chín thì làm không ngon.

- 1 cái tai heo vừa phải

- 1/2 kg tôm

- Cà rốt: 1 củ

- Rau thơm các loại

- Hành phi

- Đậu phụng rang

- Tỏi, ớt, đường,... để pha nước mắm trộn gỏi

Chế biến:

Bước 1: Măng cụt cắt bỏ vỏ cứng bên ngoài, lột tiếp lớp vỏ bên trong để thu được phần nhân. Lưu ý: Trong khi cắt bỏ vỏ nhớ thường xuyên cho dưới vòi nước chảy để mủ không dính tay và măng cụt không bị thâm đen. Nhanh tay cho nhân vào chậu nước muối loãng có vắt xíu chanh để măng cụt được trắng.

Măng cụt cắt bỏ vỏ cứng thu được phần nhân bên trong. Sau đó, nhân cho vào chậu nước muối loãng có vắt xíu chanh để măng cụt được trắng - Ảnh: FBNV

Bước 2: Cắt miếng măng cụt mỏng vừa ăn theo chiều ngang trái măng cụt. Sau đó, cho vào chậu nước muối loãng khác và ngâm khoảng 10 phút rồi vớt ra xả lại nước cho sạch và để ráo.

Cắt miếng măng cụt mỏng vừa ăn theo chiều ngang trái măng cụt - Ảnh minh hoạ: Internet

Những cánh hoa măng cụt rất xinh sau khi được thái mỏng theo chiều ngang của trái - Ảnh: FBNV

Ngâm khoảng 10 phút trong muối loãng thì vớt miếng măng cụt ra và để ráo nước - Ảnh: FBNV

Bước 3: Cà rốt thái sợi rửa sạch để ráo. Tai heo (có thể thay bằng thịt ba rọi) luộc chín thái mỏng. Tôm luộc chín tới bóc vỏ cắt làm đôi.

Bước 4: Pha nước mắm trộn gỏi theo khẩu vị mỗi gia đình, gợi ý liều lượng: Bạn sử dụng 4 muỗng canh nước tắc, 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, ớt băm nhuyễn tùy chỉnh theo ý thích.

Bước 5: Cho tai heo, tôm, măng cụt, cà rốt vào chậu, tiếp đến cho nước mắm đã pha vào trộn và nêm nếm vừa ăn.

Bước 6: Sau đó, cho rau thơm và hành phi vào trộn lại và rắc đậu phộng lên mặt. Thế là đã có món gỏi măng cụt xanh vừa ngon vừa lạ miệng. Điều đặc biệt ở món gỏi này là ở miếng măng cụt vừa giòn vừa chua vừa có độ ngọt nhẹ.

Thoáng chốc đã có một dĩa gỏi măng cụt xanh chiêu đãi cho gia đình rồi! - Ảnh: FBNV Miếng măng cụt giòn sần sật, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, ngon khó cưỡng - Ảnh: FBNV

Hy vọng món gỏi măng cụt sẽ là gợi ý cho gia đình bạn một món ăn ngon vào những dịp cuối tuần hoặc trong thời gian rảnh rỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công và đừng quên theo dõi cách làm nhiều món ăn ngon khác trên Phụ nữ và gia đình nhé!