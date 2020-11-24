Cách làm gỏi gà ngó sen ngon và bổ dưỡng

Nấu gì hôm nay 24/11/2020 12:17

Một trong những món gỏi đơn giản, dễ làm nhưng vô cùng ngon miệng là món gỏi gà ngó sen. Hãy cùng tìm hiểu về cách làm gỏi gà ngó sen trong bài viết sau.

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Nếu bạn đã cảm thấy quá chán ngán với những món ăn quen thuộc như: kho, canh, xào thì đã đến lúc thử món gỏi với đủ hương vị chua, cay, mặn, ngọt, với sự kết hợp giữa thịt gà bổ dưỡng và ngó sen thanh mát. Món ăn hứa hẹn sẽ kích thích toàn bộ vị giác của bạn. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về cách làm gỏi gà ngó sen trong bài viết dưới đây.

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Cách làm gỏi gà ngó sen sau đây sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm vị giác thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Sơ lược về giá trị dinh dưỡng của thịt gà và ngó sen

Thịt gà là loại thực phẩm hết sức quen thuộc, về mặt bằng chung rẻ hơn những loại thịt khác nhưng lại là một trong những loại thịt tốt nhất cho sức khỏe chúng ta. Trong thịt gà chứa lượng lớn protein, cùng với đó là các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như: vitamin A, B1, B2, C, E, PP, sắt, canxi, photpho… giúp bồi bổ cơ thể rất tốt, lượng vitamin A cao giúp chống mỏi mắt, mờ mắt, tăng sự tập trung.

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Trong thịt gà chứa lượng lớn protein, cùng với đó là các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, ngó sen cũng rất được ưa chuộng bởi nhiều công dụng nổi bật như: tốt cho hệ tiêu hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ điều trị mất ngủ, tốt cho gan… Nguyên nhân là trong ngó sen chứa lượng lớn chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác.

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Trong ngó sen chứa lượng lớn chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi gà ngó sen

Cách làm gỏi ngó sen thịt gà vô cùng đơn giản, đầu tiên bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: ½ con gà, 300g ngó sen, 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 1 trái dưa leo, 2g rau răm, 2g rau cần, 50g lạc rang, cùng các gia vị nêm nếm khác. Cách làm món gỏi ngó sen thịt gà gồm các bước cụ thể sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Sơ chế gà

Lúc mua gà về bạn tiến hành nhặt sạch lông còn sót lại, làm sạch và loại bỏ mùi hôi bằng cách rửa gà bằng nước muối pha loãng. Khi gà ráo nước thì cho vào nồi, luộc chín gà với nước trong 20 phút, lưu ý là cần đổ nước ngập để gà không bị đen. Tiếp đến vớt gà ra, để ráo rồi xé nhỏ thịt gà cho vào tô.

Tiếp đến là đến phần ướp gà, bạn cho các gia vị sau vào ướp chung với gà, mỗi thứ 1 muỗng nhỏ: muối, bột ngọt, hạt tiêu. Tiến hành trộn đều để gà thấm gia vị.

  • Sơ chế ngó sen

Đầu tiên bạn rửa sạch ngó sen rồi cắt thành từng khúc cỡ 5cm, chẻ dọc làm 4 phần. Tiếp theo, ngâm ngó sen trong nước pha chanh tầm 15 đến 20 phút để ngó sen trắng. Khi đã xong thì vớt ra để ráo.

  • Sơ chế các nguyên liệu khác

Đối với dưa leo bạn nên ngâm trong nước muốn loãng từ 15 đến 20 phút, để ráo rồi chẻ thành đôi, bỏ phần ruột và thái lát mỏng. Rau răm thì bạn chỉ cần nhặt hết lá héo, rửa sạch là được. Còn hành tây thì bóc vỏ, thái mỏng, cà rốt gọt vỏ, cắt sợi, lạc mang đi rang vàng, bóc vỏ, cho vào cối giã.

Bước 2: Chế biến

  • Pha chế nước dùng

Bước quan trọng nhất trong món gỏi là bước pha trộn nước dùng. Bạn có thể tham khảo công thức sau: ớt, tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước đun sôi để nguội. Cho tất cả các nguyên liệu này vào tô, khuấy đều đến khi tan hết, đảm bảo có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt.

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Đối với món gỏi phải đảm bảo có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt - Ảnh minh họa: Internet
  • Trộn gỏi

Chuẩn bị một cái tô lớn, cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào đây. Cho tiếp phần nước dùng đã pha chế vào rồi trộn đều tay. Có thể nêm nếm thêm cho vừa với khẩu vị từng người. Sau khi trộn để gỏi khoảng 15 đến 20 phút cho ngấm đều gia vị là có thể dùng được.

Bước 3: Trang trí

Đây là bước tạo nên ấn tượng về món gỏi vì tính chất của gỏi là sự pha trộn của nhiều nguyên liệu, do đó mang rất nhiều màu sắc bắt mắt. Nếu biết kết hợp thêm cách bày trí thông minh sẽ kích thích vị giác của người dùng. Đầu tiên, bạn nên bày phần gỏi đã trộn đều ra đĩa, tiếp theo trang trí bằng ớt tỉa hoa, rắc thêm lạc rang là xong. Món ăn này bạn nên dùng kèm với bánh phồng tôm hoặc bánh tráng nướng sẽ rất ngon.

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Nếu biết kết hợp thêm cách bày trí thông minh sẽ kích thích vị giác của người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chế biến gỏi gà ngó sen

Khâu chọn nguyên liệu

Đối với ngó sen, bạn nên chọn loại có màu trắng tự nhiên, còn tươi, không quá to cũng không quá ốm. Còn thịt gà thì nên chọn loại gà ta, thân hình nhỏ gọn, săn chắc, da vàng óng, không bị thâm tím. Có thể kiểm tra gà bằng cách dùng tay ấn vào mình gà, nếu thịt săn, có độ đàn hồi chứng tỏ là gà ngon. Ngược lại, nếu thịt nhão, không đàn hồi thì rất có thể là gà bị tiêm nước hoặc để lâu.

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Bạn nên chọn loại gà ta, thân hình nhỏ gọn, săn chắc, da vàng óng, không bị thâm tím - Ảnh minh họa: Internet

Khâu chế biến

Khi chế biến bạn cần chú ý khâu luộc gà, vì nếu luộc quá kỹ sẽ làm cho thịt bị bở, mất đi hương vị tự nhiên. Ngoài ra, để món ăn thêm đậm vị hãy nêm nếm thêm cho phù hợp với khẩu vị từng người trước khi ăn.

Gỏi gà ngó sen không chỉ cung cấp lượng dinh dưỡng cần thiết cho bạn mà còn giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng nhờ thành phần ngó sen thanh mát. Món gỏi này là sự kết hợp đầy đủ của 4 vị: cay, chua, mặn, ngọt, hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác thú vị khi nếm thử. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách làm gỏi gà ngó sen có thể giúp ích cho các bạn.

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