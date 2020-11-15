Cách làm ốc móng tay sạch cát siêu nhanh và dễ dàng

Từ loại hải sản ốc móng tay, nhiều bà nội trợ có thể biến hóa thành nhiều món ăn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn như: ốc móng tay hấp sả, ốc móng tay xào rau muống, ốc móng tay nướng,… Hầu hết chúng đều là những món ăn khiến các tín đồ ăn vặt hoặc dân nhậu mê mẩn bởi hương vị đặc biệt, lạ miệng mà lại rất dễ ăn. Tuy nhiên, tương tự như các loài ốc khác, nếu không biết cách làm ốc móng tay sạch cát thì chắc chắn món ăn của bạn dù ngon đến mấy thì cũng khó mà nuốt được. Bài viết sau sẽ mách bạn xử lý cát trong ốc móng tay cực sạch!

Để chế biến ốc móng tay thành các món ăn hấp dẫn và ngon lành, việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là chọn mua được những con ốc móng tay tươi sống nhất. Điều này sẽ giúp thịt ốc có hương vị đậm đà, bùi ngọt, chất lượng thịt thơm và chắc.

Ốc móng tay hay còn được gọi là ốc ngón tay, ốc mã đao, tên khoa học là Solenidae. Loài hải sản này thuộc họ động vật thân mềm, có 2 mảnh vỏ bên ngoài, thường sinh sống ở trên bãi biển. Ốc móng tay cũng giống như nhiều loại ốc khác, thường nằm sâu trong lớp bùn đất hoặc cát ven biển, quanh vùng biển gần các cửa sông lớn,… Đó chính là lý do tại sao thân mình của ốc móng tay thường chứa rất nhiều bùn và cát.

Tại sao cần làm sạch cát ốc móng tay trước khi chế biến? - Ảnh minh họa: Internet

Bước quan trọng tiếp theo chính là làm sạch cát bên trong ốc móng tay để đảm bảo chất lượng vệ sinh của món ăn. Tuy nhiên có nhiều người lần đầu chế biến ốc móng tay thường không biết cách làm ốc móng tay nhả cát, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng món ăn.

Cách làm ốc móng tay sạch cát dễ dàng

Cách làm ốc móng tay hết cát dễ và nhanh nhất là bạn lấy 1 chậu nước vo gạo, sau đó thêm vài lát ớt tươi thả vào chậu. Tiếp theo, thả ốc móng tay vào chậu nước đó rồi trộn đều lên, ngâm ốc trong khoảng 30 phút hoặc vài tiếng để ốc móng tay nhả hết cát bên trong ra.

Ngâm ốc móng tay trong nước vo gạo để làm sạch cát - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là vì trong hỗn hợp nước vo gạo và ớt đã có chút muối biển và vị cay sẽ khiến ốc há miệng, dễ dàng loại bỏ cát bên trong ốc ra ngoài.

Trong trường hợp nếu không có nước vo gạo, bạn có thể ngâm ốc móng tay khoảng 1-2 tiếng trong nước muối loãng, sau đó rửa sạch nhiều lần với nước lạnh để giúp loại bỏ cát trong thân ốc ra bên ngoài.

Sau khi sơ chế sạch sẽ xong ốc móng tay, dùng dao nhọn lách vào 1 bên của con ốc để tách đôi vỏ ốc rồi lấy thịt, hoặc bạn có thể chần qua nước sôi để tách bỏ lớp vỏ ốc và lớp thịt rồi tiến hành chế biến các món ăn yêu thích.

Chần ốc qua nước sôi để tách vỏ và thịt ốc - Ảnh minh họa: Internet

Một số gợi ý món ăn ngon từ ốc móng tay

Bạn có thể chế biến nhiều món ngon từ ốc móng tay, phổ biến nhất là hấp chín hoặc xào với các loại rau xanh, đặc biệt là rau muống.

Một số món ngon mà chúng tôi muốn gợi ý cho bạn với ốc móng tay như: Ốc móng tay xào bơ, tỏi và ớt bằm; Ốc móng tay hấp gừng sả; Ốc móng tay xào me; Ốc móng tay xào tỏi sa tế tôm; Ốc móng tay xào mì rau muống; Ốc móng tay xào cay kiểu Hàn.

Món ốc móng tay hấp gừng sả siêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài trừ vỏ ốc thì hầu hết các bộ phận khác của ốc móng tay đều có thể ăn được. Tuy nhiên, loài hải sản này có nhiều cát và sạn nên cần phải sơ chế kỹ lưỡng trước khi nấu.

Giá trị dinh dưỡng của ốc móng tay

Thịt ốc móng tay không những có vị ngọt, ngon, giòn và dai mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Điển hình nhất là ốc móng tay cực kỳ giàu protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ cơ bắp khỏe mạnh. Cứ 100g ốc móng tay lại chứa khoảng 25g protein. Thịt ốc móng tay chứa ít chất béo nên những ai đang ăn kiêng hoặc muốn giảm cân hoàn toàn có thể ăn thoải mái.

Ốc móng tay chứa nhiều thành phần dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, ốc móng tay còn là nguồn vitamin B12 dồi dào và tuyệt vời đối với sức khỏe não bộ. Cứ 100g ốc móng tay nấu chín lại chứa khoảng 99 microgam vitamin B12, hỗ trợ việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh như Parkinson, Alzheimer, bệnh đa xơ cứng và các bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh.

Ngoài ra, thịt ốc móng tay còn cung cấp các axit béo Omega-3 cực kỳ lành mạnh và các khoáng chất sắt rất tốt cho cơ thể.

Các món ăn từ ốc móng tay

1. Ốc móng tay xào bơ tỏi ớt

Nguyên Liệu

1/2 kg ốc móng tay

5 củ tỏi cô đơn

1 trái ớt

1/3 muỗng muối

2 muỗng bơ

1/2 muỗng cafe đường

Bột ngọt

Các bước thực hiện

Bước 1: Ốc móng tay mua về làm sạch cát bằng cách đã hướng dẫn ở trên, sau đó cho ốc vào nồi với 100ml nước hấp chín tới. Hấp như vậy khi xào không bị ra nước.

Bước 2: Chuẩn bị tỏi giã dập và ớt bằm. Sau đó cho bơ vào chảo cùng với tỏi ớt phi thơm, thì cho ốc móng tay vào đảo đều nêm 1 xíu bột ngọt, muối, đường, xào đều lên rồi nêm nếm lại sao cho vừa khẩu vị của gia đình. Khi ăn bạn có thể chấm kèm muối ớt xanh.

2. Ốc móng tay xào rau muống

Nguyên Liệu

1 kg ốc móng tay

1 bó rau muống

Bơ thực vật, tỏi băm

Bột ngọt, hạt nêm

Các bước thực hiện

Bước 1: Ốc mua ngâm về ngâm cho ra cát như hướng dẫn ở trên.

Bước 2: Rau muống lặt bỏ lá, cắt thành khúc, có thể để lại 1 phần lá để xào. Rửa sạch rau và để ráo nước.

Bước 3: Luộc ốc cho ít muối vào.Ốc chín thì tắt bếp, vớt ra và tách bỏ phần vỏ ốc.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng cafe bơ thực vật, bơ tan thì cho tỏi băm vào phi thơm.

Bước 5: Cho ốc vào xào, thêm ít muối và nước mắm vào đảo đều tay. Cho rau muống vào xào chung. Rau chín thì tắt bếp, nêm thêm ít tiêu và ớt cắt lát. Nêm nếm cho vừa ăn.

Trên đây, chúng tôi đã bật mí với bạn cách làm ốc móng tay sạch cát nhanh nhất, dễ dàng nhất. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công và chế biến thật nhiều món ăn hấp dẫn, trọn vị với ốc móng tay!