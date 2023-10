Cách làm tào phớ bằng bột năng và các nguyên liệu khác

Đậu hũ non: 1 bát.

+ Khi nước sôi, bạn hãy cho đường cát trắng vào đun cho đến khi chúng tan hết, đồng thời bỏ gừng đã thái lát vào đun cùng.

Bước 2: Thực hiện công đoạn nấu tào phớ.

+ Khi nước đường đang sôi trên bếp, hãy nhanh tay đổ đậu hũ non vào trong nồi, sau đó tắt bếp.

+ Lưu ý: Khi đậu hũ non đã được cho hết vào nồi, các bạn tuyệt đối không khuấy đậu non, kể cả là mạnh hay nhẹ để tránh đậu hũ non bị vỡ nát.

Bước 3: Hoàn thành và thưởng thức món tào phớ.

Hoàn thành và thưởng thức món tào phớ - Ảnh minh họa: Internet

+ Múc tào phớ ra bát hoặc ly, dùng lúc còn nóng (mùa đông) hoặc chờ nguội hẳn, cho thêm đá xay (mùa hè).

+ Bạn cũng có thể cho tào phớ ra bát rồi chờ nguội hẳn, sau đó bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức cũng rất tuyệt.

Cách làm tào phớ bằng bột rau câu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Sữa đậu nành: 1 lít.

Bột agar – agar: 7 gram.

Nước lọc: 120 ml.

Vanilla chiết xuất: 2 thìa cà phê.

Nước đường.

Đường vàng: 110 gram.

Gừng: 1 nhánh.

Cách làm tào phớ bằng bột rau câu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Cho sữa đậu nành vào 1 chiếc nồi sạch rồi đun sôi.

Lấy 1 chiếc nồi khác rồi đổ 120ml vào đun sôi. Sau đó thêm bột agar-agar vào nồi rồi khuấy đều cho tới khi tan hết.

Tiếp tục cho sữa đậu nành đã được nấu ấm và vanilla chiết xuất vào hỗn hơn agar-agar, khuấy đều hỗn hợp lên.

Khi hỗn hợp đã sôi lại thì tắt bếp. Lọc hỗn hợp qua rây rồi cho vào 1 chiếc nồi sứ hoặc thố, đậy nắp kín lại, sau đó dùng khăn bọc kín nồi lại, chờ nguội hẳn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, để yên tầm khoảng 2 giờ.

Cho nước, đường vào 1 chiếc nồi nhỏ đun trên lửa vừa. Khuấy cho tới khi đường tan hết rồi tắt bếp, thêm gừng vào (đã cạo sạch vỏ và đập dập).

Khi thưởng thức, múc từng lát tào phớ vào chén rồi thêm nước gừng vào, dùng nóng hoặc lạnh tùy thích.

Cách làm tào phớ bằng bột gelatin

Cách làm tào phớ bằng bột gelatin - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hạt đậu nành khô: 150 gram.

Lá gelatin: 10 gram.

Đường thốt nốt: 400 gram.

Gừng tươi non: 1 củ.

Nước lọc: 1,2 lít.

Cách thực hiện

Bước 1: Xay đậu nành.

+ Hạt đậu nành khô đem ngâm trong nước khoảng 7-8 tiếng.

+ Tiếp theo, bóc vỏ đậu rồi rửa lại cho thật sạch sẽ, sau đó vớt ra rổ cho ráo.

+ Tiếp tục cho đậu nành vào máy sinh tố để xay. Mỗi lần xay cùng với 400-500 ml nước lọc.

+ Sau khi xay thì cho qua rây để lọc liền. Sau khi đã lọc hết 1,3 lít nước đậu nành thì dùng khăn lọc một lần nữa cho kỹ rồi cho vào nồi, đun sôi lên.

Bước 2: Nấu tào phớ.

+ Đem lá gelatin ngâm trong nước sạch khoảng 15 phút cho chúng nở mềm ra.

Ngâm lá gelatin trong nước lạnh để chúng nở mềm ra - Ảnh minh họa: Internet

+ Bắc nồi nước đậu nành lên bếp và đun sôi trên lửa vừa. Trong lúc đun, khuấy đều để nước đậu không bị cháy.

+ Đến khi thấy nước đậu nành đã sôi, đun thêm khoảng 5 phút nữa thì cho hết lá gelatin vào nồi, khuấy đều tay cho tan hết.

+ Nước đậu sau khi nấu xong thì đổ vào 1 chiếc nồi hoặc thố khác, vớt bọt trên mặt cho sạch sẽ rồi để nguội hẳn.

+ Đậy nắp thố đựng nước đậu nành và bỏ thố vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 5 giờ sau là có thể thưởng thức tào phớ.

Bước 3: Làm nước đường.

+ Đun lượng nước sôi tùy ý.

+ Khi nước sôi, cho đường vào và khuấy đều cho tan hết. Thêm vài lát gừng tươi để tào phớ thêm phần nồng nàn, ngọt mát.

Trên đây là cách làm tào phớ bằng bột năng và một số nguyên liệu khác vô cùng đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng bài viết hữu ích và cho bạn thêm những công thức nấu nướng ngon để cả gia đình cùng thưởng thức tài nghệ của bạn. Chúc bạn thành công!