Cách làm cơm cuộn không cần rong biển siêu ngon

Cơm cuộn (kimbap) là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc, du nhập vào Việt Nam trong một thời gian ngắn nhưng lại được đông đảo các bạn trẻ yêu thích. Đây là một món ăn có nguyên liệu dễ kiếm, đơn giản, chủ yếu là cơm trắng, trứng, các loại rau củ và rong biển. Kể cả những người có khẩu vị khó tính nhất cũng có thể dễ dàng nghiền ngẫm món ăn này. Nếu nhà bạn không có rong biển sẵn mà lỡ thèm cơm cuộn thì có thể tham khảo cách làm cơm cuộn không cần rong biển dưới đây!

+ Khi cơm chín, xới ra bát tô rồi trộn cùng 1 thìa mè trắng rang, 1 thìa mè đen rang, 1 thìa giấm và 1 thìa muối, sau đó đảo đều lên để chúng quyện vào nhau. Bạn cũng có thể dùng tay để trộn cho nhanh và đều hơn.

+ Vo gạo thật sạch rồi nấu thành cơm. Lưu ý cho nhiều nước hơn bình thường để cơm có độ dính, nếu cơm quá khô thì sẽ bị rời ra khi cuộn.

Trộn cơm cùng với các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

+ Đập trứng gà ra 1 chiếc bát, thêm chút bột canh, chút nước mắm rồi đánh tan cho tới khi có bọt lăn tăn. Lưu ý đánh kỹ để trứng bông và mềm hơn.

+ Bắc chảo lên bếp rồi phi hành tỏi cho thơm. Sau đó, đổ trứng gà vào chiên cho đến khi vàng đều 2 mặt.

+ Bỏ trứng gà ra đĩa rồi cắt thành các sợi đều nhau.

+ Cà rốt và dưa chuột đem gọt sạch vỏ, thái dọc thành các sợi dài và đều nhau, tương tự như trứng rán.

Sơ chế các nguyên liệu làm nhân cơm cuộn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3:

+ Lót 1 tấm màng bọc thực phẩm ra dĩa hoặc mặt phẳng sạch nào đó, sau đó giàn cơm đều lên thành hình chữ nhật. Lưu ý không nên dàn cơm dày quá hoặc mỏng quá.

+ Dùng tay ép nhẹ sao cho cơm phăng đều rồi lần lượt xếp trứng, dưa leo, cà rốt thành hàng ngang đều nhau, sau đó cuộn chặt tay. Mẹo nhỏ ở dây là bạn có thể dùng chính miếng màng bọc thực phẩm đã lót bên dưới để cuộn cơm, vừa không bị dính tay, vừa định hình cuộn cơm trông đẹp mắt hơn.

+ Tiếp tục thực hiện cho tới khi hết các nguyên liệu. Tiếp đến, dùng dao cắt thành các miếng tròn, xếp ngay ngắn lên đĩa, trang trí thêm chút mè trắng và mè đen cho đẹp mắt.

+ Bạn có thể chấm món cơm cuộn này cùng nước sốt mayone hoặc dầu mè.

Cách làm cơm cuộn trứng không cần rong biển hấp dẫn

Một cách làm cơm cuộn không cần rong biển khác mà Phunuvagiadinh muốn giới thiệu đến bạn chính là món kimbap cuộn trứng chiên đẹp mắt và siêu ngon. Lớp trứng rán vàng ươm bọc bên ngoài cơm nóng chắc chắn sẽ khiến bạn khó kiềm chế được. Bạn có thể làm món ăn này cho bữa trưa hoặc mang theo khi đi dã ngoại.

Món cơm cuộn trứng chiên không cần rong biển hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

1 bát tô cơm nóng. Tùy theo số lượng người ăn để chuẩn bị lượng cơm phù hợp. Cơm không nên nấu quá nhão hoặc quá khô, ẩm hơn một chút so với bình thường là được.

5 quả trứng gà.

1 quả cà rốt.

1 quả dưa chuột.

1 bó rau cải xanh/ rau cải chíp hoặc bất cứ loại rau nào mà bạn thích.

4-5 chiếc xúc xích.

Giấm gạo.

Gia vị: nước mắm, đường, bột canh, muối, dầu ăn, dầu mè.

Cách bước thực hiện

Bước 1:

+ Cho 2 thìa cà phê giấm gạo, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường và 1 thìa cà phê dầu mè vào 1 chiếc bát con, trộn đều tất cả cho đến khi hỗn hợp tan hết.

+ Trộn hỗn hợp trên với phần cơm nóng đã chuẩn bị. Trong lúc trộn, bạn có thể kết hợp dằm cho cơm nhuyễn ra một chút. Lưu ý: chỉ dằm nhẹ, tránh cơm bị nát quá.

+ Tiếp đến, dùng 1 tấm vải màn hoặc vải mỏng đậy cơm lại, để riêng ra cho nguội bớt.

Bước 2:

Sơ chế các nguyên liệu làm cơm cuộn trứng chiên - Ảnh minh họa: Internet

+ Dưa chuột, cà rốt đem gọt vỏ sạch rồi thái khúc dài vừa ăn. Riêng cà rốt nếu bạn không quen ăn sống thì hãy trần qua nước sôi cho bớt mùi hăng và mềm hơn.

+ Xúc xích thái thanh thành các thanh dài tương tự dưa chuột và cà rốt.

+ Luộc qua rau cải với chút muối cho xanh, vớt ra rồi cắt khúc, để riêng.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn 4 cách làm cơm cuộn vừa đẹp mắt lại vừa rất ngon miệng

Bước 3:

+ Đập trứng ra bát rồi trộn thêm chút bột canh, nước mắm và hạt nêm. Đánh đều tay cho đến khi sủi bọt lăn tăn. Bạn có thể lọc qua rây cho trứng bông và mịn hơn.

+ Bắc chảo lên bếp rồi thêm chút dầu ăn. Đến khi dầu nóng thì cho trứng vào rán vàng đều. Lưu ý: Nên chia trứng thành nhiều lần tráng mỏng vừa đủ với kích thước của chảo, tuyệt đối không nên đổ 1 lút hết trứng vào chảo, tránh để trứng bị dày quá và khó cuộn.

Chiên trứng thành từng lớp mỏng để dễ cuộn - Ảnh minh họa: Internet

+ Khi trứng chín, bạn hãy đặt nguyên miếng trứng riêng ra đĩa.

Bước 4:

+ Trải mành tre lên 1 mặt phẳng, sau đó lót thêm 1 lớp màng bọc thực phẩm để đảm bảo cơm không bị dính vào các nan tre.

+ Trước tiên, xếp miếng trứng lên rồi sau đó giàn cơm đều lên trứng, tiếp theo cho nhân vào chính giữa phần cơm và cuộn lại thật cẩn thận. Hãy cuộn nhẹ tay, tránh cho quá nhiều nhân sẽ làm trứng bị nứt.

+ Tiếp tục thực hiện cho đến khi hết các nguyên liệu.

+ Cuối cùng, cắt cuộn cơm thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Như vậy, chúng tôi vừa mới giới thiệu đến các bạn 2 cách làm cơm cuộn không cần rong biển vô cùng đơn giản tại nhà và siêu ngon. Chúc bạn thành công!