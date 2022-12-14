Những cách làm salad rong nho cực ngon các chị bạn không nên bỏ lỡ

Cách làm salad rong nho vô cùng đơn giản khi kết hợp cùng các loại nguyên liệu dễ tìm. Không chỉ vậy, những món ăn chế biến từ rong nho đều được đánh giá là rất giàu dưỡng chất và tốt cho sức khỏe nữa đấy nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng khám phá ngay các công thức làm salad rong nho chuẩn ngon thôi nào?!

Rong nho là một loại thực vật thuộc họ tảo biển, chúng có hình dáng giống như chùm nho và có màu xanh lá đậm đặc trưng. Đây là loài thực vật chứa trong nó rất nhiều chất dinh dưỡng cùng hàm lượng vitamin cao, vô cùng tốt cho sức khỏe con người.

Đây là món ăn khá lạ miệng, mát lành cùng hương vị đặc trưng của biển. Chúng được rất nhiều chị em tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung yêu thích và đưa vào thực đơn cho cả gia đình. Với đặc điểm không chứa chất béo, giàu dinh dưỡng, ăn lại rất ngon miệng nên từ người già đến trẻ nhỏ đều rất thích salad rong nho.

Rong nho là loại tảo biển ít calo và chứa nhiều chất dinh dưỡng!

Cụ thể, các công dụng mà rong nho mang lại cho chúng ta là:

+ Giúp xương chắc khỏe

Rong nho rất giàu canxi, protein và axit béo không bão hòa có tác dụng kháng viêm và làm giảm các cơn đau do viêm khớp. Vì thế, việc sử dụng rong nho thường xuyên sẽ giúp bạn có một khung xương dẻo dai, hàm răng chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi.

+ Tăng cường thị lực

Trong rong nho chứa rất nhiều vitamin A và chất sắt. Đó là lý do chúng có tác dụng giúp cải thiện chức năng hoạt động của hệ thần kinh thị giác, từ đó giúp mắt sáng hơn và phòng chống nguy cơ mắc các bệnh về mắt như khô mắt, quáng gà,...

+ Giảm nguy cơ tiểu đường

Rong nho giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả!

Rong nho giàu vitamin C giúp cơ thể phòng ngừa và cải thiện các biến chứng của bệnh tiểu đường. Cụ thể là loại rong này sẽ giúp cơ thể bạn kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu và hoạt động của các gốc tự do, giảm thiểu sự tích tụ sorbitol nội bào cũng như ức chế sự gắn kết của các glucose với protein. Những biến chứng thường gặp của tiểu đường xuất phát từ sự tích tụ sorbitol và sự glycosyl hóa, nhất là các biến chứng ở mắt và hệ thần kinh.

+ Hạn chế táo bón

Trong rong nho chứa rất ít đường và calo. Ngoài ra, chúng còn cho phép vi khuẩn trong dạ dày dễ dàng tiêu hóa lượng thức ăn nạp vào và bài tiết chất thải một cách nhanh chóng, thuận lợi. Vì thế, rong nho có công dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị chứng táo bón ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

+ Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rong nho giàu các axit béo không bão hòa như AA, DHA, LA, ALA và EPA, giúp giảm cholesterol, tăng sự co giãn của các mạch máu, ngăn ngừa oxy hóa, giúp duy trì cấu trúc collagen của động mạch, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch.

+ Hỗ trợ làm đẹp da

Các chất béo có lợi trong rong nho tuy ít nhưng cũng giúp bảo vệ màng tế bào, đảm bảo tính đàn hồi của thành mạch máu, từ đó hạn chế các triệu chứng như khô da, nhăn da. Rong nho cũng giúp thúc đẩy sản sinh collagen và chất chống oxy hóa - hai loại chất được coi là “mỹ phẩm tự nhiên” giúp cải thiện sức khỏe làn da, mái tóc và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

+ Ngăn ngừa béo phì

Rong nho là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho thực đơn giảm cân của chị em!

Trong rong nho biển chứa ít đường, lại giàu các khoáng chất thiết yếu như: canxi, kẽm, protein thực vật, sắt, vitamin C cùng các axit béo không bão hòa nên đây có thể được xem là loại thực phẩm bổ dưỡng và an toàn trong trường hợp cơ thể bị thừa cân hoặc đang trong chế độ ăn kiêng.

Công thức làm các món salad rong nho chuẩn ngon tại nhà

1. Salad rong nho thanh cua

Salad rong nho thanh cua có cách thức chế biến khá đơn giản. Chỉ với vài nguyên liệu cần thiết như rong nho, thanh cua, xà lách, cà chua bi, bắp cải tím,...cùng với các loại sốt như tương ớt, mayonnaise là chúng ta đã có ngay một phần salad thanh cua thơm ngon bổ dưỡng.

Salad rong nho thanh cua tươi ngon, đơn giản!

Các bước tiến hành thực hiện:

Rong nho sau khi mua về nên ngâm trong nước đá lạnh từ 10 - 15 phút rồi vớt ra để ráo, các nguyên liệu còn lại (xà lách, cà chua, bắp cải tím,..) có thể cắt theo ý thích, thanh cua thì mang đi xé sợi và trộn đều với sốt là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

2. Salad rong nho trộn cá ngừ

Nguyên liệu cần chuẩn bị: rong nho, 1 hộp cá ngừ ngâm, đậu hũ, 1 củ cà rốt, sốt mayonnaise, giấm và đường.

Salad rong nho biển trộn cá ngừ dinh dưỡng!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rong nho nên ngâm nước trước trong 10 - 15 phút, đậu hũ thì rửa sạch và thái miếng vừa ăn, cá ngừ sau khi mở nắp thì lấy phần thịt và bỏ nước, cà rốt gọt bỏ vỏ và thái sợi.

- Bạn tiến hành làm nước sốt salad với 2 muỗng đường, 1 muỗng giấm, 3 muỗng sốt mayonnaise cùng một ít tiêu và hạt nêm rồi vào khuấy đều.

- Sau cùng, cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều và thưởng thức thôi nào!

3. Salad rong nho và tôm tươi

Món ăn này mang đậm khẩu vị của người Hàn Quốc và cách chế biến cũng khá đơn giản:

Các nguyên liệu có mặt trong món salad gồm: rong nho, tôm tươi, xà lách, cà rốt, gia vị làm nước sốt như đường, nước mắm, dầu mè, sốt mayonnaise và vừng rang.

Salad rong nho và tôm tươi là món ăn này mang đậm khẩu vị của người Hàn Quốc!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, nên sơ chế tôm trước bằng cách làm sạch, lột vỏ và mang đi hấp chín.

- Tiếp theo, chuẩn bị rong nho đem ngâm trong nước đá lạnh 10-15p, cà rốt thì gọt vỏ và cắt sợi vừa ăn, xà lách cũng cắt miếng vừa ăn.

- Kế đến, bạn trộn hỗn hợp sốt gồm ½ muỗng dầu mè, 2 muỗng sốt mayonnaise, 3 muỗng đường và 2 muỗng nước mắm.

- Hòa tan hỗn hợp nước chấm và cho tất cả vào trộn đều rồi thưởng thức.

4. Salad rong nho kiểu Nhật

Món salad này sẽ cực kỳ phù hợp với những người cần phải ăn kiêng nhưng vẫn muốn duy trì thể lực, cách chế biến cũng rất đơn giản:

Các nguyên liệu bao gồm: rong nho, cà rốt, cà chua, ớt chuông và xà lách.

Salad rong nho kiểu Nhật rất phù hợp với những người đang theo chế độ ăn kiêng!

Các bước tiến hành thực hiện:

Rong nho mang đi ngâm nước đá lạnh 10-15 phút, các nguyên liệu còn lại cắt nhỏ vừa ăn. Sau đó trộn đều các nguyên liệu với các loại sốt như tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise, nước tương đã cho ra dĩa và thưởng thức.

5. Salad rong nho mayonnaise (salad rong nho chay)

Đúng với tên gọi, đây là món salad thuần chay. Bạn có thể bổ sung chúng vào những ngày cần thanh tịnh nhưng vẫn đảm bảo bổ sung dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể.

Các nguyên liệu cần có bao gồm: rong nho, bắp cải trắng, dưa leo, cà rốt, bắp tách hạt, rau răm cùng với nước sốt bao gồm 2 muỗng canh mayonnaise chay, ½ muỗng đường, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 chút muối cùng với một ít ớt băm nhuyễn. Đến đây thì bạn chỉ cần trộn đều các nguyên liệu lại với nhau và cho ra dĩa ăn ngay hoặc để tủ lạnh nửa giờ rồi mang ra thưởng thức nhé! Rất đơn giản phải không nào!?

Salad rong nho mayonnaise (salad rong nho chay) healthy!

Cách chế biến rong nho để làm salad

Dưới đây là cách sơ chế 2 loại rong nho phổ biến nhất hiện nay trên thị trường (rong nho tươi và rong nho khô) mà bạn có thể tham khảo:

+ Rong nho tươi

Rong nho tươi giòn ngon, dễ dàng chế biến!

Đối với loại rong này, sau khi mua về bạn có thể mang chúng đi rửa sạch với nước lạnh rồi ngâm vào 1 tô nước đá để hạn chế vị tanh vốn có cũng như giúp tăng độ giòn cho rong nho. Rong sau khi ngâm vào nước khoảng 30 giây sẽ bị teo lại một chút. Vì thế, tốt nhất bạn không nên bỏ rong hết vào tô hết một lần mà chỉ nên ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu, làm như thế rong sẽ giòn và dễ ăn hơn.

+ Rong nho khô

Còn đối với rong nho khô, đầu tiên sau khi mua về chúng ta nên mở túi lấy rong nho tách nước và cho vào 1 chiếc tô chứa nước sạch, ngâm khoảng 3 – 5 phút thì rong sẽ từ từ nở ra và tươi trở lại.

Sau đó, bạn cho rong nho đang ngâm nước vào tô nước đá lạnh và ngâm tiếp trong khoảng 3 phút nữa. Cũng tương tự như rong tươi, nên ăn bao nhiêu thì ngâm bấy nhiêu sẽ ngon hơn.

Cho rong nho ngâm thêm 1 lần với nước đá để rong được giòn ngon hơn!

Bạn có thể dùng rong nho trực tiếp với các loại nuớc chấm như: mù tạt, xì dầu, tương ớt,… Ngoài ra, rong nho còn có thể ăn kèm với các loại hải sản như tôm, mực cũng rất ngon.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của rong nho đối với sức khỏe cũng như cách làm salad rong nho cực ngon lại đơn giản cho cả nhà thưởng thức. Tùy vào khẩu phần ăn cũng như khẩu vị của các thành viên, bạn hãy chọn cho mình một cách làm salad rong nho phù hợp nhất. Chúc các chị em trổ tài thành công với những món ngon, làm phong phú thêm bữa cơm gia đình nhé!