Cách làm tôm càng xanh sốt bơ tỏi béo thơm hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Tôm Càng Xanh hay còn gọi là tôm Malaysia, tôm Thái Lan, đây là một loại tôm nước ngọt, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Nổi bật với đặc trưng là vỏ mỏng và béo, thịt tươi và mềm, hương vị thơm ngon và dễ dàng chế biến, đặc biệt, đầu trưởng thành của tôm càng xanh còn chứa đầy gạch và có hương vị đặc biệt tương tự như cua vàng.

Tôm càng xanh là một trong những loại tôm nước ngọt mang hương vị tươi ngon, có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất được team yêu hải sản yêu thích. Cùng với sự đa dạng về cách chế biến, tôm càng xanh đã được các đầu bếp chuyên nghiệp và tại gia biến tấu thành vô vàn những món ăn hấp dẫn với hương vị đặc sắc khó quên, trong đó, nổi bật phải kể đến món tôm càng xanh sốt bơ tỏi - món ngon tươi mới, mang hương vị béo thơm, ăn mãi cũng không ngán. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món tôm càng xanh sốt bơ tỏi chuẩn ngon, mê mẩn mọi thực khách này nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong mỗi 100 gram thịt tôm càng xanh có chứa đến 20,6 gram protein và 0,7 gram chất béo, cùng nhiều loại vitamin và các nguyên tố vi lượng thiết yếu của cơ thể con người.

Ngoài hương vị phong phú, tôm càng xanh còn là loại hải sản chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng tuyệt vời.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội, tôm càng xanh mang đến cho những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi.

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt.

Chính bởi hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món tôm càng xanh sốt bơ tỏi thơm béo, đậm đà hương vị này thôi nào!

Cách làm món tôm càng xanh sốt bơ tỏi tươi ngon, đậm đà hương vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Nguyên liệu đơn giản cho món tôm càng xanh sốt bơ tỏi thơm ngon!

Tôm càng xanh 500 gr

Bơ 2 muỗng canh

Tỏi 10 tép

Nước mắm 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ đường)1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: rây lọc, chảo, dĩa, chén, muỗng,...

Các bước tiến hành làm tôm càng xanh sốt bơ tỏi thơm béo, chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch tôm và chuẩn bị tỏi băm!

- Đầu tiên, với tôm càng xanh mua về, bạn đem rửa qua với nước muối loãng rồi rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Còn tỏi thì bạn tiến hành bóc vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Phi tỏi

Phi đến khi tỏi vàng giòn, thơm nức mũi là đạt nhé!

- Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi ở lửa vừa.

- Khi thấy dầu sôi, thì bạn tiến hành cho hết phần tỏi băm nhỏ vào phi thơm lên trong khoảng 3 phút, cho đến khi thấy tỏi vàng giòn thì bạn đem trút tỏi vào rây lọc như hình cho ráo bớt dầu nhé.

Bước 3: Sốt tôm càng xanh với bơ và tỏi

Quy trình các bước làm tôm càng xanh sốt bơ tỏi chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần dầu ăn mới phi tỏi vừa rồi vào chảo và cho tôm vào đảo sơ ở lửa to vừa trong khoảng 1 phút, cho đến khi tôm chín tới thì gắp ra đĩa.

- Kế đến, bạn dùng một cái chảo khác và thêm lần lượt 1 muỗng canh dầu ăn và 2 muỗng canh bơ vào đun ở lửa vừa.

- Khi thấy bơ tan chảy hết, thì bạn tiếp tục nêm thêm các gia vị là 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường và 2 muỗng canh nước lọc vào, sau đó trút hết phần tôm vào xào chung trong khoảng 2 phút cho tôm chín là đạt.

- Cuối cùng, bạn cho 1/2 phần tỏi đã phi vàng vào chảo và đảo đều cùng tôm là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc gắp tôm ra đĩa, trang trí theo sở thích rồi rắc phần tỏi phi còn lại lên trên là đã hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Tôm càng xanh sốt bơ tỏi tươi ngon hút mắt cùng hương thơm nức mũi!

Món tôm càng xanh sốt bơ tỏi siêu nổi bật với visual bóng bẩy bắt mắt cùng hương thơm nức mũi vị tỏi, bơ. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt tôm dai ngọt, thấm vị đậm đà, hòa quyện với vị giòn giòn hấp dẫn của tỏi phi, cùng vị béo ngậy đặc trưng của bơ. Chuẩn một món sốt đậm đà siêu bắt vị, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Mẹo chọn tôm càng xanh tươi ngon

- Khi mua, bạn nên chọn những con tôm càng xanh còn sống, di chuyển linh hoạt, có màu xanh tươi sáng, bóng bẩy và phần thân gắn chặt với đầu tôm.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những con tôm còn nguyên càng, chân, phần đuôi và mình, sờ vào vỏ thì thấy khá cứng, cầm khá chắc tay.

- Tránh chọn tôm có màu tái nhợt, phần đầu thì tươi xanh, căng cứng nhưng thân lại mềm bởi có thể đây là tôm đã bị bơm rau câu, đặc biệt, bạn không nên chọn những con tôm có mùi hôi tanh nhé.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món tôm càng xanh sốt bơ tỏi mang visual và hương vị chuẩn ngon như nhà hàng tại nhà. Với món ngon bắt vị, bổ dưỡng và chất lượng như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa tiệc gia đình, hay để đãi khách thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!