Cách làm thịt muối chua lạ ngon, hấp dẫn, chuẩn ngon như hương vị Phú Thọ tại nhà!

Thịt muối chua , gọi tắt là thịt chua, là minh chứng cho sự sáng tạo độc đáo, thông minh của người Mường vùng đất Thanh Sơn - xứng danh một đặc sản nức tiếng ba miền, trở thành niềm tự hào của vùng Đất Tổ - Vua Hùng.\

Thịt heo– món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của người Việt. Dưới đôi tay tài ba của mỗi đầu bếp tại gia và các văn hóa vùng miền, thịt heo được biến hóa với vô vàn cách chế biến khác nhau, mang đến những hương vị riêng biệt. Trong đó, nổi bật phải kể đến món thịt muối chua - món ngon truyền thống của Phú Thọ, nổi danh khắp 3 miền đất nước, khiến ai đã thử một lần thì không thể dứt ra được. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm thịt muối chua tại nhà, chuẩn ngon như hương vị truyền thống Phú Thọ nhé!

Thịt chua mang vị bùi bùi, béo béo của thịt lợn sạch, kết hợp với thính rang thơm ngất ngây, và xen lẫn chút vị cay chay, chát chát của các ớt và các loại lá rau, khiến ai may mắn được thử lần đầu đều mê mẩn cái hương vị độc đáo này. Chẳng vậy mà người ta vẫn có câu, tới Phú Thọ mà không thử qua món thịt muối chua thì chắc chắn sẽ là một thiếu sót vô cùng to lớn rồi.

Món thịt heo độc đáo này được chế biến từ những nguyên liệu dân dã, với sự hòa quyện của các gia vị được tẩm ướp theo bí quyết gia truyền, trải qua quá trình lên men để cho ra đời món thịt heo truyền thống, thơm ngon gây nghiện của Phú Thọ.

May mắn thay, chẳng cần phải đi đâu xa, với công thức sắp được chia sẻ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể chế biến món thịt muối chua - đặc sản hấp dẫn của Phú Thọ này tại nhà nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng chúng tôi bắt tay vào chế biến ngay nào?!

Cách làm thịt muối chua lạ ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã, thơm ngon cho món thịt muối chua!

Thịt mông heo 500 gr

Thính gạo 150 gr

Lá ổi 36 lá

Lá đinh lăng 20 lá

Lá sung 20 lá

Muối/ bột ngọt 1 ít

Các bước tiến hành làm thịt muối chua chuẩn ngon như hương vị Phú Thọ

Bước 1: Sơ chế thịt heo

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi cho thịt heo!

- Trước tiên, thịt heo mua về chúng ta cần làm sạch và khử mùi hôi ở thịt. Để khử sạch mùi hôi của thịt, bạn có thể áp dụng 2 cách sau nhé:

Cách 1 : Bạn dùng muối xoa trực tiếp lên bề mặt thịt heo, sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch và thái thành từng lát mỏng vừa ăn.

Cách 2 : Bạn có thể sử dụng nước sôi không hoặc pha thêm chút rượu trắng vào, sau đó trụng sơ qua tầm 2 phút, sau đó vớt thịt heo ra và xả lại với nước lạnh.

- Sau đó, bạn chỉ cần thái thịt thành từng miếng dày khoảng 1 lóng tay là được.

Bước 2: Ướp thịt heo

Ướp gia vị và thính gạo cho thịt heo!

Với phần thịt heo đã được sơ chế sạch sẽ ở bước trên, bạn tiến hành ướp với các gia vị là 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà bột ngọt, sau đó trộn đều lên và tiếp tục cho thêm 150gr thính gạo vào, rồi trộn đều lên một lần nữa nhé.

Bước 3: Ủ thịt

Cách ủ thịt muối chua chuẩn ngon tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lót 8 lá ổi ở dưới đáy hũ thủy tinh, rồi cho hết phần thịt heo đã ướp vào.

- Kế đến, tiếp tục lót thêm 8 lá ổi ở bề mặt thịt, rồi đặt một chén nhỏ ở bề mặt lá và đóng nắp hũ lại để ép thịt.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc để ủ thịt ở nhiệt độ thường khoảng 3 - 4 ngày là hoàn thành nhé.

Thành phẩm

Thịt muối chua thơm ngon nức mũi cùng hương vị độc lạ, ăn là ghiền!

Món thịt muối chua lạ miệng, thơm nức mũi với phần thích rang hấp dẫn, cùng phần thịt heo mềm ngon đậm vị, ăn kèm với các loại lá ổi, sung, đinh lăng nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé! Đảm bảo thực khách nào cũng đổ “ầm ầm” với sự kết hợp hương vị này.

Mẹo bảo quản thịt muối chua

- Bạn nên bảo quản thịt muối chua trong ngăn mát tủ lạnh để hãm độ chua. Đồng thời, để thịt bảo quản được lâu hơn, tránh nước đọng ngấm vào thịt, bạn hãy úp ngược phần nắp hũ đựng lại.

- Bên cạnh đó, nếu bạn đã mở nắp thịt chua thì nên sử dụng hết 1 lần hoặc bảo quản ở ngăn mát ở tủ lạnh thêm 3 ngày nữa, vì để lâu quá sẽ khiến thịt bị chảy nước, mất đi vị ngon ban đầu.

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức làm món thịt muối chua - đặc sản Phú Thọ tại nhà. Với món ngon, độc lạ từ cách chế biến tới hương vị như này, các chị em chọn làm món đổi gió cho bữa cơm gia đình, hay món ăn đãi khách thì đều chuẩn hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!