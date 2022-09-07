2 cách làm gỏi cuốn chay siêu tươi ngon, hấp dẫn và đơn giản tại nhà!

Bên cạnh những món phở, bún hấp dẫn với nước dùng nóng hổi, đậm đà, mang niềm tự hào của nền ẩm thực Việt, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những món gỏi cuốn tươi ngon cùng nước chấm siêu bắt vị! Những chiếc cuốn nhỏ gọn, với đa dạng nhân tươi ngon hấp dẫn, chấm kèm các loại nước chấm kích thích vị giác, dễ dàng đốn tim mọi thực khách trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc 2 công thức làm món gỏi cuốn chay chuẩn “ngon - đẹp - healthy”, đảm bảo cả team chay hay mặn đều thích mê nhé!

- Còn nấm đùi gà thì bạn đem rửa sạch, rồi cắt thành sợi dài và dày cạnh khoảng 1 lóng tay là được.

- Đầu tiên, tàu hũ ky khô mua về, bạn tiến hành cắt thành từng miếng dài vừa cuốn, với độ rộng khoảng 1 ngón tay.

- Cuối cùng là rau xà lách và húng quế, bạn chỉ cần nhặt sạch lá úa, sau đó đem rửa sạch và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Luộc nấm

Bạn chỉ cần luộc sôi nấm đùi gà trong 2 phút là có thể vớt ra rồi nhé!

- Với phần nấm đùi gà đã được sơ chế, bạn tiến hành đun sôi với nước trong khoảng 2 phút.

- Sau khi đun sôi được 2 phút, bạn chỉ cần vớt nấm ra và để ráo nước là được nhé.

Bước 3: Cuốn bánh

Cách cuộn gỏi cuốn chay nấm đùi gà tàu hũ ky chuẩn đẹp!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lấy một chiếc bánh tráng cuốn gỏi để lên thớt, rồi dùng chổi quét một lớp mỏng nước lọc lên như hình cho bánh mềm ra.

- Kế đến, bạn dùng 1 - 2 lá xà lách lót lên 1/3 miếng bánh tráng, rồi lần lượt đặt nấm và rau thơm đã được sơ chế trải dài theo chiều ngang bánh.

- Sau đó, bạn tiến hành gấp 2 đầu bánh vô bên trong và cuốn 1 vòng, rồi tiếp tục cho tàu hũ ky vào và cuốn tiếp đến khi hết bánh.

- Cứ tiếp tục thực hiện các thao tác như vậy cho đến khi hết nguyên liệu đã chuẩn bị nhé!

Thành phẩm

Gỏi cuốn chay nấm đùi gà tàu hũ ky, nhỏ xinh với hương vị thơm ngon, chất lượng!

Món gỏi cuốn chay nấm đùi gà tàu hũ ky nổi bật với vị ngọt của nấm, dai dẻo của bánh tráng cùng tàu hũ ky giòn tan, món ăn vừa bắt mắt lại còn thơm ngon đủ dinh dưỡng rất thích hợp cho những bữa ăn nhẹ trong ngày nhé! Món này mà chấm cùng chén nước mắm tỏi ớt, hay chén nước tương đậm đà nước thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

2. Gỏi cuốn ngũ sắc chay

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gỏi cuốn ngũ sắc chay!

Chả chiên chay 100 gr

Đậu hũ chiên 2 miếng

Bắp cải tím 300 gr

Cà rốt 1 củ

Ớt chuông 3 quả (bạn nên chọn 3 màu khác nhau cho món ăn này nhé)

Thơm 1/4 quả

Bún tươi (có thể có hoặc không) 100 gr

Bánh tráng 10 miếng

Nước cốt chanh 2 muỗng cà phê

Nước tương 4 muỗng canh

Muối/ đường 1 ít

Các bước tiến hành làm gỏi cuốn ngũ sắc chay thơm ngon, hấp dẫn, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn chuẩn bị đậu chả chay và các loại rau củ tươi ngon ăn kèm!

- Đầu tiên, ớt chuông mua về, bạn cắt bỏ cuống, lấy bỏ phần ruột rồi rửa qua với nước và thái thành những lát mỏng.

- Cà rốt thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và bào sợi ra là được.

- Với thơm thì bạn tiến hành cắt bỏ phần mắt còn thừa, rồi đem rửa sơ với nước, sau đó thái thành miếng dài vừa ăn theo chiều dọc của trái.

- Còn bắp cải tím thì bạn bào sợi, rồi đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 phút, sau đó rửa lại với nước và để ráo nhé.

- Cuối cùng là phần chả chay chiên và đậu hũ chiên, bạn chỉ cần chiên sơ lại, rồi cắt thành miếng vừa ăn theo chiều dài là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Cuộn bánh tráng

Quy trình các bước cuốn gỏi ngũ sắc chay chuẩn đẹp, hấp dẫn!

- Trước hết, bạn trải bánh tráng lên dĩa hoặc thớt, rồi xếp lần lượt các nguyên liệu đã được sơ chế là ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, cà rốt, thơm, bắp cải tím, chả chay chiên, đậu hũ chiên và bún đã chuẩn bị lên trên bề mặt bánh tráng, sau đó khéo léo cuốn lại là được.

- Cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết nguyên liệu nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc pha chế chén nước chấm chuẩn ngon nữa là hoàn thành nhé. Bạn lần lượt cho vào chén 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh và 1 muỗng cà phê đường rồi khuấy đều lên là hoàn tất.

Thành phẩm

Gỏi cuốn chay đẹp ngon hấp dẫn, nhìn là thèm, ăn là thích mê!

Món gỏi cuốn ngũ sắc chay có hút mắt với các tone màu đẹp mắt, mang vị béo béo từ đậu hũ chiên, tươi mát từ các loại rau củ, hòa quyện với nước chấm mặn mặn, ngọt chua nhẹ hấp dẫn, đảm bảo ăn mãi cũng không chán nhé!

Mẹo cuốn bánh chuẩn, đẹp

- Tùy từng loại bánh tráng có yêu cầu thoa nước hay không, với những loại bánh giòn thì chúng ta nên thoa 1 lớp nước mỏng, còn bánh dẻo và mềm sẵn thì không cần, bạn lưu ý nhé.

- Đồng thời, khi thoa nước lên bánh tráng, bạn chỉ nên thoa một lớp mỏng, vì nếu xoa nhiều bánh sẽ bị mềm và nhão gây khó cuốn và nát bánh.

- Bên cạnh đó, khi cuốn bánh tráng, bạn nên cuốn chặt tay một xíu để bánh đẹp hơn.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ớt chuông giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những trái ớt chuông đực để làm món xào thì món bò xào ớt chuông sẽ ngon và đậm đà hơn.

- Nên chọn mua những quả ớt chuông có màu sắc tươi sáng, da nhẵn, căng bóng và còn nguyên cuống, khi cầm có cảm giác nặng tay và lớp da có phần rắn chắc hơn ớt chuông cái.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả ớt chuông có da ớt đã nhăn, khi cầm lên nhẹ tay và có cảm giác bị mềm, vì chúng là ớt chuông đã bị héo hoặc bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Mẹo chọn mua nấm đùi gà chất lượng

- Bạn nên chọn mua những cây nấm đùi gà có thân to, màu trắng sáng, mũ nấm có màu nâu và không bị mềm nhũn và có hương thơm đặc trưng giống như mùi hạnh nhân.

- Bên cạnh đó, chiều dài trung bình của nấm đùi gà thường là 12 - 15cm, vì vậy, bạn tránh chọn nấm có chiều dài cao hơn 15cm, bởi đó thường là những cây nấm dễ bị xốp và hương vị không thơm ngon.

- Ngược lại, không nên chọn mua nấm có mùi ôi, ẩm mốc vì đây là nấm đã để lâu.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món gỏi cuốn chay tươi ngon, hấp dẫn và đậm đà hương vị. Nếu bạn đang cần tìm một món ăn nhẹ nhàng, healthy nhưng vẫn chuẩn bắt vị và có thể ăn thoải mái trong ngày, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công.