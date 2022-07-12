2 cách làm cá diêu hồng chiên xù vàng giòn, thơm ngon, ăn là mê tại nhà!

Cá diêu hồng là một trong những loại cá dễ ăn và được tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam. Với phần thịt mềm tươi, có vị ngọt, đồng thời rất ít xương nhỏ, cá diêu hồng đã được các đầu bếp chuyên nghiệp và tại gia “ưu ái” cho ra đời rất nhiều thành phẩm đa dạng và đậm đà, trong đó không thể không kể đến cách chế biến chiên xù vàng rụm, thơm ngon nức mũi được. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm cá diêu hồng chiên xù thơm ngon, đơn giản ngay tại nhà nhé.

Bên cạnh là một loại cá thành công về mặt thương mại, bản thân cá diêu hồng có chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng cùng các công dụng bổ ích mà ít người ngờ tới.

Cá diêu hồng hay còn gọi là cá rô phi đỏ là một loài cá nước ngọt thuộc họ Cá rô phi (Cichlidae) và có nguồn gốc hình thành từ lai tạo. Hiện nay, chúng được nuôi ở hơn 135 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Đông y, cá diêu hồng có vị ngọt, tính bình, không độc và có tác dụng bổ khí huyết, ích tỳ vị, lợi ngũ tạng…Thích hợp dành cho những người bị suy nhược, người già cần bồi bổ cùng trẻ em còi cọc, suy dinh dưỡng và kén ăn,...

Còn theo y học phương Tây, cá diêu hồng chứa một nguồn protein khá ấn tượng. Cụ thể, trong 100g cá diêu hồng chứa 26g protein và chỉ 128 calo. Đây là loại cá giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là giàu niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali.

Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu của chuyên gia, cá diêu hồng duy trì mức độ thấp về chất béo và calo nhưng vẫn đảm bảo lượng protein cần thiết để nuôi dưỡng tế bào và mô cơ thể phát triển khỏe mạnh. Chính vì vậy nên các món ăn từ cá diêu hồng có tác dụng giúp giảm lượng cholesterol và củng cố sức khỏe xương khớp.

Quả là một loài cá vừa ngon thịt lại còn bổ dưỡng phải không nào?!! Thật chẳng còn lạ gì khi cá diêu hồng lại được đông đảo các thực khách ở các nền ẩm thực yêu thích đến vậy. Giờ thì hãy cùng khám phá ngay 2 công thức làm cá diêu hồng chiên xù, vàng rụm, nhìn thôi là thích mê rồi nhé!

2 cách làm cá diêu hồng chiên xù vàng giòn, thơm ngon tại nhà

1. Cá diêu hồng chiên xù kiểu truyền thống

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm cá diêu hồng chiên xù kiểu truyền thống

Cá phi lê (cá diêu hồng lọc bỏ xương) 500 gram

Trứng gà 1 quả

Bột chiên giòn (hoặc bột mì số 11/ bột mì số 13) 250 gr

Bột chiên xù 1 gói

Bia tươi (hoặc nước lọc) 1 ít

Rượu trắng 1 muỗng canh

Hạt nêm rau củ 1/2 muỗng cà phê

Muối 1/2 thìa cà phê

Hạt tiêu 1/2 thìa cà phê

Dầu ăn 1 ít

Các bước tiến hành làm cá diêu hồng chiên xù vàng giòn

Bước 1: Sơ chế và ướp cá diêu hồng

Công đoạn sơ chế và ướp cá diêu hồng

- Đầu tiên, cá diêu hồng mua về, bạn làm sạch cá, lọc bỏ phần xương còn sót lại (nếu có) rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó, đem phần thịt cá mới lọc đi rửa sạch lại với nước và dùng khăn (khăn giấy) để thấm hết nước.

- Tiếp đến, bạn chuẩn bị sẵn một chiếc tô lớn rồi lần lượt cho các gia vị và nguyên liệu sau vào: phần thịt cá đã được sơ chế, 1 muỗng canh rượu trắng, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm rau củ và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào.

- Cuối cùng, trộn đều các nguyên liệu và gia vị trên, sau đó để cá ướp trong khoảng 10 - 15 phút cho thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 2: Làm hỗn hợp bột ướt

Trộn hỗn hợp bột ướt

- Ở công đoạn này, trước hết bạn cũng chuẩn bị một chiếc tô mới, rồi lần lượt cho 250gr bột chiên giòn, 1 quả trứng gà đã đánh tan và 1 ít bia tươi vào.

- Lưu ý, bạn nên vừa cho bia vào từng chút một vừa khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp bột sánh mịn như hình (không quá đặc cũng không quá loãng) là đạt nhé.

Bước 3: Chiên cá diêu hồng

Các bước tạo lớp áo vàng giòn cho cá diêu hồng!

- Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ việc bắc chảo lên bếp, rồi cho dầu ăn vào với lượng vừa đủ chiên ngập cá và đun nóng. Bạn có thể thử độ nóng của dầu bằng cách nhúng đầu đũa vào, nếu thấy dầu ăn sủi tăm là đạt độ nóng cần thiết rồi nhé.

- Kế đến, bạn nhúng từng miếng thịt cá lần lượt qua lớp bột ướt, bột chiên xù rồi cho vào chảo dầu nóng. Tiến hành chiên ngập dầu trên lửa vừa đến khi các mặt của miếng cá có màu vàng đều là thịt cá đã chín rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần gắp cá ra dĩa có lót giấy thấm dầu sẵn là đã hoàn tất rồi.

Thành phẩm

Cá diêu hồng chiên xù truyền thống, ngon mắt ngon miệng, nhìn là mê!

Cá diêu hồng chiên xù kiểu truyền thống với màu vàng giòn bắt mắt, thịt cá mềm thơm mọng nước, cắn một miếng là có thể cảm nhận trọn vẹn từ sự vàng giòn bên lớp vỏ đến phần thịt cá mềm ngọt, ăn kèm với chút tương ớt cay cay hoặc với nước mắm tỏi ớt đậm đà cùng một chút xà lách nữa thì chuẩn vị khỏi bàn nhé! Đảm bảo các thực khách ở độ tuổi nào cũng thích mê hết nhé!

2. Cá diêu hồng chiên xù sốt rau củ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món cá diêu hồng chiên xù sốt hoa quả tươi ngon

Cá diêu hồng 700 gr

Dứa (thơm) 50 gr

Ớt chuông xanh 40 gr

Cà chua 1 quả

Tỏi băm 5 gr

Dầu hào 5 ml

Nước tương 5 ml

Tương xí muội 1 muỗng canh

Bột bắp 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Nước dùng gà 40 ml

Húng lủi 30 gr

Đường 1 ít

Các bước tiến hành làm cá diêu hồng chiên xù sốt rau củ thơm ngon

Bước 1: Sơ chế cá diêu hồng

Bạn dùng muối và giấm để làm sạch và khử hết mùi tanh của cá nhé!

- Trước tiên, với phần cá diêu hồng mới mua về, bạn mổ bụng cá để bỏ hết phần nội tạng bên trong đi rồi rửa sạch lại nhiều lần với nước.

- Tiếp đó, bạn dùng chút giấm và muối trắng chà xát lên thân cá để khử tanh rồi dùng dao cạo sạch nhớt, sau đó rửa lại một lần nữa với nước cho sạch.

- Kế tiếp, dùng dao khứa lên 2 mặt thân cá các đường chéo nhau để giúp cá dễ thấm gia vị hơn khi ướp và ngon hơn khi chiên nhé.

Bước 2: Sơ chế các loại rau củ

Ở công đoạn sơ chế này, bạn chỉ việc đem các loại rau củ là : Ớt chuông, cà chua, thơm đi rửa sạch và cắt thành hạt lựu như hình là được nhé.

Sơ chế các loại rau củ quả tươi ngon ăn kèm

Bước 3: Chiên cá diêu hồng

Bạn nhớ để lượng dầu ngập 2/3 cá để cá được chiên chín giòn đều nhé!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho một lượng dầu cần thiết vào (sao cho dầu chiên phải ngập ⅔ thân cá).

- Tiếp đến, thả từ từ cá diêu hồng đã được làm sạch vào trong chảo dầu đang sôi nhẹ và chiên cá ở lửa vừa cho đến khi cá chín vàng đều hai mặt thì bạn vớt ra dĩa rồi để ráo dầu là được nhé.

- Lưu ý, ở bước thả cá vào dầu, bạn nên làm khô hết nước, sau đó thả từ từ vào chảo dầu để tránh dầu bắn lên tung tóe nhé.

Bước 4: Làm sốt rau củ

Sốt hoa quả chua ngọt thơm ngon, chuẩn hao cơm nhé!

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn cũng bắc một chiếc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho tỏi vào phi vàng thơm lên.

- Tiếp đó, lần lượt cho ớt chuông, thơm, cà chua đã được sơ chế vào xào đều rồi nêm thêm vào 5ml dầu hào, 5ml nước tương, 5gr đường và 1 muỗng canh tương xí muội, tiến hành xào với lửa vừa trong khoảng 2 - 3 phút cho rau củ săn lại là đạt.

- Cuối cùng, bạn cho 40ml nước dùng gà vào chảo, tiếp đó pha hỗn hợp 1 muỗng canh bột năng với 1 muỗng canh nước rồi trực tiếp cho vào chảo, nấu sệt lại khoảng 1 phút thì tắt bếp, sau đó cho ra dĩa rồi gắp cá đã chiên lên là xong rồi nhé.

Thành phẩm

Cá diêu hồng chiên xù sốt rau củ - hoàn mỹ từ phần nhìn đến hương vị!

Cá diêu hồng chiên xù sốt rau củ nổi bật với phần cá chiên xù nguyên con bắt mắt, kết hợp với phần nước sốt rau củ sánh thơm đậm đà, vị ngọt thanh của cá hòa quyện cùng vị thơm ngọt đậm đà của rau củ, tất cả tạo nên một món ăn hoàn mỹ từ phần nhìn đến hương vị.

Mẹo chiên cá giòn ngon, không dính chảo và không bị bắn dầu

- Khâu chiên cá là một trong những khâu chị em ngán nhất vì sợ độ bắn của dầu hay đơn giản là chiên không khéo thì cá sẽ bị bể vỡ, mất đẹp mất. Không cần lo lắng nữa, các chị em hãy xem ngay các mẹo dưới đây nhé:

- Bạn cần đun nóng dầu rồi mới cho từ từ cá vào chiên, lượng dầu ít nhất phải ngập hơn nửa thân cá.

- Muốn cá không dính chảo, cách đơn giản nhất là dùng chảo chống dính. Nếu không có chảo chống dính thì trước khi đổ dầu vào chảo, bạn làm nóng chảo và chà 2 - 3 lát gừng lên bề mặt chảo hoặc rang một ít muối. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cả 2 hoặc 1 trong 2 phương pháp này cùng với chảo chống dính cũng được nhé.

- Khi chiên, bạn nên chờ cho lớp cá vàng hẳn rồi mới lật mặt kia lại. Tránh dùng đũa lật cá nhiều lần sẽ khiến cá bị vỡ nát, mất ngon và mất thẩm mỹ.

- Đặc biệt, nên chiên cá với lửa vừa, không nên chiên cá với lửa quá lớn. Vì như vậy cá sẽ chín không đều, ở ngoài có thể bị cháy nhưng bên trong vẫn còn sống. Đồng thời nhiệt độ quá cao cũng sẽ khiến cá tiết nước ra và da cá sẽ bị dính vào chảo đó.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn cá diêu hồng tươi ngon

- Để chọn được cá diêu hồng còn tươi, bạn nên chọn những con cá có phần mắt cá còn trong, khi cầm vào có cảm giác nhớt bóng, mang cá có màu hồng, vẩy chắc, thả xuống nước không nổi nhé.

- Bên cạnh đó, nếu như lớp dịch nhờn ngoài cá chuyển sang dạng dính, mắt cá lõm và trắng đục, vẩy dễ rời, mang cá có màu trắng hoặc thâm, thịt mềm và không đàn hồi, nổi trên mặt nước thì không nên mua. Đó là đặc điểm của cá ươn.

Mẹo chọn mua cà chua tươi mọng

- Bạn nên chọn cà chua có vỏ ngoài láng mịn, căng mọng nước và có màu đỏ tươi, cuống vẫn còn xanh, đây là những quả cà chua tươi ngon, chất lượng.

- Đồng thời, bạn không nên chọn những quả bị thâm đen hay có đốm nhỏ màu đen, có màu không đều vừa xanh, vừa đỏ, khi tay chạm chạm tay vào thì thấy quá mềm hoặc quá cứng, vì đây rất có thể là những quả cà chua đã bị hỏng.

Mẹo chọn ớt chuông tươi ngon

- Đối với món ăn cá diêu hồng sốt rau củ, bạn nên chọn quả ớt chuông đực (loại có phần đuôi quả chia làm 3 phần) sẽ giúp món ăn thơm ngon và khi làm sốt thì quả sẽ không bị bở, nát.

- Để mua ớt chuông ngon, bạn nên chọn những quả có bề mặt da bóng, dày, trơn và vẫn còn cuống.

- Đặc biệt, những quả ớt chuông cầm lên thấy nặng tay và có màu sáng thì là những quả ớt chuông tươi, ngon và giàu dinh dưỡng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chọn những quả ớt chuông đã bị mềm nhũn, cầm không chắc tay, bề mặt vỏ có những vết thâm, nứt nẻ,... đây là những quả ớt chuông bị hư, hỏng và mất đi chất dinh dưỡng.

Mẹo chọn dứa (thơm) ngon, chất lượng

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào.

Trên đây là 2 cách làm cá diêu hồng chiên xù vàng giòn, thơm ngon, đậm đà, ai ăn cũng mê ngay tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm một món ăn thơm ngon và dinh dưỡng cho những bữa ăn gia đình thêm phong phú và đầm ấm nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!