Bên cạnh đó thì với quan niệm của người mua hàng, nếu không sử dụng thuốc thì cà chua sẽ xấu và quắt queo. Khi được phun thuốc chỉ thời gian sau quả trở nên to, đỏ mọng và không bị sâu...Bởi vì quan điểm này nên khi đi chợ nhiều mẹ chọn mua những quả có hình dáng xấu, quắt queo, vì họ nghĩ rau quả trái mùa sẽ khó phát triển nên cần nhiều thuốc kích thích, trừ sâu, điều này đồng nghĩa những trái đó luôn mướt và căng mọng.

Tuy nhiên, một vài chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu rau trái vụ cho biết quan niệm trên hoàn toàn chưa chính xác. Với những quả cà chua quắt queo không hẳn an toàn mà chính xác là do quá trình chăm bón không đúng cách gây nên các bệnh rối loạn sinh lý. Quả cà chua bị dị dạng là do thụ phấn kém khi trời khô hạn, nhiệt độ cao. Quả có hình dáng xấu, phía trong sần sùi, khô do rễ bị nghẹt, đất ẩm, thừa natri thiếu kali, hay quả bị hư hỏng một phần do thiếu canxi. Thậm chí có quả bị hỏng và phát triển không đều là do phun nhiều thuốc không phù hợp nữa đó.f

Màu càng đỏ thì cà chua càng chín có đúng không? Tại sao cà chua chuyển sang màu đỏ? Đó là vì mối quan hệ của lycopene, hàm lượng của nó càng nhiều, màu sắc càng đỏ và sự tổng hợp của nó bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

Trong quá trình sinh trưởng của cà chua, sẽ luôn có một mặt nhận được nhiều ánh sáng hơn và mặt kia nhận ít ánh sáng hơn, do đó màu sắc cà chua không thể có màu đỏ giống nhau, vì vậy cà chua trưởng thành tự nhiên thường có màu đỏ pha chút vàng. Nếu toàn bộ bề mặt cà chua có màu đỏ giống nhau thì chắc chắn quả cà chua này đã được tác động bởi các chất kích thích, hormone tăng trưởng.

Cuống cà chua cũng là một trong những bộ phận để nhận biết đó có phải là cà chua chín cây an toàn hay không nữa đó. Nếu cuống cà chua còn tươi, xanh và khi dùng tay kéo nhẹ cuống ra thì cuống vẫn còn dính chặt vào quả, mà quả đã chín thì đó là quả chín cây. Tuy nhiên với mẹo này thì bạn chỉ có thể áp dụng với những quả nào còn cuống thôi nếu rụng cuống thì chúng ta sẽ xét về phần rốn.

Phần rốn của quả cà chua là tâm của đáy quả, nếu bộ phận này là một "đốm nhỏ" và lõm vào trong thì có nghĩa là quả cà chua đã chín bình thường. Nhưng nếu phần đáy của quả cà chua nhô ra ngoài thì đó là do sự ảnh hưởng của các hormone tăng trưởng.

Còn rất nhiều cà chua, rốn nhọn hoắt, đừng mua loại cà chua này, vị dai, ăn rất chua, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Đối với những quả cà chua chín tự nhiên sẽ có mùi thơm nhẹ, khi ngửi có thể nhận ra ngay. Ngược lại, những quả cà chua ép chín sẽ không có mùi, vỏ cứng, khi ăn mùi vị sẽ nhạt nhẽo, không ngọt.

Dùng tay ấn nhẹ lên quả cà chua, những quả cà chua chín tự nhiên, khi cầm lên và ấn nhẹ vào sẽ thấy mềm, đồ đàn hồi tốt. Ngược lại, những quả cà chua khi sờ và ấn nhẹ vào có cảm giác cứng thì không nên mua vì đó là những quả cà chua đã được tẩm hóa chất.

Bên cạnh đó, các chị em hãy cầm hai quả cà chua có kích cỡ tương đương ở hai 2 tay để so sánh trọng lượng. Nếu thấy quả nào nặng hơn thì hãy chọn quả nó vì đó là những quả nhiều nước, ăn sẽ ngon hơn.