Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học bang Ohio (Hoa Kỳ), nếu bạn ăn một quả táo hoặc rau diếp bạn có thể làm giảm mùi hôi của tỏi. Nguyên nhân là do một số thành phần và enzym trong táo và rau diếp phản ứng với các thành phần gây ra mùi hôi của tỏi, khiến chúng bị mất mùi. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng ăn những thực phẩm này hiệu quả hơn súc miệng bằng nước hoặc kem đánh răng.

Mùi tỏi không chỉ đọng lại trong miệng bạn, chúng vốn được tiêu hóa trong dạ dày và sau đó bốc lên. Đây là lý do tại sao mùi không biến mất ngay cả khi bạn đã súc miệng bằng nước và đánh răng.

Mặt khác, táo, rau diếp và lá bạc hà lại phản ứng với tỏi trong dạ dày làm đánh bay mùi hôi khó chịu. Chất gây mùi của tỏi đi vào máu, đến phổi và thải ra ngoài không khí, nhưng quá trình này có thể bị ngăn chặn bởi các thực phẩm trên.