Tỏi là một trong những loại gia vị quen thuộc và có tác dụng làm tăng hương vị và mùi thơm của món ăn. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm gây ra tình trạng hôi miệng. Vậy làm thế nào để có thể nhanh chóng loại bỏ mùi hôi miệng sau khi ăn tỏi? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
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Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học bang Ohio (Hoa Kỳ), nếu bạn ăn một quả táo hoặc rau diếp bạn có thể làm giảm mùi hôi của tỏi. Nguyên nhân là do một số thành phần và enzym trong táo và rau diếp phản ứng với các thành phần gây ra mùi hôi của tỏi, khiến chúng bị mất mùi. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng ăn những thực phẩm này hiệu quả hơn súc miệng bằng nước hoặc kem đánh răng.
Mùi tỏi không chỉ đọng lại trong miệng bạn, chúng vốn được tiêu hóa trong dạ dày và sau đó bốc lên. Đây là lý do tại sao mùi không biến mất ngay cả khi bạn đã súc miệng bằng nước và đánh răng.
Mặt khác, táo, rau diếp và lá bạc hà lại phản ứng với tỏi trong dạ dày làm đánh bay mùi hôi khó chịu. Chất gây mùi của tỏi đi vào máu, đến phổi và thải ra ngoài không khí, nhưng quá trình này có thể bị ngăn chặn bởi các thực phẩm trên.
Kết quả nghiên cứu còn chứng minh các loại thực phẩm như táo, rau diếp và lá bạc hà có tác dụng khử mùi hôi của tỏi vô cùng hiệu quả. Ba loại thực phẩm này rất giàu hợp chất phenolic, là chất tạo mùi thơm có trong thực vật, chúng phản ứng trực tiếp với tỏi và làm mất mùi hôi.
Bạn có thể uống nước ép bạc hà cùng với táo và rau diếp, nhưng tốt hơn là bạn nên ăn sống chúng. Người ta phân tích rằng lý do là vì lượng enzyme có thể bị giảm trong quá trình chế biến. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên 'Tạp chí Khoa học Thực phẩm'.
Theo Kormedi.com