Cách chọn cua ngon bằng phương pháp có '1-0-2' được người dân làng biển tiết lộ, đảm bảo không sợ mua nhầm cua cũ, dở, cua ốp

Chúng ta dùng đèn pin điện thoại chiếu từ dưới lên phần gai của con cua. Nếu các phần gai có màu đen, tức đó là con cua ngon, nhiều thịt, nhiều gạch và chất lượng. Nếu phần gai không có màu đen, rỗng, chỉ có màu của vỏ thì đó là cua dở, không nên mua. Soi đèn vào cua đực sẽ thấy bên trong vỏ rất rỗng.

Ta chiếu đèn từ dưới lên ở phần thân cua. Nếu phần thân có màu đen, không thấy rỗng tức đó là con cua ngon, nhiều thịt và gạch, không bị ốp. Nếu chiếu lên thấy phần thân cua không có màu đen mà rỗng nhìn thấu được tức là bên trong thịt và gạch ít, chỉ có vỏ thì đó là con cua kém chất lượng, không ngon.

Tại Việt Nam, cua gạch son là loại cua biển đắt giá nhất của vùng đất ngập mặn Cà Mau. Ngư dân sau khi đánh bắt cũng thường dùng đèn để phân loại cua gạch, trong đó loại 1 sẽ được thu mua với giá cao nhất. Còn cua cái, ngập trứng thì ánh đèn không thể rọi vào bên trong

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn mua cua theo mẹo sau. Cua gạch son loại 1 sẽ có phần mai màu đỏ hồng đặc trưng, tỷ lệ gạch phải chiếm trên 95% trong thân và hai bên mai. Nếu con cua nào cầm lên nặng trịch, có màu đỏ sậm hơn ở phần mai thì nhiều gạch hơn.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể quan sát đặc điểm bên ngoài của cua

Ảnh minh họa: Internet

Xem càng: Phần da lụa giữa kẹt khuỷu (cùi chỏ) trên càng cua có màu hồng đỏ hoặc hồng sậm thì đây là những con cua có nhiều thịt. Bên cạnh đó, nếu phần da chỗ này trơn bóng thì đó là cua mập còn bị nhăn thì đó là cua bị ốm, đã bị rọng lâu ngày.

Yếm cua: Những con cua ngon sẽ có phần yếm chắc chắn và hơi cứng khi bóp vào thì đó là những con cua chắc thịt. Ngược lại, phần mềm, không chắc thì chúng sẽ có ít thịt hơn.

Mai cua: Dùng tay sờ vào phần mai cua, nếu cảm nhận được độ mềm thì chúng là những con cua có phần thịt không ngon, phần gạch cũng không ngon.

Đồng thời, bóp phần đầu đùi của que dầm bơi, nếu cua còn cử động thì đó là những con cua tươi, thịt ngon. Còn chúng "lịm đi" không cử động nổi có nghĩa là chúng sắp chết.

Cách bảo quản cua biển tươi sống

Ảnh minh họa: Internet

- Cho cua biển vào một cái thùng, trút vào một ít bèo tây ngâm với ít nước muối loãng rồi đặt cua ở nơi thoáng mát, tránh muỗi. Nắp thùng bạn nên hé một chút để có không khí lọt vào và nhớ chặn cái gì đó nặng lên trên để cua không bò ra ngoài được. Cách làm này sẽ giúp cua sống được trong vài ngày.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể để cua vào một cái thau hay chậu, sau đó cho một ít nước (tốt nhất là nước giếng) có pha nước muối vào ngâm cua khoảng 10 phút rồi lấy hết nước ra và để nguyên như vậy, các bạn nhớ chặn miệng thau lại nếu không cua sẽ bò mất.

Cách bảo quản cua biển đông lạnh

Ảnh minh họa: Internet

- Xếp cua vào hộp có chứa đá lạnh rồi đưa cua vào tủ lạnh. Bạn lưu ý nên đặt cua lên một chiếc khay trước khi xếp cua vào hộp vì nếu tiếp xúc trực tiếp với đá, cua sẽ bị chết cóng.

- Ngoài ra, bạn có thể hấp hoặc luộc cua trước rồi cho vào ngăn đông của tủ lạnh, khi nào muốn dùng thì đem ra hâm nóng lại và thưởng thức thôi.

Lưu ý:

Cua vừa làm xong còn nóng, bạn bóc yếm, mai, mang, bao tử ở gần đầu (nhớ giữ lại nước trong mai cua vì nước này rất bổ và ngon), gỡ gạch, mai của cua từ từ phần trên đầu xuống dưới rất dễ vì có màng gạch, bóc nhẹ là gạch sẽ ra hết, lấy chân ra bẻ phần khớp to, bẻ phần khớp dưới nhỏ hơn, kéo từ từ thịt cua sẽ ra hết.

Sau khi ăn, rửa tay bằng nước lá sả hoặc nước chè xanh, thêm mấy lát chanh thì sạch hết mùi tanh.

Không nên mua cua vào khoảng ngày rằm (15 âm lịch) vì đây là thời điểm cua lột vỏ, nhịn ăn nên dễ bị ốp (ít thịt).

Các món ăn ngon từ cua biển

Cua hấp bia

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn thực hiện vô cùng đơn giản thích hợp cho những buổi họp mặt để nhâm nhi cùng bạn bè và người thân thân. Thịt cua mềm thơm, ngọt nước chấm với muối tiêu chanh thì làm sao mà có thể chối từ được!

Lẩu cua biển

Ảnh minh họa: Internet

"Thịt cua nguyên vị" với công thức chế biến dễ dàng từ Điện máy XANH. Nước lẩu được nêm nếm vừa ăn, đậm vị cùng với thịt cua và các nguyên liệu khác. Thật tuyệt vời cho một ngày cuối tuần mưa bão!

Cua rang me

Ảnh minh họa: Internet

Thịt cua mềm ngọt được áo một lớp nước sốt me chua chua ngọt ngọt. Tất cả tạo nên một món ăn cực hấp dẫn khiến bạn mê mẫn ngay từ lần đầu thưởng thức đấy.

Bánh canh cua

Ảnh minh họa: Internet

Bắt gặp một miếng thịt cua to ơi là to, bao tử lại kêu o o. Công thức bánh canh cua dưới đây sẽ làm dịu đi cơn cồn cào của bao tử, dỗ ngọt vị giác của bạn ngay tức khắc. Với những sợi bánh canh trắng ngần và nước dùng thơm ngát, ai rồi cũng phải xuýt xoa thôi!