Đừng để cát trong ngao phá hỏng món ăn của bạn, áp dụng ngay 6 mẹo sau để có thể thưởng thức được những món ăn từ ngao một cách tuyệt hảo nhất

Mẹo vặt trong bếp 14/05/2022 10:50

Cát trong ngao - nổi ám ảnh kinh hoàng với người thưởng thức, vậy hãy áp dụng 5 mẹo sau để thấy được bất ngờ nhé.

Ngao là loại thực phẩm bố dưỡng, giá cả phải chăng, có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như ngao hấp, cháo ngao, ngao xào...

Một trong những vấn đề lớn khi chế biến là ngao có cát trong thịt. Bạn sẽ phải mất công ngâm lâu để ngao nhả cát. Nếu ngao còn cát thì món ăn sẽ mất ngon, thịt ngao cũng không còn tươi.

Vì vậy, để làm sạch ngao nhanh nhất, bạn hãy áp dụng 5 mẹo nhỏ dưới đây.

Cách 1: Ngâm nước ấm

Đừng để cát trong ngao phá hỏng món ăn của bạn, áp dụng ngay 6 mẹo sau để có thể thưởng thức được những món ăn từ ngao một cách tuyệt hảo nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để tiết kiệm thời gian ngâm ngao, bạn có thể sử dụng nước ấm. Cách này đòi hỏi bạn phải dùng nước có nhiệt độ vừa phải, khoảng 50 độ C. Nếu dùng nước nóng quá, ngao sẽ chín.

Bỏ ngao vào ngâm trong nước ấm. Nhiệt độ nước cao hơn sẽ khiến ngao mở miệng, hấp thụ nhiều nước hơn và cát sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Với cách này, chỉ mất khoảng 10 phút là ngao đã nhả sạch cát.

Cách 2: Ngâm ngao với muối và dầu mè

Cho ngao vào chậu, đổ một lượng nước thích hợp cho ngập ngao rồi thêm 1 thìa muối, 1 thìa dầu mè (hoặc dầu ăn) rồi khấy nhẹ và để nguyên như vậy trong vòng 2 giờ.

Đây là cách làm sạch ngao đơn giản mà rất hiệu quả. Ngao sẽ nhả sạch cát. Bạn có thể áp dụng cách này khi có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Cách 3: Ngâm ngao với muối ớt

Đừng để cát trong ngao phá hỏng món ăn của bạn, áp dụng ngay 6 mẹo sau để có thể thưởng thức được những món ăn từ ngao một cách tuyệt hảo nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mua về, bạn rửa ngao qua vài lần nước cho sạch phần đất cát bám bên ngoài vỏ. Sau đó lấy một thau nước rồi pha thêm muối trắng, 2 quả ớt cắt nhỏ.

Bỏ ngao vào ngâm trong nước này khoảng 1-2 giờ để ngao nhả hết cát ra ngoài. Sau đó, bạn chỉ cần vớt ngao ra và rửa lại với nước sạch.

Cách này không chỉ dùng với ngao mà còn được áp dụng với các loại thủy hải sản có vỏ khác như ốc, hến...

Cách 4: Ngâm ngao trong hỗn hợp giấm và rượu trắng

Nếu chị em ngại việc phải dùng cơ tay quá nhiều trong bước sơ chế ngao, cũng không cần cố. Bởi có 1 cách làm sạch ngao khác mà chẳng cần bạn tốn chút sức lực nào.

Trước tiên, chị em hãy dùng giẻ rửa bát rửa thật sạch vỏ ngao để loại bỏ bụi bẩn, rong rêu.

Sau đó, chuẩn bị 1 chiếc chậu to, đổ khoảng 2-3 lít nước lã cùng 150ml rượu trắng, 150ml giấm cùng 5 thìa cà phê muối iot, khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan vào nhau. Dùng dung dịch này ngâm ngao qua đêm.

Đảm bảo ngao sẽ nhả hết cát cùng chất bẩn mà bạn chẳng cần phải tốn sức lực. Cuối cùng, rửa sạch lại ngao với nước 1-2 lần để loại bỏ vị giấm, rượu là bạn có thể chế biến ngao được rồi.

Cách 5 : Lắc ngao

Đừng để cát trong ngao phá hỏng món ăn của bạn, áp dụng ngay 6 mẹo sau để có thể thưởng thức được những món ăn từ ngao một cách tuyệt hảo nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cho ngao vào chậu nước ngâm khoảng 1 tiếng để ngao mở miệng sau đó dùng tay khuấy mạnh để cát và bụi bẩn trôi ra ngoài.

Tiếp đỏ, hãy bỏ ngao vào một chiếc hộp có nắp đậy, thêm một chút nước và đậy nắp. Lắc hộp thật mạnh khoảng 5 lần để ngao nhả hết cát bên trong ra.

Lúc này, bạn chỉ cần rửa sạch ngao với nước là xong.

Nếu không có thời gian ngâm, bạn có thể rửa sạch ngao với nước trước rồi bỏ vào hộp lắc nhiều lần cho đến khi cảm thấy ngao đã nhả hết cát.

 

Cách 6: Rửa và cho ngao vào tủ lạnh

Rửa sạch ngao, để ráo nước, cho ngao vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Sau khi hết thời gian, lấy ngao ra và rửa sạch với nước nhiều lần. Ngao sẽ đặc biệt sạch sẽ.

Phương pháp này cũng đơn giản và hiệu quả. Những con ngao sẽ há miệng và nhả hết cát ra ngoài, chỉ cần rửa sạch bằng nước.

 

Hồ biến tủ lạnh nhà bạn trở nên sạch sẻ thơm tho như mới chỉ bằng một vài mẹo nhỏ mà bạn không ngờ đến

Hồ biến tủ lạnh nhà bạn trở nên sạch sẻ thơm tho như mới chỉ bằng một vài mẹo nhỏ mà bạn không ngờ đến

Những vết bẩn cứng đầu bám trên tủ lạnh, những mùi hôi dai dẳng sẽ không còn là vấn đề khi bạn biết đến những mẹo sau đây:

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Từ khóa:   mẹo vặt mẹo hay mẹo làm sạch ngao

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