Bạn đã biết hết tất cả những loại hành tây? Những chất dinh dưỡng chứa đựng trong hành tây khiến bạn bất ngờ

Hành tây tím chất lượng tốt đều có vẻ ngoài căng mọng, cứng, chắc tay. Hành tây vỏ vàng nâu, thân ruột màu trắng là loại phổ biến nhất ngoài chợ.

Rất dễ nhận biết, vỏ ngoài cùng thịt củ đều màu tím trông rất bắt mắt. Hành tây tím không chỉ chứa các chất ung thư tự nhiên như anthocyanin và nguyên tố vi lượng selen, mà còn chứa một chất chống ung thư tự nhiên khác gọi là quercetin. Chất này có thể ức chế sự hình thành của các tế bào ung thư. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và chống lại bệnh ung thư.

Hành tây trắng

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Vỏ màu trắng, thịt củ trắng xanh và có vị nhạt nhất trong 3 loại hành tây, chứa lượng nước dồi dào, giòn giòn, sật sật.

Hành tây vỏ vàng

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Hành tây vàng có vị ngọt, đỡ hăng hơn hành tây tím. Hành tây vàng tính ấm, có tác dụng làm ẩm ruột, bổ tỳ vị, bồi bổ sức khỏe. Ăn hành tây vàng có tác dụng tán huyết ứ, giải độc, ăn kém,... Protein và chất xơ, cùng với hàm lượng carotene, vitamin C trong hành tây trắng cao nên có thể chống lại sự mệt mỏi, tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Vị không cay bằng, có xu hướng ngọt hơn hành tây tím. Tuy nhiên, khi ăn thì không được giòn như hành tây tím, nhanh mềm khi chế biến.

Hành tây ngọt

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Rất dễ để bạn nhầm lẫn giữa hành tây vỏ vàng và hành tây ngọt, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy hành tây ngọt có sắc cam nhiều hơn và lớp hành dày hơn.

Hành tây ngọt là hành mùa xuân hè, ngọt và tươi, chưa qua bảo quản. Hành này dùng cho các món chiên, nướng rất ngon.

Hành hương

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Có vẻ ngoài như củ tỏi, màu vàng nâu, mùi thơm phảng phất, vị ngọt. Sử dụng trong món trứng, pha nước chấm, làm hành phi và trang trí món ăn.

Hành tây ngoài giá trị về ẩm thực, dinh dưỡng còn có nhiều lợi ích về sức khỏe:

Ảnh minh họa: Internet

- Giảm lượng đường trong máu: Disulfua allyl propyl có trong hành tây giúp giảm lượng Insulin, giảm lượng đường trong máu.

- Ngăn chặn máu đông: Lưu huỳnh có trong hành tây giúp ngăn chặn tiểu cầu bị vón cục, tránh tình trạng hình thành cục máu đông.

- Tốt cho tim mạch: Lưu huỳnh, Crom và Vitamin B6 có thể giúp làm giảm mức độ Homocystine cao - 1, yếu tố nguy cơ đau tim và đột quỵ, giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Ngừa cảm cúm: Allicin phytoncide có tính năng diệt khuẩn cao, hỗ trợ chống lại virus cúm, phòng chống cảm lạnh hiệu quả.

- Chống viêm: Tính sát trùng, kháng khuẩn cao của hành tây còn giúp kháng viêm hiệu quả cho cơ thể, đặc biệt là viêm nhiễm đường ruột.

- Tốt cho tiêu hóa: Giúp tránh táo bón, đầy hơi, hay trào ngược axit dạ dày.

- Phòng ung thư: Chất chống oxy hóa trong hành tây sẽ giúp chống lại hình thành các gốc tự do, giúp ngăn ngừa tế bào ung thư.

Cách chọn mua hành tây đúng chuẩn

Ảnh minh họa: Internet

Quan sát phần vỏ

- Củ hành tây ngon sẽ có phần vỏ chắc chắn, trơn láng, không có vết thâm đen và ôm chặt lấy phần củ bên trong. Do đó, nếu thấy củ hành như vậy thì bạn cứ chọn ngay không cần phải suy nghĩ nhé. Ngược lại, những củ hành có vỏ sần sùi, xốp, bọng thì không nên chọn vì những củ hành này không còn tươi nữa.

Với cách chọn mua hành tây này thì việc đi chợ không hề khó chút nào nhỉ. Từ nay về sau đi mua hành tây thì bạn cứ chọn theo cách này, bảo đảm chỉ mang về hành đúng chất lượng thôi.

Quan sát hình dáng củ hành

- Nếu nhìn vào rổ hành tây bạn sẽ dễ dàng nhận ra các củ hành có hình dạng không giống nhau. Lúc này, bạn nên nhớ chỉ chọn những củ có hình tròn là ngon nhất, những củ hành dẹt hay có dáng dài đều không ngon bằng đâu.

Quan sát phần rễ

- Củ hành tây nào có phần rễ nhiều sợi dài chứng tỏ là củ hành còn tươi. Do đó, nếu chọn những củ có nhiều rễ thì vị hành sẽ ngon hơn mà thời gian bảo quản cũng được lâu hơn. Ngược lại, những củ hành mất hẳn phần rễ thì bạn không nên chọn vì đây là những củ để lâu sẽ không còn ngon và nhanh hỏng hơn.