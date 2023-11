Chia thịt thành nhiều phần nhỏ bỏ tủ lạnh ăn dần, nhưng bạn đã thật sự biết cách rã dông đúng cách chưa?

Với đường, bạn pha nước lạnh và nước sôi theo tỉ lệ 5:1 hoặc chuẩn bị nước ấm 40 độ C. Sau đó bạn hòa 2 thìa đường vào nước, khuấy tan rồi cho thịt vào ngâm khoảng 7-19 phút là thịt mềm. Cách rã đông này giúp thịt mềm và giữ được vị thơm ngon khi nấu.

Với chanh, bạn cũng dùng nước ấm khoảng 40 độ C, vắt một quả chanh vào và ngâm thịt khoảng 30 phút là thịt sẽ mềm.

Rã đông thịt bằng muối

Việc rã đông thịt bằng muối ngoài việc giúp bạn rã đông nhanh hơn, nó còn giúp bạn giảm lại sự sinh trưởng của vi khuẩn trong thịt.

Bạn cho thịt đông lạnh vào nước ấm ở 40 độ C pha loãng với 2 muỗng canh muối, rồi để yên cho thịt rã dần là được. Khi rã đông bằng cách này, để thịt không bị chín tái và bị vi khuẩn thâm nhập, bạn không nên dùng nước dưới 30 độ C và trên 50 độ C.

Rã đông từ ngăn mát tủ lạnh

Sau khi lấy thịt từ ngăn đông ra, bạn đặt thịt trong đĩa hoặc bát rồi để ở ngăn mát tủ lạnh để thịt không chảy nước ra tủ. Để như vậy khoảng 24 giờ để thịt rã đông từ từ.

Rã đông bằng nước lạnh

Rã đông bằng nước nóng là cách mà nhiều người lựa chọn tuy nhiên cách này sẽ khiến thịt mất protein và mùi vị. Đồng thời thịt còn dễ bị bở và vi khuẩn xâm nhập vào thịt.

Chính vì vậy bạn nên rã đông thịt bằng nước lạnh để đảm bảo thịt giữ được nguyên chất dinh dưỡng. Trước tiên bạn gói thịt thật kỹ sau đó ngâm thịt trong 30 phút thì thay nước 1 lần để quá trình rã đông nhanh hơn.

Rã đông bằng nước ấm

Bạn cho miếng thịt đông lạnh được bảo quản trong túi vào nồi. Từ từ đổ nước ấm khoảng 40 độ C vào nồi.

Lưu ý: Không đổ trực tiếp lên thịt mà nên đổ nước từ từ.

Sau khi đả đổ nước và thịt, bạn để thịt ngâm như vậy trong 30 phút.

Chỉ cần thực hiện như vậy, thịt trong túi sẽ rã đông nhanh hơn mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, chất lượng như khi mới mua về.

Rã đông bằng kim loại

Rã đông bằng kim loại rất được nhiều chị em phụ nữ thực hiện, nhưng không phải chị em nào cũng biết cách rã đông này.

Kim loại là chất dẫn nhiệt rất mạnh nên các bạn chỉ cần dùng đáy chảo sạch hoặc một cây dao kim loại bản to sau đó kẹp miếng thịt vào giữa. Chỉ sau 10 phút, miếng thịt sẽ được rã đông và tươi ngon hơn đó.

Rã đông bằng gừng

Với cách này bạn chuẩn bị một chậu nước ấm 40 độ C và cho vài lát gừng mỏng vào khuấy đều. Sau đó cho tiếp miếng thịt cần rã đông vào.

Gừng có tác dụng làm ấm vì vậy sẽ giúp rã đông thịt nhanh chóng. Với cách này thịt giữ được màu đỏ tự nhiên, hương vị và các chất dinh dưỡng sau khi rã đông.

Rã đông bằng lò vi sóng

Nếu muốn rã đông nhanh, bạn có thể dùng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm, tan đông. Khi rã đông, bạn lột bỏ các bao bì không an toàn với lò vi sóng như hộp xốp, túi nilon, bìa carton rồi đặt thực phẩm trong hộp hoặc đĩa sâu có nắp hay màng bọc an toàn với lò vi sóng, tránh nước từ thực phẩm chảy ra ngoài.