Cách nấu cơm gà Hội An chuẩn vị phố Hội ngay tại nhà!

Cơm gà Hội An – món ăn thanh nhã lại thích hợp cho mọi thời điểm lâu nay đã trở thành niềm tự hào của người dân phố Hội và được thực khách khắp nơi yêu thích bởi nét hài hòa cùng cái hồn xứ Quảng rất riêng trong mỗi thành phần tạo nên nó.

Bên cạnh mì quảng, cao lầu, bánh mì,.... cơm gà Hội An là một trong những món ăn đặc sắc nhất mà bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm phố Hội này. Chẳng thế mà người dân phố Hội có câu “chưa ăn cơm gà coi như chưa tới Hội An” - chỉ vậy thôi, chúng ta cũng đã phần nào thấy được niềm tự hào của người dân xứ Quảng về món ăn này. Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá “tất tần tật” về món cơm gà Hội An nổi danh này nhé!

Một đĩa cơm gà Hội An ngon chuẩn vị phải có phần cơm dẻo thơm, thịt gà mềm ngon, béo ngậy vừa đủ, lòng gà đậm đà, gỏi đu đủ bào giòn giòn hơi chua cùng chút rau răm cay cay và nhất định không thể thiếu tương ớt cay xè nổi tiếng nơi đây. Tất cả các thành phần này đã làm nên món ăn miền Trung nức lòng thực khách xa gần, ai đã từng thưởng thức thì chắc chắn sẽ lưu luyến mãi không quên.

Món Cơm gà đã xuất hiện từ khoảng những năm 1950. Được biết, vùng quê Tam Kỳ nổi tiếng với thịt gà ngon nên có thể cơm gà cũng có nguồn gốc từ đây. Sau đó, bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, người Hội An đã tận dụng nguồn thịt gà tươi ngon từ Tam Kỳ cùng loại gạo dẻo thơm được trồng bên dòng sông Thu Bồn để cho ra đời món cơm gà thơm Hội An thơm ngon nức tiếng này.

Nhưng giờ đây, chẳng cần phải bay ra hẳn xứ Hội thì bạn mới có thể thưởng thức được món Cơm gà Hội An chuẩn vị, với công thức mà Phụ nữ và Gia đình chia sẻ dưới đây, bạn hoàn hoàn có thể đưa gia đình “đi trải nghiệm” hương vị chuẩn Hội An ngay tại nhà nhé!

Cách làm Cơm gà Hội An chuẩn vị ngay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gà ta 1 con

Gạo tẻ 2 chén (khoảng 250gr)

Đu đủ xanh 1 quả (khoảng 300gr)

Cà rốt 1 củ

Hành tây 1 củ

Gừng 1 nhánh

Hành tím 7 củ

Tỏi 5 tép

Rau răm 1 ít

Bột nghệ 2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Dầu màu điều 1 muỗng canh

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm cơm gà Hội An dẻo thơm, ăn là mê

Bước 1: Luộc gà

Công đoạn luộc chín gà và thay "lớp áo" vàng tự nhiên cho gà!

- Trước tiên, gà ta mua về bạn đem chà xát lại với muối trắng rồi rửa lại 2 - 3 lần nước sạch cho loại bỏ hết chất bẩn và loại bỏ mùi hôi của thịt.

- Kế đó, với phần gà đã được làm sạch, bạn ướp gà với 1 muỗng canh bột nghệ, xoa đều rồi để khoảng 10 phút để tạo một “lớp áo màu” tự nhiên và đẹp mắt cho thân gà.

- Cuối cùng, khi đã ướp đủ, bạn cho gà vào nồi, cho nước lọc xăm xắp mặt gà, rồi lần lượt cho thêm 1 nhánh gừng cắt lát, 5 củ hành tím lột vỏ và 1 muỗng canh bột nghệ vào nồi rồi bắc lên bếp, nấu sôi trên lửa lớn. Khi nước sôi bạn hạ nhỏ lửa và đậy nắp luộc trong khoảng 20 phút là được nhé.

- Sau cùng, khi gà chín, bạn tắt bếp và vớt gà ra để nguội bớt rồi xé thịt thành miếng vừa ăn là hoàn tất khâu chuẩn bị gà nhé.

Bước 2: Nấu cơm

Cơm tẻ dẻo thơm và đậm đà hương vị!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, gạo tẻ bạn đem vo thật sạch rồi chắt hết nước và để ráo. Cùng lúc đó, bạn chuẩn bị thêm 3 tép tỏi được bóc vỏ và cắt lát mỏng.

- Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng rồi phi tỏi cho thơm lên.

- Khi tỏi đã thơm, bạn cho gạo tẻ vào nồi và rang đến khi gạo săn lại thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho gạo đã rang vào nồi cơm điện, thêm nước luộc gà vào (sao cho xăm xắp mặt gạo), dùng đũa xới đều và bấm nút nấu là được.

Bước 3: Làm nước mạ

Nước mạ - chìa khóa làm nên sự khác biệt đặc trưng của Cơm gà Hội An

Sự khác biệt giữa cơm gà Hội An so với những nơi khác chính là ở phần nước mạ đặc biệt. Nước mạ là loại nước chan không thể thiếu cho món cơm gà Hội An, dưới đây là cách làm nước mạ chuẩn vị :

- Trước hết, lòng gà bạn đem rửa sạch với nước muối pha loãng rồi cắt nhỏ ra.

- Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp mở ở lửa vừa,rồi cho thêm 1 muỗng canh dầu màu điều vào chảo, đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho số hành tím và tỏi băm còn lại vào phi thơm lên.

- Khi hành tím và tỏi băm đã thơm, bạn cho lòng gà vào chảo đảo đều, tiếp đó tiếp tục nêm thêm 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê tiêu vào rồi xào trên lửa lớn trong khoảng 5 phút.

- Sau 5 phút bạn thêm 2 chén nước dùng gà vào, rồi tiếp tục đun trên lửa nhỏ 10 phút nữa rồi nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Làm gỏi ăn kèm

Món gỏi giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, xen chút cay cay, ăn là mê!

- Gỏi ăn kèm với vị giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, xen lẫn chút cay cay là món ăn giúp trung hòa hương vị của món cơm gà Hội An, món ăn tưởng nhỏ nhưng lại rất có võ nhé.

- Đầu tiên, để giữ được để độ giòn của các loại củ, bạn cho 300gr đu đủ bào sợi, 1 củ cà rốt bào sợi và 1 củ hành tây cắt lát mỏng vào ngâm trong nước đá trong khoảng 15 phút.

- Tiếp đó, khi đã ngâm đủ thời gian, bạn vớt đu đủ, cà rốt, hành tây ra rồi để ráo nước, sau đó thêm 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước cốt chanh vào các loại rau củ mới được ngâm, trộn đều và nêm nếm cho vừa ăn là hoàn thành món gỏi chua chua ngọt ngọt cay cay giòn giòn, thơm ngon khó cưỡng rồi đấy!

Thành phẩm

Cơm gà Hội An thơm ngon khó cưỡng, ai ăn cũng nhớ!

Món cơm gà Hội An với visual bắt mắt, hương vị thơm ngon khó cưỡng đến chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Khi ăn bạn chỉ việc xếp cơm ra dĩa, thêm thịt gà xé, 1 ít gỏi, 1 ít rau răm, rưới nước mạ và tương ớt trực tiếp vào cơm, rồi trộn thật kỹ cả dĩa cơm với gà thì mới chuẩn vị cách ăn và hương vị cơm gà nơi phố Hội nhé.

Mẹo chọn mua gà ta tươi ngon

- Loại gà thích hợp nhất với món cơm gà Hội An chính là gà ta. Bạn nên chọn những con gà có phần thân nhỏ gọn, chắc nịch và ức bé, khi dùng tay ấn nhẹ vào thân thì sẽ thấy thịt cứng chắc và có độ đàn hồi là được.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những con gà có lớp da gà màu vàng óng tự nhiên nhưng không đều, phần cánh, ức và lưng thường đậm màu hơn, đây là những chú gà tơ tươi ngon và khỏe mạnh nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua những con gà có trên thân gà bị trầy rách hoặc bầm huyết, vì đây là gà kém chất lượng.

Trên đây là công thức làm cơm gà Hội An chuẩn vị xứ Hội, đơn giản ngay tại nhà. Với món ăn tinh tế càng về cách bày biện lẫn hương vị như này, chị em chọn làm bữa cơm gia đình hay làm thực đơn tiếp khách đều đủ vị đủ tận tâm nhé. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình trổ tài chiêu đãi thành công nhé!