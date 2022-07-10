Hai cách làm bánh Cheesecake Oreo béo ngậy, không cần lò nướng tại nhà!

Cheesecake là loại bánh tráng miệng với ngàn năm lịch sử, chu du khắp bốn bể năm châu và được đông đảo các thực khách khắp nơi trên thế giới ưa chuộng. Dù được du nhập và được người dân mỗi vùng "biến hóa" đi một chút nhưng đặc trưng về lớp phô mai mềm và tươi cùng đế bánh quy đập vụn giòn thơm vẫn là nét đặc biệt của món bánh tráng miệng ngàn năm tuổi này. Phải chăng bởi vì được phát minh bởi nhà vật lý người Hy Lạp nên món bánh Cheesecake này mới đạt đến độ hoàn hảo đến khó tin như vậy ?!!! Hôm nay, các chị em độc giả hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngay 2 công thức làm bánh Cheesecake oreo - một trong những mùi vị của cheesecake đã sớm đổ bộ và "đốn tim" thực khách khắp nơi bởi sự kết hợp tuyệt hảo này !!!

Phần đế bánh giòn rụm được làm từ bánh quy đập vụn chính là một trong những nét đặc trứng của món bánh Cheesecake truyền thống này.

Tách kem để làm phần đế bánh giòn rụm

Đầu tiên, bạn tách rời phần kem và vỏ bánh của 10 chiếc bánh oreo

Kế đó, bạn cho phần vỏ bánh vào túi zip và bắt đầu lấy cán bột cán đều bánh thành vụn nhỏ.

Sau đó, bạn cho phần vụn bánh nhỏ vào to và cho 45gr đã được đun chảy vào và đảo đều cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Cuối cùng, bạn chuẩn bị phần khuôn có lót sẵn giấy nến và đổ phần hỗn hợp đế bánh vào, dùng thìa để dàn cho đều và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh cho đế bánh cứng lại.

Bước 2 : Đánh kem phô mai

Hỗn hợp kem mềm mịn "ngon mắt"

Ở công đoạn này, trước tiên bạn đem ngâm mềm 3 lá gelatin vào 1 tô nước lạnh trong 10 phút, sau đó vắt khô lá gelatin rồi quay trong lò vi sóng trong khoảng 10 giây cho lá gelatin tan chảy.

Tiếp đó, bạn cho 250gr cream cheese vào một tô mới rồi dùng phới tán nhuyễn cho đến khi kem mịn mượt, sau đó cho thêm 20gr đường, 2ml tinh chất vani, phần nhân kem oreo đã tách ban đầu cùng gelatin đã đun chảy vào tô. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện mịn mượt.

Bước 3 : Đánh whipping cream

Đánh bông whipping cream

Tới bước này, bạn cho 200ml whipping cream vào tô mới, dùng máy đánh trứng ở tốc độ trung bình đến khi kem bông mềm nhẹ đi khoảng 50% là được. Lúc này kem có trạng thái hơi sệt đặc, vẫn có vân nhưng không thể tạo chóp.

Bước 4 : Trộn kem phô mai oreo

Cheese cream béo mịn cùng oreo ngọt đắng nhẹ

Tới đây thì bạn cho phần whipping cream mới được đánh vào tô cream cheese bên trên, sau đó bạn dùng phới khuấy nhẹ nhàng cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.

Tiếp đó, bạn bẻ vụn 8 chiếc bánh oreo còn lại và cho vào chung với hỗn hợp kem ở trên, trộn đều lên như hình bên trên là được.

Bước 5 : Đổ khuôn và tách bánh

Trang trí tỉ mỉ chuẩn visual ở tiệm

Ở công đoạn cuối cùng này,bạn cho hỗn hợp kem phô mai oreo lên trên phần đế bánh đã hoàn thành, dàn đều mặt khuôn và phủ lên trên 40gr vỏ bánh oreo nghiền nhuyễn rồi tiếp tục bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thêm khoảng 3 tiếng.

Sau 3 tiếng, bạn dùng dao khứa lên mặt bánh để chia ra làm 6 phần. Sau đó, dùng khăn ấm quấn quanh khuôn, giữ yên khoảng 30 giây rồi từ từ tách khuôn ra khỏi bánh.

Cuối cùng, là công đoạn trang trí, bạn có thể rắc 1 ít đường bột qua khuôn hình có chữ oreo để trang trí hoặc trang trí một vài trái cây mọng như dâu tây, việt quất hay kem tươi tùy sở thích lên nhé.

Thành phẩm

Cheesecake oreo nổi bật với 2 tone màu đối lập cùng lớp kem mịn mượt, nhìn là muốn ăn!

Thời gian chờ đợi có hơi lâu nhưng cách làm lại không quá nhiều khó khăn, và quan trọng là thành phẩm vô cùng xứng đáng. Từng thìa bánh cheesecake mát lạnh, béo ngậy vị kem, ngọt thơm giòn rụm cùng phần đế bánh quy, xe lẫn chút đắng ngọt dịu đặc trưng của Bánh quy oreo, một sự kết hợp mới lạ và hương vị thì thơm ngon, độc đáo không tưởng. Với bánh Cheesecake mang hương vị oreo này, dù bạn có không phải là tín đồ hảo ngọt thì cũng sẽ "đổ đứ đừ" với hương vị này thôi !!!

2. Bánh Cheesecake oreo nhân kem

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu có thêm sữa đặc so với công thức làm bánh Cheesecake oreo nguyên bản

Bánh oreo 21 cái

Vỏ bánh oreo 30 gr

Bơ lạt 30 gr (đun tan chảy)

Lá gelatin 3 lá (3gr)

Cream cheese 250 gr

Whipping cream 200 ml

Đường 30 gr

Tinh chất vani 2 ml

Sữa đặc 30 gr

Các dụng cụ khác : máy đánh trứng, tô, phới, khuôn tròn,...

Các bước làm bánh Cheesecake oreo nhân kem

Bước 1 : Làm đế bánh Cheesecake

Bạn nhớ đánh cả phần nhân kem của bánh oreo nhé

Ở công đoạn làm phần đế bánh của Cheesecake oreo nhân kem có sự khác biệt với phần đế bánh của Cheesecake oreo nguyên bản, đó chính là ở việc giữ lại phần nhân kem của bánh oreo.

Theo đó, bạn trực tiếp nghiền nát 14 chiếc bánh oreo (bao gồm cả nhân kem) rồi cho vào tô, sau đó cho thêm 30gr bơ lạt đã được đun chảy vào và trộn đều.

Cuối cùng, bạn chuẩn bị sẵn khuôn bánh tròn (15cmx7cm) có lót sẵn giấy nến, sau đó cho hỗn hợp đế bánh vào, dàn cho đều và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh cho đế bánh đông lại.

Bước 2 : Đánh kem phô mai

Phần kem phô mai thêm đậm đà hơn với sự hòa quyện của sữa đặc

Ở công đoạn đánh kem phô mai này, không có gì khác biệt với công đoạn khi làm bánh cheesecake oreo nguyên bản. Tuy nhiên, thay vì cho vào 20gr đường như trong công thức làm bánh Cheesecake oreo nguyên bản, bạn hãy cho 30gr đường và thêm 30gr sữa đặc vào hỗn hợp kem, sau đó trộn đều cho đến khi hỗn hợp mịn mượt nhé.

Bước 3 : Làm kem oreo

Trước tiên, bạn cho 200ml whipping cream đã đánh bông mềm nhẹ 50% vào tô kem phô mai, sau đó bạn dùng phới lồng khuấy nhẹ nhàng 1 chiều cho hỗn hợp hòa quyện.

Kế đó, bạn để riêng 100gr hỗn hợp kem phô mai và cho vào 2 cái bánh oreo đã nghiền vụn (gồm phần kem bên trong) vào rồi trộn đều.

Bước 4 : Đổ khuôn

Công đoạn tạo hình cho bánh Cheesecake oreo nhân kem

Ở công đoạn kế cuối này, trước hết bạn xếp 5 cái bánh oreo vào 1 khuôn tròn nhỏ 12cm, sau đó bạn đổ phần kem oreo vừa trộn vào và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Tiếp theo, bạn đổ 1 lớp hỗn hợp kem phô mai có độ dày khoảng 2 đốt tay nhỏ vào khuôn lớn 15 x 7cm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 30 phút.

Sau 30 phút, bạn tách bánh trong khuôn nhỏ rồi đặt vào giữa khuôn bánh lớn.

Cuối cùng, bạn đun nóng hỗn hợp kem phô mai còn lại trong lò vi sóng trong khoảng 10 giây, sau đó đổ phần kem này vào khuôn bánh lớn, rắc thêm 30gr vỏ bánh oreo nghiền nhuyễn lên trên và đem bánh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (trong vòng ít nhất là 3 tiếng nhé).

Bước 5 : Tách khuôn và trang trí

Cuối cùng bạn chỉ cần trang trí visual cho bánh thôi

Ở bước cuối này, khi bánh đã đông, bạn chỉ cần dùng khăn nóng quấn quanh khuôn bánh, giữ yên 30 giây và từ từ nhấc khuôn ra khỏi bánh là được.

Sau cùng là công đoạn trang trí, tới đây thì bạn có thể trang trí mặt bánh bằng whipping cream đã được đánh bông sao cho chuẩn visual ở tiệm, hoặc có thể phá cách sáng tạo bằng những loại topping mà bạn có nhé.

Thành phẩm

Cận cảnh chiếc Cheesecake oreo nhân kem, ăn là mê !

Món tráng miệng Cheesecake oreo nhân kem với lớp visual mềm mịn ấn tượng cùng vị béo ngậy ấn tượng, cắn một miệng là ngập trong vị béo ngọt nhưng không hề ngấy, chắc chắn các bé và các thành viên trong gia đình chị em sẽ thích mê đấy.

Trên đây là 2 công thức làm bánh Cheesecake oreo với hương vị béo ngậy ấn tượng tại nhà mà chẳng cần đến lò nướng. Hy vọng các chị em sẽ "trổ tài" thành công với món bánh nổi tiếng mang đậm nét tinh tế từ phần nhìn cùng hương vị "mê đắm lòng người" ở ngay căn bếp nhỏ của gia đình mình nhé.