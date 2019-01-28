Đón tết rực rỡ cùng cách làm bánh tét ngũ sắc cực kỳ đơn giản

So với bánh tét truyền thống thì bánh tét ngũ sắc sẽ cần chuẩn bị nhiều hơn một chút bởi khâu nhuộm màu gạo nếp là cách làm cho bánh tét có nhiều màu sắc. Nên lưu ý khi làm bánh tét ngũ sắc cần lựa chọn những nguyên liệu tạo màu tự nhiên an toàn cho sức khỏe .

Tết nguyên đán là ngày lễ lớn nhất của người Việt Nam và không thể thiếu những món ăn đặc trưng của dịp tết, trong đó, bánh tét là món truyền thống không thể thiếu trong ngày tết. Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, vẫn giữ trọn vẹn hương vị của bánh tét truyền thống, làm bánh tét ngũ sắc không quá phức tạp như mọi người vẫn nghĩ.

Bánh tét ngũ sắc mang ý nghĩa tài lộc và may mắn trong năm mới

Nguyên liệu chuẩn bị làm bánh tét ngũ sắc

- Gạo nếp: 2kg

- Lá nếp cẩm: 1 bó

- Lá dứa hoặc lá riềng: 1 bó

- Gấc chín: 2 quả

- Nghệ tươi già: 1 củ

- Đậu xanh: 1kg (nên chọn loại đã đãi sạch vỏ)

- Thịt ba chỉ ngon: 1kg

- Hành tím: 100g

- Các loại gia vị: muối, rượu, hạt tiêu xay,...

- Lá chuối, lá dong, dây lạt

Cách làm bánh tét ngũ sắc

Cách làm bánh tét nhiều màu hay cách làm bánh tét ngũ sắc rất dễ dàng không khác gì so với cách làm bánh tét thông thường chỉ khác đôi chút ở bước nhuộm màu.

Bước 1: Vo gạo

Vo gạo nếp ngỗng thật sạch, vo kĩ nhiều lần nước đến khi thấy nước trong sẽ giúp cho bánh sau khi làm có thể để được lâu mà không bị mốc hỏng. Ngâm gạo khoảng 4 tiếng trong nước với 1 muỗng rưỡi muối, để nước ngập mặt gạo. Sau đó chia gạo nếp thành 5 phần bằng nhau để bắt đầu khâu nhuộm màu cho gạo.

Bước 2: Chuẩn bị nước nhuộm và nhuộm màu gạo nếp

Đem lá cẩm, lá dứa rửa sạch rồi xay riêng 2 loại thật nhỏ, sau đó vắt 2 loại để lấy nước cốt rồi để riêng. Nghệ tươi đem xay nhỏ, lọc sạch bã chắt lấy nước cốt.

Cầu kỳ nhất trong các bước làm bánh tét ngũ sắc là khâu nhuộm màu cho gạo

Bổ quả gấc lấy toàn bộ phần thịt và hạt. Trộn kĩ phần thịt và cho vào khoảng 1 đến 2 thìa cafe rượu trắng. Ngâm 2 giờ trong rượu để gấc lên màu.

5 phần gạo được chia ra thì 1 phần để nguyên để lấy màu trắng tự nhiên, 1 phần trộn với nước cốt lá cẩm để lấy màu tím đen, 1 phần trộn với nước cốt lá dứa lấy màu xanh lá, 1 phần trộn với nước cốt nghệ tạo màu vàng và phần cuối cùng còn lại trộn với nước gấc để lấy màu đỏ.

Bắc chảo lên bếp, vặn nhỏ lửa rồi cho từng phần nếp vào chảo để xào.

Bước 3: Chuẩn bị nhân đậu xanh

Ngâm đậu xanh khoảng 1 tiếng sau đó đãi sạch vỏ để ráo và trộn 1 muỗng cafe muối. Sau đó đồ chín đậu xanh với một ít muối, dùng nĩa nghiền nát đậu xanh

Bước 4: Chuẩn bị nhân thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ cắt thành từng sợi dài, ướp muối, tiêu xay, hành tím bằm nhỏ. Nếu muốn có thêm vị ngọt thì cho thêm chút đường kính trắng. Để thịt ngấm gia vị trong khoảng 1 đến 2 tiếng.

Bước 5: Gói bánh tét ngũ sắc đúng cách

Rửa sạch lá dong, lá chuối, dùng khăn bông sạch và mềm lau khô hai mặt, sau đó xếp đều một trong hai loại lá này. Đối với lá chuối thì nên ngâm qua nước sôi hoặc phơi nắng giúp lá mềm không bị gãy khi gói.

Xếp và dàn đều các nguyên liệu để bánh đẹp hơn khi gói

Xếp lá chuối hoặc lá dong chồng lên nhau khoảng 4 lớp. Dàn đều dọc 5 phần gạo nếp đã nhuộm sao cho 5 màu đều nhau, cố gắng không để gạo dính lẫn vào nhau. Sau đó, cho một lớp đậu xanh ở giữa lên trên 5 phần gạo nếp. Tiếp theo cho thịt ba chỉ lên trên lớp đậu xanh và cuối cùng cho thêm một chút đậu xanh lấp đầy miếng thịt.

Trước khi gói bánh tét, cần chuẩn bị 4 tấm lá kích thước khoảng 4x20cm và 2 miếng lá vuông 4x4cm để lấp đầy các chỗ trống bánh tét. Cuộn tròn đều tay để gói bánh thật đều và chắc, sau đó cột dây. Trong quá trình gói nếu như thấy phần nếp bị thiếu thì có thể bổ sung thêm để nhân không lộ ra bên ngoài vỏ bánh.

Bánh tét là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ tết truyền thống

Luộc bánh tét nên tùy theo khối lượng của bánh mà cần phải luộc trong khoảng thời gian tương ứng. Nếu như bánh nhỏ chỉ cần luôc trong khoảng 4 – 6 giờ đồng hồ. Với những chiếc bánh lớn hơn 1kg thì cần phải luộc ít nhất từ 10 – 12 tiếng.

Bánh tét ngũ sắc cũng là món bánh rất đặc trưng với ý nghĩa đem lại tài lộc tròn đầy, vận may năm mới cho gia chủ. Trên mâm cơm ngày tết, bánh tét ngũ sắc sẽ góp phần giúp cho ngày xuân thêm sắc màu, cho năm mới thêm rực rỡ và thật nhiều ý nghĩa.