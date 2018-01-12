Cách gói bánh tét ngon ngày Tết đơn giản trọn vẹn vị truyền thống

Nói đến các nguyên liệu này thì dường như không có gì để bạn khó tìm. Cây nhà lá vườn sẵn có mà bạn chỉ cần chuẩn bị đủ là có thể làm món bánh tét thơm ngon hấp dẫn rồi. Món bánh tét cần chọn thịt ba chỉ vừa có mỡ vừa nạc để tạo độ béo nhất định. Ngoài ra các thành phần khác cần sạch, mới, không bị hư hại nhé.

Bánh tét, bánh chưng là một trong những món ăn truyền thống của người Việt. Thiếu loại bánh này như thiếu hẳn hương vị ngày Tết. Vì vậy mà cứ mỗi dịp xuân về, mọi nhà đều nấu nồi bánh chưng, bánh tét để thờ cúng tổ tiên, thần linh cũng như chiêu đãi khách đến chơi nhà. Bạn đã biết cách gói bánh tét ngon ngày Tết chưa? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản để tạo ra miếng bánh thơm ngon đậm vị nhé.

Thông thường, để hoàn thành cái bánh tét thì cần khá nhiều thời gian và nhiều bước khác nhau, trong đó công đoạn chuẩn bị cần chú ý kỹ càng nhất. Bởi vì chỉ cần thiếu sót thôi sẽ khiến cho bánh bị nát, chín không đều nhiều khi còn bị sống nữa. Bởi vậy làm bánh tét ngon đừng nên nóng vội nhé.

Nếu trường hợp bạn muốn làm bánh tét chay thì không cần chuẩn bị thịt và n ước mắm nhé. Và cách gói bánh cũng tương tự mà bạn có thể thực hiện theo.

Công đoạn chuẩn bị như sau:

Gạo nếp vo sạch rồi ngâm khoảng nửa ngày. Thông thường công đoạn này thực hiện vào buổi tối để sáng ra có thể tiến hành gói bánh luôn nhé. Sáng khi ngâm xong, gạo nếp trở nên mềm và nở đều, lúc này bạn hãy sàng bỏ đất cát rồi. Người xưa hay dùng thao tác sàng rồi đãi sạch rồi để ráo. Cho chút muối vào.

Gạo nếp ngâm nước rồi đãi cho sạch để làm bánh tét (Ảnh: Internet)

Đậu xanh cũng rửa sạch, loại bỏ đất cát rồi cũng đem ngâm với nước và đãi vỏ tương tự như với gạo nếp nhé. Khi để ráo rồi thì trộn vào đậu xanh chút muối nhé

Thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối, cắt thành những miếng dài mỏng rồi đem ướp với một chút nước mắm, bột ngọt, muối và nhiều tiêu để tạo độ thơm ngon cho món bánh tét nhé.

Lá chuối đem phơi nắng khoảng 1 ngày cho héo, sau đó tước thành những mảnh vừa phải, lau sạch để gói bánh cho đẹp nhất.

Tiếp theo là tiến hành gói bánh

Nếu bạn không khéo tay thì hãy sử dụng đến khuôn hình chữ nhật để tạo hình đẹp và nhân không bị rớt ra ngoài nhé.

Cách gói bánh tét thơm ngon đơn giản cho ngày Tết (Ảnh: Internet)

Chồng khoảng 3 tờ chuối lên nhau, bạn hãy để mặt xanh của lá chuối vào trong để khi nấu bánh chất xanh sẽ tiết ra cho miếng bánh có màu xanh nhẹ tự nhiên đẹp mắt và trông hấp dẫn nhất. Múc 1 chén gạo nếp dàn ngang ra, lấy ngón tay luồn vào giữa để tạo độ lõm để nhân, sau đó cho khoảng 1 muỗng canh đậu xanh vào và cũng luồn tay tương tự. Tiếp theo là lấy 2 miếng thịt trải đều ra. Và bạn lại đắp vào 1 lớp đậu xanh rồi gạo nếp bao phủ bên ngoài.

Tới đây, bạn hãy gói lá chuối lại, ép cho chặt, bịt hai đầu để tạo thành bánh hình tròn dài đều nhau. Bạn hãy dùng lạt buộc cố định lại nhé. Như vậy công đoạn gói bánh tét đã hoàn thành.

Dùng lạt buộc cố định để bánh tạo hình đẹp mắt (Ảnh: Internet)

Cuối cùng là bước nấu bánh tét. Chuẩn bị một nồi lớn, cho phần lá chuối còn dư xuống đáy nồi để bánh không bị cháy. Xếp bánh từ từ vào trong nồi, đổ ngập nước và đốt lửa lên đun. Thường lượng để bánh chín mất khoảng 10 – 12 tiếng tùy thuộc vào bạn làm bánh to hay nhỏ. Nên chú ý để lửa cháy đều, châm nước thường xuyên nhé.

Khi bánh chín thì vớt liền ra, lấy cán ép để loại bỏ nước còn sót lại. Cách này sẽ giúp cho bánh chắc hơn, để được lâu hơn.

Thành phẩm món bánh tét thơm ngon

Thành phẩm món bánh tét thơm ngon hấp dẫn cho cả nhà ăn Tết (Ảnh: Internet)

Bánh tét lột vỏ, cắt thành những khoanh tròn, bánh tét thơm mùi nếp mới ăn vào dẻo ngon, có thêm vị bùi béo. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã ăn thử món bánh mà do bàn tay cha mẹ mình thực hiện. Vậy nếu như bạn học cách làm bánh tét cho ngày Tết thì hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn ấy.

Hãy để gia đình bạn lưu giữ hương vị truyền thống, văn hóa người Việt với món bánh tét đậm tình, đặc trưng không thể thiếu này nhé.