Cách nấu thịt đông bằng thịt ngan thơm ngon đậm đà nhất

Vào bếp 11/01/2018 15:03

Nấu thịt đông bằng thịt ngan rất đơn giản, bạn chỉ cần có đủ nguyên liệu này là có ngay món ngon đặc biệt dành cho những ngày Tết rồi.

Người ta thường chọn thịt heo để làm món đông ăn trong những ngày Tết. Nhưng bạn có biết cách nấu thịt ngan nấu đông lại mang đến hương vị đặc biệt, lạ miệng mà ai ăn một lần là sẽ thích ngay. Hôm nay bạn hãy vào bếp cùng chúng tôi để thực hiện thử món ăn này nhé. Chắc chắn bạn sẽ thực hiện thành công trong lần đầu tiên.

Nguyên liệu nấu đông bằng thịt ngan

  • Thịt ngan.
  • Da heo.
  • Cà rốt.
  • Mộc nhĩ, nấm hương.
  • Tiêu hạt, tiêu xay, ớt tươi.
  • Gia vị thông thường như nước mắm, hạt nêm, bột canh, đường, muối,...
Chuẩn bị nguyên liệu làm món thịt ngan nấu đông
Chuẩn bị nguyên liệu làm món thịt ngan nấu đông (Ảnh: Internet)

Ngan thường có nhiều xương mà ít thịt, phần thịt chủ yếu tập trung ở phần lườn. Do vậy để tạo ra món thịt nấu đông ngon nhất, bạn chỉ nên chọn mua thịt lườn thôi nhé. Tùy vào số lượng ăn nhiều hay ít mà chuẩn bị.

Cách nấu thịt đông ngan ngon

Bước sơ chế nguyên liệu

Như đã nói trên, thịt ngan cần chọn phần lườn thì làm đông mới ngon. Sau khi mua về bạn hãy lọc bỏ phần xương, chỉ lấy thịt đem rửa sạch với nước gừng hoặc muối để loại bỏ mùi hôi thịt. Sau đó để ráo rồi cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Da heo cũng đem thái nhỏ, mục đích khi sử dụng da heo đó là giúp cho món thịt ngan nấu đông kết dính tốt hơn, khi ăn không bị rơi rã ra.

Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nước ấm cho nở ra rồi rửa sạch và thái thành sợi nhỏ. Còn cà rốt thì tỉa hoa, phần lớn là dùng để trang trí, do vậy không có cũng không sao nhé.

Công đoạn tẩm ướp gia vị

Trộn hỗn hợp bao gồm thịt ngan, da heo cùng với các gia vị thông thường như mắm, hạt nêm, bột ngọt, tiêu. Mỗi loại gia vị nên nêm một chút để không bị mặn nhé. Thời gian ướp có thể kéo dài từ 1 – 2 tiếng để thấm đều gia vị.

Tiến hành nấu thịt đông ngan

Tiến hành xào chín rồi để đông thịt ngan
Tiến hành xào chín rồi để đông thịt ngan (Ảnh: Internet)

Lấy hỗn hợp da heo và thịt ngan đã ướp ở bước trên cho vào nồi, đặt lên bếp rồi đun lên. Tiến hành xào hỗn hợp này đến khi thịt săn lại thì đổ sấp nước vào ninh lên cho nhừ, thời gian khoảng 20 – 30 phút là vừa. Ở bước này bạn hãy đun vừa lửa để thịt chín đều, không bị cháy khét nhé.

Tiếp theo, bạn hãy cho nấm hương và mộc nhĩ cùng với chút gia vị vào xào lên cho chính. Khi thịt ngan đã  nhừ rồi thì nấu thêm chút nữa. Bước này ban có thể cho cà rốt vo nấu chín rồi tắt bếp.

Đợi khi nào hỗn hợp nguội hẳn thì bạn hãy rút vào khay hay hộp đều được. Bạn hãy cho vào ngăn mát tủ lạnh để được bảo quản lâu hơn và ăn sẽ ngon hơn đấy.

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Thành phẩm món thịt ngan nấu đông ngon

Món thịt ngan nấu đông thơm ngon hấp dẫn
Món thịt ngan nấu đông thơm ngon hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Món thịt ngan nấu đông ăn mát lạnh thơm ngon với nhiều nguyên liệu hòa quyện mang lại cho bạn hương vị lạ miệng và vô cùng hấp dẫn. Món này có thể ăn kèm với cơm hay bún tùy ý.

Nếu ai thích ăn món thịt đông thì đừng bỏ qua cách nấu thịt đông bằng thịt ngan này nhé. Tết sắp tới rồi, hãy thêm món này vào thực đơn ăn uống của gia đình ngay sau khi tự tay bạn chế biến thành công nhé.

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